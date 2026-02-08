GTA 6 – Fans spekulieren über Downloadgröße von 130 bis 200 GB

Je näher der Release von Grand Theft Auto VI rückt, desto mehr drehen sich die Gespräche nicht nur um Setting, Story und Online-Modus, sondern um ganz praktische Fragen. Aktuell sorgt vor allem ein Thema für Stirnrunzeln: der mögliche Speicherbedarf. In Community-Diskussionen wird bereits spekuliert, ob GTA 6 zum echten Speicherfresser werden könnte.

Der Hintergrund: Auf Reddit diskutieren Fans, wie groß der Download am Launch-Tag ausfallen könnte. Konkrete Zahlen von Rockstar gibt es noch nicht, aber die Erwartungen sind hoch, weil GTA 6 optisch und technisch deutlich über dem liegt, was GTA 5 seinerzeit geliefert hat.

Warum der Speicherbedarf jetzt schon so präsent ist

Warum diskutiert die Community die Dateigröße von GTA 6 so intensiv? Weil sich viele längst daran gewöhnt haben, dass große AAA-Spiele nicht nur teuer, sondern auch riesig werden. Und GTA 6 gilt als eines der ambitioniertesten Projekte der Branche, was bei vielen automatisch die Frage auslöst, ob die eigene SSD am Ende überhaupt noch mitspielt.

In den Diskussionen schwanken die Schätzungen stark. Ein Nutzer rechnet mit deutlich über 200 GB zum Start und erwartet zusätzliches Wachstum, sobald GTA Online für GTA 6 erscheint und später eine PC-Version nachgereicht wird.

Andere Stimmen bremsen diese Prognosen etwas, verweisen aber gleichzeitig auf eine wichtige Entwicklung: Selbst wenn Rockstar traditionell sauber optimiert, kann die schiere Menge an Assets, hochauflösenden Texturen, Sprachausgabe und möglichen Online-Komponenten die Installation trotzdem stark aufblasen.

Welche Größenordnungen im Raum stehen

Wie groß könnte GTA 6 am ersten Tag wirklich werden? In der Community landen viele Tipps in einem Korridor zwischen 130 und 200 GB, wobei 200 GB als besonders häufig genannte Schmerzgrenze auftaucht. Einige gehen davon aus, dass Rockstar unter dieser Marke bleibt, andere halten genau diese Größenordnung für realistisch, gerade mit Blick auf die Technik und den Umfang.

Spannend ist dabei auch der Vergleich zu anderen großen Titeln: Call of Duty wird in den Kommentaren als Negativbeispiel genannt, weil einzelne Installationen durch zusätzliche Modi, Inhalte und Launcher-Strukturen auf PC und Konsole inzwischen ebenfalls in Richtung 200 GB gehen können.

Gleichzeitig wird ein Kontrast zu Spielen wie Ark: Survival Evolved gezogen, das inklusive DLCs extrem groß werden kann. In der Diskussion fällt hier der Vorwurf, dass mangelnde Optimierung Dateigrößen unnötig eskalieren lässt, während Rockstar eher für effizientere Releases bekannt ist.

Was das für Konsolen und spätere Updates bedeutet

Welche Konsequenzen hätte eine Installation um 200 GB? Vor allem ein ganz einfacher Effekt: Viele müssten aufräumen. Je nachdem, wie voll deine Konsole bereits ist, könnten ein bis zwei große Games reichen, um es eng werden zu lassen, wenn GTA 6 tatsächlich in diese Region vorstößt.

Hinzu kommt, dass es nicht bei der Day-One-Größe bleiben muss. Updates, zusätzliche Inhalte und besonders ein separater oder wachsender Online-Anteil könnten dafür sorgen, dass GTA 6 über Monate weiter anwächst. Genau das kennen viele bereits von GTA 5, das zum Launch bei rund 60 GB lag und auf dem PC später durch Updates in Richtung 100 GB angewachsen ist.

Auch wenn GTA 6 zunächst nicht für PC angekündigt ist, wird in der Community fest damit gerechnet, dass die Version später folgt. Wer dann parallel auf Konsole und PC unterwegs ist, muss unter Umständen sogar doppelt planen.

Einordnung bis zum Release im November 2026

Wann wird es konkreter und was kannst du jetzt schon tun? Der Release ist für den 19. November 2026 angesetzt, und bis Rockstar die finalen Systemanforderungen beziehungsweise Installationsgrößen offiziell nennt, bleibt es bei Spekulationen. Trotzdem ist die Debatte nachvollziehbar, denn Speicherplatz ist längst ein Teil der Kaufentscheidung geworden.

Wenn du GTA 6 direkt zum Start spielen willst, kann es sinnvoll sein, schon frühzeitig Platz freizumachen und nicht auf den letzten Tag zu warten. Viele planen in den Diskussionen vorsorglich mit mehr als 200 GB Reserve, um nicht nur die Basisinstallation, sondern auch mögliche Day-One-Patches und spätere Online-Updates entspannt mitnehmen zu können.

Wie siehst du das: Wäre eine 200-GB-Installation für GTA 6 für dich noch okay, oder wäre das der Punkt, an dem du konsequent ausmistest oder Speicher aufrüstest? Schreib es gerne in die Kommentare.