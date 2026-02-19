Fortnite – Leak-Gerüchte zu Game of Thrones-Crossover und möglichen Inhalten

In der Fortnite-Community machen gerade neue Leak-Gerüchte die Runde, die besonders Fantasy-Fans aufhorchen lassen dürften: Ein großes Crossover mit Game of Thrones soll in Arbeit sein. Wenn sich die Infos bewahrheiten, könnte Epic Games damit eines der bislang auffälligsten TV- und Serien-Events ins Battle Royale holen und zwar nicht nur als einzelner Skin, sondern offenbar als größeres Paket mit mehreren Inhalten.

Der Zeitpunkt würde passen: Fortnite setzt seit Jahren auf große Popkultur-Kooperationen, die nicht nur kosmetische Items liefern, sondern oft auch eigene Mini-Events, Quests oder zeitlich begrenzte Shop-Rotationen nach sich ziehen. Ein Game-of-Thrones-Thema wäre dafür wie gemacht, weil es genug ikonische Figuren, Fraktionen und Symbolik gibt, um daraus direkt ein ganzes Set zu bauen.

Was der Leak zum Crossover behauptet

Was steckt laut Leak im geplanten Game-of-Thrones-Crossover? Im Kern geht es um ein größeres Bündel an Inhalten, das sich nicht auf einen einzigen Charakter beschränken soll. Stattdessen deutet alles darauf hin, dass mehrere zentrale Figuren als Outfits vorgesehen sind, ergänzt durch passendes Zubehör, das klar an Westeros und die großen Häuser erinnert.

Konkrete Namen, die in Leaks zu solchen Crossovers typischerweise im Umlauf sind, werden aktuell vor allem in Fan-Kreisen diskutiert. Entscheidend ist dabei: Das Gerücht zielt nicht auf einen kleinen Cameo, sondern auf ein vollwertiges Event-Update im Fortnite-Stil, bei dem mehrere Shop-Wellen oder thematische Bundles realistisch sind.

Mehrere Game-of-Thrones-Outfits statt nur eines einzelnen Skins

Passende Backblings und Spitzhacken im Serien-Look

Zusätzliche kosmetische Items wie Gleiter oder Emotes mit thematischem Bezug

Ein potenzieller Quest- oder Event-Rahmen, wie man ihn von früheren Crossovers kennt

Welche Inhalte in Fortnite am wahrscheinlichsten sind

Welche Game-of-Thrones-Elemente passen am besten zu Fortnite? Fortnite lebt bei Crossovers davon, dass sich Silhouetten und Symbole sofort erkennen lassen. Genau hier hat Game of Thrones enorme Stärken: Wappen, Rüstungsdesigns, bekannte Waffen und ikonische Motive wie Drachen oder die Nachtwache könnten sich perfekt als kosmetische Items umsetzen lassen.

Wenn Epic Games dem üblichen Muster folgt, wäre ein Mix aus hochwertigen Outfits plus klar erkennbaren Accessoires am wahrscheinlichsten. Gerade Spitzhacken und Backblings sind häufig der Ort, an dem Referenzen besonders deutlich ausfallen, ohne dass Fortnite dabei seinen eigenen Stil verliert.

Kategorie Typische Fortnite-Umsetzung Game-of-Thrones-Potenzial Outfits 1 bis 4 Charaktere pro Welle Häuser, Fraktionen, zentrale Figuren Backblings Wappen, Trophäen, kleine Begleiter Haus-Symbole, Banner, Relikte Spitzhacken Waffen-ähnliche Tools mit Effekten Schwerter, Dolche, Speere im Stil der Serie Gleiter Fahrzeuge, Kreaturen, thematische Konstrukte Drachen-Optik oder heraldische Designs Emotes Gesten, Posen, Sound-Snippets Höfische Posen, Krieger-Posen, Symbol-Inszenierung

Release, Shop und Preise im Blick behalten

Wann könnte das Game-of-Thrones-Crossover in Fortnite starten? Ein konkretes Datum ist im Leak-Kontext naturgemäß nicht fest verankert, aber große Kooperationen landen oft entweder zu Beginn einer neuen Season oder begleitend zu einem größeren Update, damit Epic sie prominent im Item-Shop platzieren kann. Sollte das Crossover real sein, ist eine zeitlich begrenzte Shop-Verfügbarkeit sehr wahrscheinlich.

Was würde das in Euro kosten? Fortnite-Crossover-Skins liegen im Shop in Deutschland häufig im Rahmen gängiger V-Bucks-Preise, wobei vollständige Bundles je nach Umfang spürbar darüber liegen können. Ob Epic diesmal ein großes Bundle mit Rabatt anbietet oder mehrere kleinere Pakete schnürt, bleibt offen. In der Praxis lohnt es sich, auf Bundle-Deals zu achten, wenn mehrere Outfits und Items zusammen erscheinen.

Was das für die Community bedeuten würde

Warum wäre Game of Thrones ein besonders starker Fortnite-Crossover? Das Setting ist düsterer und bodenständiger als viele bisherige Kooperationen, bietet aber gleichzeitig genug ikonische Bilder, um in Fortnite zu funktionieren. Genau diese Mischung könnte dafür sorgen, dass sowohl Serienfans als auch reine Fortnite-Fans auf ihre Kosten kommen, weil die Designs auch ohne Vorwissen einfach stark aussehen.

Spannend wäre außerdem, ob Epic nur auf Cosmetics setzt oder ob es zusätzlich ein kleines Event gibt, das das Thema im Match spürbar macht. Gerade bei großen Marken greift Fortnite gerne zu Quests, kleinen Story-Beats oder speziellen Belohnungen, die man sich erspielen kann.

Was würdet ihr euch von einem Game-of-Thrones-Crossover in Fortnite wünschen und welche Figuren müssten eurer Meinung nach unbedingt als Skins dabei sein? Schreibt es gern in die Kommentare.