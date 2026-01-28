Resident Evil Requiem – Release im Februar 2026 bestätigt! Leon kehrt zurück

Capcom hat mit Resident Evil Requiem den nächsten großen Ableger seiner ikonischen Horror-Reihe angekündigt – und der jüngste Fortschritt beim Entwicklungsstand sorgt für Aufatmen: Das Spiel wurde offiziell von der ESRB bewertet, was ein klares Zeichen dafür ist, dass der Release am 27. Februar 2026 wie geplant stattfinden wird.

Nach monatelangen Spekulationen und Leaks ist die Existenz des Spiels längst bestätigt. Doch mit der Altersfreigabe durch die ESRB – einer M-Kennzeichnung für Blut, Gewalt und explizite Inhalte – wird nun deutlich, dass Capcom sich dem Endspurt der Produktion nähert. Für Fans bedeutet das: Die Veröffentlichung ist so gut wie sicher.

Ein neues Kapitel mit vertrauten Gesichtern

Wer ist die Hauptfigur in Resident Evil Requiem? Im Zentrum des Spiels steht FBI-Analystin Grace Ashcroft, die im mysteriösen Wrenwood Hotel in Raccoon City ermittelt – demselben Ort, an dem ihre Mutter Alyssa vor acht Jahren ums Leben kam. Während Grace eher eine zurückhaltende Figur ist, kehrt mit Leon S. Kennedy ein Fanliebling zurück. Beide Charaktere sind spielbar und bieten unterschiedliche Spielerfahrungen.

Wie unterscheiden sich die Spielstile von Grace und Leon? Die Abschnitte mit Grace setzen stark auf psychologischen Horror und Schleichmechaniken – ähnlich wie in Resident Evil 7 oder Resident Evil 2 (Remake). Sie wird von einem Monster verfolgt, dem sie mit Verstecken, Ablenkungen und einem Feuerzeug als Lichtquelle entkommen muss. Leon hingegen bringt Action ins Spiel: Seine Missionen sind kampflastig, mit Schusswaffen, Nahkampf und der Möglichkeit, feindliche Waffen einzusetzen.

Technische Details und Gameplay-Features

Welche Neuerungen bringt das Gameplay? Eine der auffälligsten Änderungen: Du kannst jederzeit zwischen First-Person- und Third-Person-Perspektive wechseln. Das bietet dir die Wahl zwischen intensiver Immersion und klassischer Übersicht. Besonders spannend ist, dass diese flexible Kameraführung erstmals in einem Resident Evil Hauptspiel verfügbar ist.

Was verrät die ESRB-Bewertung über den Inhalt? Die Altersfreigabe nennt explizite Gewalt, Blut und Verstümmelungen – darunter Kettensägen, Schusswaffen und Explosionen. Damit dürfen sich Horror-Fans auf eine kompromisslose Erfahrung freuen. Zusätzlich wurde auf In-Game-Käufe hingewiesen, was auf kommende DLC-Inhalte schließen lässt.

Erwartete DLCs und potenzielle Erweiterungen

Welche Zusatzinhalte sind denkbar? In der ESRB-Zusammenfassung wird auf Mikrotransaktionen hingewiesen. Laut Leaks soll ein DLC geplant sein, in dem Alyssa Ashcroft – die Mutter von Grace – eine zentrale Rolle spielt. Da bereits Resident Evil 7 und Village Erweiterungen erhalten haben, wäre ein DLC für Requiem keine Überraschung.

Was ist mit weiteren Plattformen? Aktuell ist Resident Evil Requiem für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 angekündigt. Eine PS4-Version ist bislang nicht bestätigt – obwohl Gerüchte kursieren. Sollte sie erscheinen, dürfte dies erst nach dem Launch geschehen.

Ein Spiel zum Jubiläum – mit Rückkehr zu den Wurzeln

Warum ist Requiem ein besonderes Resident Evil? Das Spiel markiert das 30. Jubiläum der Reihe und knüpft erzählerisch an die Geschehnisse rund um Raccoon City und Umbrella an – Elemente, die zuletzt in Resident Evil 6 thematisiert wurden. Zudem kehrt Koshi Nakanishi (Regisseur von Resident Evil 7) auf den Regiestuhl zurück. Ursprünglich war das Projekt als Open-World-Multiplayer geplant, doch Capcom entschied sich bewusst für ein klassisches Einzelspielererlebnis – ganz im Sinne der Fans.

Wann erscheint Resident Evil Requiem? Der Release ist am 27. Februar 2026 geplant. Nach der ESRB-Bewertung gilt eine weitere Verschiebung als sehr unwahrscheinlich.

Was hältst du von der Richtung, die Capcom mit Requiem einschlägt? Freust du dich auf die Rückkehr von Leon und das düstere Setting mit Grace? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!