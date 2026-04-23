Mario Tennis Fever Update 1.0.3 fixt Ranked-Reset auf Switch 2

Mario Tennis Fever hat am 23. April 2026 ein neues Update auf Nintendo Switch 2 erhalten. Für alle, die regelmäßig online antreten, sind das gute Nachrichten, denn Version 1.0.3 räumt vor allem ein Problem im Ranked-Modus aus dem Weg, das zuletzt für Frust in der Community gesorgt hat.

Der Titel ist erst am 12. Februar 2026 erschienen und gehört zu den frühen Switch-2-Exklusivspielen des Jahres. Entwickelt wird die Sportreihe weiterhin von Camelot, während Nintendo als Publisher auftritt und das Spiel mit Patches und Balance-Änderungen nachschärfen will.

Patch 1.0.3 bringt Ranked-Matches zurück in den Takt

Was verbessert das April-Update konkret? Nintendo hebt Mario Tennis Fever auf Version 1.0.3 an und adressiert gezielt einen Bug, der die Ranglistenanpassung in gewerteten Matches ausgebremst hat. Laut Patch-Hinweis wurden die Gegenmaßnahmen verstärkt und der Zeitpunkt für die Rank-Anpassung neu justiert.

Im Klartext: Ränge wurden nicht wie vorgesehen am Monatsersten aktualisiert. Das ist gerade für alle relevant, die ihre Platzierung ernst nehmen und sich auf feste Reset-Zeiten verlassen, etwa um am Anfang eines Monats direkt wieder durchzustarten.

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Wir haben die Gegenmaßnahmen verstärkt und das Timing der Ranglistenanpassung neu eingestellt, um einen Bug zu beheben, bei dem die Rankings im Ranked Match nicht am 1. jedes Monats um 17:00 Uhr (Pacific Time) angepasst werden.

Die genannte Uhrzeit entspricht in Deutschland in der Regel 02:00 Uhr am Folgetag in der Mitteleuropäischen Zeit. Damit ist auch klar, wann ihr künftig ungefähr mit der Umstellung rechnen könnt, falls Nintendo am Zeitfenster festhält.

Mehr Balance-Änderungen sind bereits angekündigt

Welche Updates sind als Nächstes zu erwarten? Während der April-Patch sehr fokussiert ausfällt, hatte das März-Update noch mehrere Änderungen am Spielgefühl und an der Abstimmung einzelner Elemente im Gepäck. Nintendo hat außerdem bestätigt, dass weitere Balance-Anpassungen geplant sind.

Das passt zur Ausrichtung von Mario Tennis Fever: Mit Online-Matches, Ranglisten und einem großen Kader lebt das Spiel davon, dass Matchups fair bleiben und keine Figur oder Taktik dauerhaft dominiert. Gerade, wenn sich Meta-Strategien erst in den ersten Monaten herauskristallisieren, sind schnelle Nachjustierungen ein wichtiges Signal.

Die Kritiken zum Spiel fallen bislang überwiegend positiv aus. Manche Stimmen ordnen es sogar als eines der stärkeren Mario-Tennis-Spiele ein, auch wenn der ganz große Hype wie bei anderen Nintendo-Titeln in diesem Jahr ausbleibt. Wie sich das langfristig entwickelt, dürfte auch davon abhängen, wie konsequent Camelot und Nintendo Bugs beheben und das Balancing weiter verfeinern.

Mario Tennis Fever im Switch-2-Jahr 2026

Welche Rolle spielt das Spiel im aktuellen Nintendo-Line-up? Mario Tennis Fever ist eines der ersten exklusiven Switch-2-Spiele 2026 und soll die neue Hardware früh mit einem kompetitiven Multiplayer-Titel flankieren. Inhaltlich setzt der Ableger auf einen großen Kader mit insgesamt 38 spielbaren Figuren, die sich in Stärken und Schwächen unterscheiden.

Mit dabei sind bekannte Helden wie Yoshi und Donkey Kong, aber auch Widersacher wie Bowser Jr. und Spike. Wer online unterwegs ist, merkt schnell: Nicht jede Figur passt zu jedem Stil. Genau deshalb sind stabile Ranked-Systeme und saubere Ranglisten-Resets so wichtig, weil sie die Grundlage für faire Vergleichbarkeit schaffen.

Parallel stehen für 2026 noch weitere Switch-2-Titel im Raum, darunter Yoshi and the Mysterious Book, Fire Emblem: Fortune’s Weave und das für Juli 2026 angesetzte Splatoon Raiders. Was Nintendo darüber hinaus plant, ist bislang offen, auch wenn traditionell eine Nintendo-Direct-Phase im Juni realistisch wirkt. Ebenso bleibt spannend, ob Mario Tennis Fever in den kommenden Monaten noch DLC oder größere Inhaltsupdates bekommt.

Habt ihr im Ranked-Modus von Mario Tennis Fever Probleme mit den Ranglisten bemerkt, und fühlt sich Version 1.0.3 bei euch schon besser an? Schreibt eure Erfahrungen und eure Main-Figur gern in die Kommentare.