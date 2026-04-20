Assassins Creed Black Flag Resynced – Enthüllung am 23. April 2026 um 15 Uhr CET

Ubisoft hat den Startschuss für Assassin’s Creed Black Flag Resynced gegeben und dabei einen konkreten Termin für die große Enthüllung genannt. Nach Monaten voller Gerüchte, Hinweise und Leaks gibt es damit erstmals eine offizielle Ansage, wann Fans einen echten Blick auf das Projekt werfen dürfen.

Begleitet wird das Ganze von einem kurzen, atmosphärischen Teaser, der vor allem eines macht: Stimmung aufbauen. Konkrete Spielszenen oder ein klarer Blick auf den Protagonisten Edward Kenway bleiben noch aus, doch genau das soll sich sehr bald ändern.

Termin und Uhrzeit für die Enthüllung

Wann findet die weltweite Enthüllung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced statt? Das Worldwide Reveal Showcase ist für den 23. April 2026 angesetzt. Los geht es um 15:00 Uhr CET in Deutschland.

Ubisoft spricht ausdrücklich von einer weltweiten Präsentation. Das passt zur anhaltend hohen Popularität von Black Flag, das bis heute zu den meistgelobten Serienteilen zählt und entsprechend hohe Erwartungen an eine modernisierte Neuauflage mit sich bringt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Event Datum Uhrzeit (Deutschland, CET) Plattform Worldwide Reveal Showcase 23. April 2026 15:00 Uhr Offizieller YouTube-Kanal von Ubisoft

Was der Teaser andeutet und was noch offen ist

Was zeigt der erste Teaser zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Inhaltlich hält sich Ubisoft noch bedeckt. Der Clip ist bewusst kurz gehalten, bleibt eher stimmungsvoll und liefert keine handfesten Details dazu, wie groß die technischen und spielerischen Änderungen ausfallen werden.

Auffällig ist aber der Ton: Ubisoft nimmt die Gerüchteküche augenzwinkernd aufs Korn und setzt damit früh eine lockere, selbstbewusste Note. Gleichzeitig unterstreicht der Teaser, dass Black Flag Resynced als wichtiger Baustein in Ubisofts Assassin’s Creed Planung für 2026 positioniert wird.

Welche konkreten Erwartungen viele Fans haben, zeigt sich auch in der aktuellen Stimmung rund um das Showcase. Gerade weil Assassin’s Creed IV: Black Flag für viele als Highlight der Reihe gilt, wird Resynced an der Balance aus modernem Feinschliff und Respekt vor dem Original gemessen werden.

Einordnung in Ubisofts Assassin’s Creed Fahrplan 2026

Warum ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced für Ubisoft so wichtig? Der Titel kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Franchise mehrere Projekte parallel bedient. Während Assassin’s Creed Shadows weiter unterstützt wird, gilt ein starkes Remake als Möglichkeit, die Community bei Laune zu halten und zugleich neue Zielgruppen abzuholen.

Dazu kommt: Mit Assassin’s Creed Hexe ist bereits der nächste große Serienteil in Entwicklung. Berichten zufolge soll das Spiel zur Zeit der Hexenverfolgungen im Heiligen Römischen Reich angesiedelt sein. Umso spannender wird, ob Resynced als Prestige-Projekt die Wartezeit bis zum nächsten Mainline-Release verkürzen kann.

Wie steht ihr zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Reicht euch ein grafisches Update oder erwartet ihr tiefgreifende Änderungen am Gameplay? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.