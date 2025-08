inZOI lockt Spieler mit kostenlosen DLCs als Sims 4-Alternative

Die Welt der Lebenssimulationen wird durch das neue Spiel inZOI bereichert, das sich als würdiger Konkurrent zu The Sims 4 präsentieren könnte. Während The Sims 4 seit Jahren die Krone in diesem Genre hält, bietet inZOI durch seine innovative Herangehensweise und die beeindruckende Grafik eine vielversprechende Alternative. Die Erwartungen der Community wurden mit dem ersten kostenlosen DLC, der kürzlich angekündigt wurde, weiter gesteigert.

Was macht inZOI einzigartig?

Warum könnte inZOI eine echte Alternative zu The Sims 4 sein? inZOI bringt viele der bekannten Mechaniken von Lebenssimulationen mit, wie Charaktererstellung, Bauwerkzeuge und soziale Interaktionen. Doch es geht noch einen Schritt weiter, indem es eine offene Welt bietet, die von realen Orten inspiriert ist. Zum Start sind bereits zwei offene Welten verfügbar: Dowon, eine Metropole inspiriert von Seoul, und Bliss Bay, eine Küstenstadt ähnlich Santa Monica.

Ein weiterer Vorteil von inZOI ist die Verwendung von generativer KI zur Erstellung von Ingame-Mustern und -Objekten, sowie der Unterstützung von Mods. Dies ermöglicht es dir, das Spielerlebnis noch individueller zu gestalten und eigene Kreationen mit der Community zu teilen.

InZOI’s erster DLC: Island Getaway

Was bringt der erste DLC Island Getaway? Der erste DLC von inZOI, genannt Island Getaway, führt die Spieler auf die tropische Insel Cahaya. Diese neue Umgebung bietet zwei Hauptinseln: die Hauptinsel und eine Resort-Insel. Die Vorstellung des DLCs erfolgte durch einen Konzept-Teaser-Trailer, der den Spielern einen ersten Eindruck von dieser paradiesischen Erweiterung gab.

Ähnlich wie bei The Sims 4-Erweiterungen wie Inselleben, ermöglicht Island Getaway den Zois, dem Alltag zu entfliehen und in eine tropische Urlaubswelt einzutauchen. Diese Ergänzung könnte genau das sein, was Fans von Lebenssimulationen dazu bewegt, inZOI eine Chance zu geben.

Kostenlose Inhalte bis zur Vollversion

Was bedeutet das für dich als Spieler? Ein entscheidender Punkt, der inZOI von The Sims 4 abhebt, ist die Entscheidung des Entwicklers Krafton, alle DLCs bis zur Version 1.0 kostenlos anzubieten. Dies bedeutet, dass du ohne zusätzliche Kosten von neuen Inhalten profitieren kannst, solange du das Basisspiel besitzt.

Diese Strategie könnte für viele, die sich von den hohen Kosten für The Sims 4-DLCs abgeschreckt fühlen, besonders attraktiv sein. Während The Sims 4 eine beeindruckende Anzahl an Erweiterungen bietet, die jedoch meist kostenpflichtig sind, setzt inZOI auf kostenlose Updates und Erweiterungen, um die Community bei Laune zu halten.

Live-Stream und zukünftige Enthüllungen

Wie kannst du mehr über die Zukunft von inZOI erfahren? Krafton hat einen Live-Stream für den 15. August 2025 um 3 Uhr morgens (CET) angekündigt, um weitere Details zum Island Getaway DLC zu enthüllen. Während des Streams werden nicht nur neue Inhalte präsentiert, sondern auch ein Q&A mit den Entwicklern stattfinden.

Du hast die Möglichkeit, deine Fragen im offiziellen Discord-Kanal von inZOI zu stellen, um direkt von den Entwicklern Antworten zu erhalten. Der Stream wird live über die offiziellen inZOI-Kanäle auf Twitch und YouTube übertragen.

Bist du gespannt auf die neuen Inhalte von inZOI? Oder hast du auf eine andere Art von Erweiterung gehofft? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten mit!