Steam-Sale – inZOI erstmals günstiger mit Mods & Cheat-Codes spielbar

Der aufstrebende Lebenssimulator inZOI hat kürzlich ein bedeutendes Update erhalten, das die Unterstützung für In-Game-Mods und die Fähigkeit zur Nutzung von Cheat-Codes einführt. Diese neuen Funktionen bringen das Spiel näher an das heran, was viele Fans an Die Sims 4 so schätzen. Trotz seines Early-Access-Status ist inZOI nicht gerade günstig, was viele Spieler bisher davon abgehalten haben könnte, es auszuprobieren.

Die gute Nachricht ist, dass inZOI derzeit im Rahmen eines großen Krafton-Publisher-Verkaufs auf Steam erstmals im Angebot ist. Normalerweise kostet das Spiel 39,99 USD auf Steam, aber bis zum 26. Juni 2025 kann es mit einem 10% Rabatt erworben werden. Dies bedeutet, dass du das Spiel für 35,99 USD erhalten kannst. Auch wenn dies kein riesiger Rabatt ist, könnte es für dich der richtige Zeitpunkt sein, um in den hyperrealistischen Lebenssimulator einzusteigen.

Was macht inZOI besonders?

Warum könnte inZOI für dich interessant sein? Mit der Einführung des Mod-Kits, Cheat-Codes und einer Vielzahl neuer Outfits sowie Bau-Modus-Elementen in der Version 0.2.0 hat inZOI große Fortschritte gemacht. Diese neuen Inhalte verbinden sich mit der Aussicht auf viele kostenlose Updates während der Early Access-Phase, darunter die Einführung von Haustieren und weiteren beliebten Funktionen aus dem Die Sims-Franchise.

inZOI hat große Pläne für seine Early-Access-Roadmap, und die Entwickler haben bereits einige der zukünftigen Inhalte angeteasert, die dem Spiel hinzugefügt werden sollen. Das Spiel positioniert sich damit als ernstzunehmender Konkurrent in der gemütlichen Gaming-Szene.

Krafton-Spiele im Angebot

Welche weiteren Spiele sind im Krafton-Sale reduziert? Neben inZOI sind viele andere Spiele von Krafton im Sale auf Steam reduziert. Ein weiteres Highlight ist Dinkum, ein Survival-Simulator mit australischem Outback-Flair, der kürzlich seine Vollversion erhalten hat und derzeit mit 20% Rabatt erhältlich ist.

Zusätzlich dazu sind auch andere Titel wie das Unterwasser-Survival-Spiel Subnautica mit 33% Rabatt, das erzählerisch getriebene Survival-Horrorspiel The Calisto Protocol mit 85% Rabatt und weitere Spiele im Angebot. Diese Rabatte bieten eine großartige Gelegenheit, um einige der beliebtesten Spiele von Krafton zu einem günstigeren Preis zu entdecken.

Zusätzliche Angebote und Inhalte

Was bietet PUBG Battlegrounds während des Sales? Auch wenn ein kostenloses Spiel wie PUBG Battlegrounds nicht direkt im Preis reduziert werden kann, gibt es dennoch neue Inhalte zur Feier des Sales. Spieler können derzeit ein kostenloses Sommer-Ready-Pack für PUBG Battlegrounds beanspruchen, das Sommer-Kosmetika und nützliche Gegenstände wie 10 Vorratskisten, 3 Jägerkisten und 5.000 BP umfasst.

Der Krafton-Publisher-Sale, einschließlich des erstmaligen Rabatts auf inZOI, läuft noch bis zum 26. Juni 2025 auf Steam. Nutze die Gelegenheit, um in einige der besten Spiele von Krafton einzutauchen und deine Sammlung zu erweitern.

Was hältst du von den Angeboten im Krafton-Sale? Lass es uns in den Kommentaren wissen!