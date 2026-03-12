Nintendo Switch Online: Neue Pokémon-Pokopia-Icons verfügbar – aktuelle Runde endet am 19. März

Nintendo hat über Nintendo Switch Online neue Profil-Icons für Avatare veröffentlicht, die vom Spiel Pokémon Pokopia inspiriert sind. Die aktuellen Designs gehören zur zweiten Icon-Welle und können noch bis zum 19. März 2026 um 02:59 Uhr eingelöst werden.

Diese Pokémon sind in der aktuellen Welle enthalten

Die zweite Welle der Pokopia-Icons bringt mehrere neue Motive aus dem Spiel ins Profil-System. Aktuell verfügbar sind:

Ditto

Ditto als Lapras

Glumanda

Professor Tangoloss

Schlappchu

Diese Icon-Elemente können jeweils für 10 My Nintendo-Platinpunkte eingelöst werden.

So bekommt ihr die Pokémon-Icons

Die Icons lassen sich direkt über den Nintendo-Switch-Online-Bereich der Konsole freischalten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Ablauf:

Öffnet auf eurer Switch den Bereich Nintendo Switch Online Geht zu „Missionen & Belohnungen“ Wählt die Pokémon-Pokopia-Icon-Elemente Tauscht 10 Platinpunkte gegen das gewünschte Icon ein

Die benötigten Punkte sammelt ihr beispielsweise durch:

abgeschlossene Missionen auf der Nintendo Switch

Aktivitäten im My Nintendo-Programm

bestimmte Aufgaben in kompatiblen Smartphone-Spielen

Icons erscheinen in mehreren Wellen

Nintendo veröffentlicht die Avatar-Icons rund um Pokémon Pokopia schrittweise in mehreren Wochen-Wellen. Jede Auswahl bleibt nur begrenzte Zeit verfügbar und wird anschließend durch neue Designs ersetzt.

Der aktuelle Zeitplan:

Welle 1: 4. März – 11. März 2026

4. März – 11. März 2026 Welle 2: 11. März – 19. März 2026 (02:59 Uhr MEZ)

11. März – Welle 3: 18. März – 25. März 2026

18. März – 25. März 2026 Welle 4: 25. März – 1. April 2026

Wenn euch eines der aktuellen Designs gefällt, solltet ihr es also vor Ablauf der Frist freischalten, bevor die nächste Welle verfügbar wird.

Aktion begleitet den Release des Spiels

Die Icon-Aktion läuft parallel zum Release von Pokémon Pokopia Anfang März. In dem Spin-off übernehmen Spieler die Rolle eines Ditto, das gemeinsam mit verschiedenen Pokémon eine zerstörte Welt wiederaufbaut.

Die zeitlich begrenzten Profil-Icons sind damit vor allem ein kleiner Bonus für Mitglieder von Nintendo Switch Online.-Switch-Online-Mitglieder, die ihr Profil passend zum neuen Pokémon-Titel gestalten möchten.