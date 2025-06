Zelda-Fans aufgepasst – Neue kostenlose Icons und Musik für Switch Online-Abonnenten

Nintendo Switch Online hat für Zelda-Fans eine spannende Ankündigung parat: Abonnenten können jetzt kostenlose Designs für ihre Profile basierend auf zwei klassischen Spielen der Zelda-Reihe erhalten. Diese Designs stammen aus „Zelda II: The Adventure of Link“ für das NES und „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ für das N64. Dieses Angebot ist bis zum 30. Juni 2025 verfügbar.

Um die Icons zu beanspruchen, müssen Abonnenten die entsprechenden Spiele über die Nintendo Classics-App aufrufen. Sobald die Software über die App gestartet wird, können die Icons ohne das Spielen der Spiele sofort beansprucht werden. Ein interessantes Detail ist, dass das Starten eines der beiden Spiele den Abonnenten 50 Platinpunkte einbringt, was insgesamt 100 Punkte für beide Spiele bedeutet.

Die neuen kostenlosen Icons

Welche Icons sind für Zelda II: The Adventure of Link verfügbar? Für „Zelda II: The Adventure of Link“ hat Nintendo fünf Icons hinzugefügt, die jeweils für 10 Platinpunkte eingelöst werden können. Diese Designs basieren auf den Pixelgrafiken, die im originalen NES-Spiel zu sehen waren.

Was gibt es für Ocarina of Time? Die Icons für „Ocarina of Time“ sind künstlerisch etwas anders gestaltet und basieren auf der Kunst aus dem Spiel. Insgesamt gibt es 13 Icons, darunter mehrere Designs von Link in seiner jungen und erwachsenen Form, sowie von Charakteren wie Sheik, Ganondorf, Navi und weiteren.

Ein musikalisches Highlight

Welche neuen Musikstücke sind verfügbar? Zusätzlich zu den Profil-Icons haben Nintendo Switch Online-Abonnenten nun Zugang zu Musik aus „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ in der Nintendo Music-App. Für dieses Spiel wurden beeindruckende 344 Tracks hinzugefügt, was fast 12 Stunden Musik bedeutet.

Obwohl noch einige Zelda-Soundtracks in der App fehlen, ist zu erwarten, dass Nintendo diese Lücke im Laufe der Zeit weiter schließen wird. Die Musik aus „Ocarina of Time“, das als eines der besten Spiele aller Zeiten gilt, trägt erheblich zum nostalgischen Erlebnis bei.

Die Zukunft der Zelda-Reihe

Was erwartet die Zelda-Fans auf der Nintendo Switch 2? Mit dem Eintritt in die Nintendo Switch 2-Ära stellt sich die Frage nach der Zukunft der Zelda-Serie. Mehrere Zelda-Spiele auf der Switch werden auf das neue System aufgerüstet, darunter „Breath of the Wild“, „Tears of the Kingdom“, „Link’s Awakening“ und „Echoes of Wisdom“.

Nintendo hat jedoch noch kein neues Zelda-Spiel angekündigt, abgesehen von einem Hyrule Warriors Spin-off. Fans hoffen auf Neuigkeiten, die nicht allzu fern in der Zukunft liegen, müssen sich aber vorerst mit den bestehenden Spielen der Serie begnügen.

Was hältst du von diesen neuen Zelda-Inhalten? Planst du, einige der kostenlosen Profile-Icons zu beanspruchen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!