Super Mario Galaxy Remaster-Paket auf Switch erhält Update auf Version 1.3.1

Nintendo hat überraschend ein kostenloses Update für ein echtes 3D-Mario-Highlight veröffentlicht. Bevor jetzt allerdings irgendwo Jubelchöre losbrechen: Alle sollen bitte ruhig bleiben, denn es geht nicht um neue Level, frische Herausforderungen oder zusätzliche Inhalte, sondern um ein kleines, aber wichtiges Software-Update.

Betroffen ist das 2025 erschienene Remaster-Paket, das Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 auf die Switch-Familie gebracht hat. Und ja, auch wenn die Patch Notes auf den ersten Blick extrem unspektakulär wirken: Wer die Klassiker weiterhin stressfrei starten will, sollte das Update mitnehmen.

Das steckt hinter dem neuen Update

Welche Version wurde verteilt? Ausgerollt wurde die Aktualisierung auf Ver. 1.3.1, die laut Berichten bereits verfügbar ist. Nintendo hält sich dabei wie so oft ziemlich bedeckt und liefert eine Patch-Beschreibung, die kaum konkreter sein könnte.

Was ändert sich im Spiel? Laut Patch Notes wurde lediglich die Software-Information aktualisiert. In-Game-Inhalte bleiben unverändert, also keine Gameplay-Anpassungen, keine neuen Sterne, keine zusätzlichen Modi.

Allgemein: Software-Information wurde aktualisiert

Keine Änderungen an In-Game-Content

Hinweis: Für Nintendo Switch 2 ist mindestens Ver. 1.2.0 erforderlich

Warum das Update trotzdem relevant ist

Wofür braucht ihr die Aktualisierung? Auch wenn es nach einem typischen Mini-Patch aussieht, ist so ein Update in der Praxis oft die Voraussetzung, damit alles reibungslos läuft, etwa bei System-Kompatibilität, allgemeinen Stabilitäts-Optimierungen oder Hintergrundanpassungen, die Nintendo nicht weiter ausführt.

Was bedeutet das für Switch 2? Besonders auffällig ist der Hinweis, dass das Spiel auf Nintendo Switch 2 mindestens Ver. 1.2.0 benötigt. Das macht deutlich: Wer das Remaster-Paket auf der neuen Hardware zocken will, sollte seinen Installationsstand im Blick behalten, selbst wenn sich spielerisch nichts verändert.

Unterm Strich ist Ver. 1.3.1 also eher ein Pflicht-Download im Hintergrund als ein Update, das man wegen neuer Features feiert. Aber gerade bei Neu-Hardware und Abwärtskompatibilität sind solche kleinen Patches oft genau das, was später nervige Startprobleme verhindert.

So installiert ihr das Update auf der Switch

Wie ladet ihr den Patch herunter? In der Regel wird die Aktualisierung automatisch angeboten, sobald ihr das Spiel startet oder die Konsole online ist. Wenn ihr manuell prüfen wollt, geht das direkt über das Switch-Menü.

So kommt ihr schnell zum Update-Menü:

Im Home-Menü das Spielsymbol auswählen, aber nicht starten Auf dem Joy-Con die Minus-Taste drücken Im Menü nach Update-Optionen suchen und die Aktualisierung anstoßen

Danach sollte die neue Version ohne weiteres Zutun installiert werden, sodass ihr die Galaxy-Abenteuer wie gewohnt starten könnt.

Mario bleibt ein Phänomen und die Wartezeit geht weiter

Warum ist Mario bis heute so präsent? Mario ist längst mehr als nur ein Maskottchen, er ist eine der bekanntesten Figuren der gesamten Unterhaltungsbranche. Angefangen hat alles mit seinem frühen Auftritt 1981 in Donkey Kong, bevor er mit Mario Bros. 1983 und Super Mario Bros. 1985 endgültig zum Nintendo-Aushängeschild wurde.

Spannend ist dabei auch eine Anekdote rund um Charles Martinet, der über viele Jahre die ikonische Stimme von Mario geprägt hat. Er erzählte in einem Gespräch sinngemäß, dass er damals in ein Vorsprechen gestolpert sei, ohne die Figur oder Nintendo überhaupt zu kennen, und dabei einfach jede Menge Spaß hatte.

Es war eine unglaubliche Reise. Als ich die Stimme von Mario übernommen habe, bin ich in ein Vorsprechen geplatzt, obwohl ich weder die Figur noch Nintendo kannte. Aber ich hatte bei dem Vorsprechen riesigen Spaß.

Währenddessen bleibt für viele die eigentliche große Frage: Wann kündigt Nintendo das nächste native 3D-Mario für Nintendo Switch 2 an? Bis es so weit ist, muss das Galaxy-Doppelpack als Zeitvertreib herhalten, jetzt eben mit der frisch aktualisierten Version.

Habt ihr das Update schon installiert, und wünscht ihr euch bei solchen Überraschungs-Patches lieber mehr Transparenz in den Patch Notes? Schreibt es gern in die Kommentare.