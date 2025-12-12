Game Awards 2025 – Expedition 33 überrascht mit kostenlosem Update

Clair Obscur: Expedition 33 hat während der Game Awards 2025 nicht nur den begehrten Titel als Game of the Year gewonnen, sondern überraschte gleichzeitig mit einem sofort verfügbaren neuen Inhaltsupdate. Der französische Entwickler Sandfall Interactive veröffentlichte das kostenlose Update direkt während der Preisverleihung am 11. Dezember 2025 und erfüllte damit ein Versprechen, das bereits im Oktober im Raum stand.

Das Spiel, das in einer düsteren Belle-Époque-Fantasywelt angesiedelt ist und sich durch ein innovatives Kampfsystem auszeichnet, hatte schon bis Oktober über 5 Millionen Einheiten verkauft. Nun können Fans mit neuen Inhalten tiefer in die Welt eintauchen.

Neue Inhalte für Expedition 33

Was enthält das neue Update? Das Update bringt gleich mehrere spannende Erweiterungen, die sowohl die Ästhetik als auch das Gameplay erweitern.

Neue Kostüme und Waffen für die spielbaren Charaktere

Mehr Möglichkeiten zur Individualisierung der Party-Mitglieder

Ein komplett neues Dungeon-Gebiet mit neuen Gegnertypen und Überraschungen

Herausfordernde neue Bosskämpfe für das spätere Spielgeschehen

Mehrsprachige Lokalisierung: Spanisch, Tschechisch, Ukrainisch, Lateinamerikanisches Spanisch, Türkisch, Indonesisch, Thailändisch und Vietnamesisch

Diese Ergänzungen erweitern nicht nur das Spielerlebnis, sondern öffnen das Spiel auch für neue internationale Märkte.

Ein geschickter Überraschungseffekt

Warum wurde das Update live während der Show veröffentlicht? Die Veröffentlichung während der Game Awards war ein cleverer Schachzug von Sandfall Interactive. Während Guillaume Broche, CEO und Creative Director des Studios, den Preis für das beste Spiel des Jahres entgegennahm, erwähnte er beiläufig, dass das Update ab sofort verfügbar sei.

Dieser Moment wurde von vielen Fans gefeiert und zeigt, wie sehr das Entwicklerstudio seine Community wertschätzt. Bereits im Vorfeld hatte man angedeutet, dass weitere Inhalte geplant seien – nun ist es Realität geworden.

Ein Rückblick auf den Erfolg

Wie wurde Clair Obscur: Expedition 33 bislang aufgenommen? Seit seiner Veröffentlichung am 24. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows hat das Spiel weltweit Lob erhalten. Kritiker hoben insbesondere das Artdesign, die Handlung, das Kampfsystem und die musikalische Untermalung hervor. Die Kombination aus rundenbasierten Kämpfen mit Echtzeit-Elementen wie Parieren und Ausweichen hat viele begeistert.

Die sechs spielbaren Charaktere bieten unterschiedliche Mechaniken und Spielstile, von der magiebegabten Lune über die taktische Fechterin Maelle bis hin zum scythe-schwingenden Krieger Sciel. Jeder Charakter bringt eigene Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten mit, die sich durch das neue Update noch weiter entfalten können.

Weitere Geheimnisse warten

Gibt es noch unentdeckte Inhalte? Laut Creative Director Broche gibt es selbst jetzt, Monate nach Release, noch Geheimnisse im Spiel, die von der Community nicht vollständig aufgedeckt wurden. Das neue Dungeon könnte Hinweise auf Hintergründe der Figuren wie Verso und Esquie liefern, deren frühere Abenteuer in Lumière bisher nur angedeutet wurden.

Mit dem neuen Update dürfte es also nicht nur neue Kämpfe, sondern auch frische Story-Fäden zu entdecken geben.

So kannst du das Update spielen

Wo ist das Update verfügbar? Das Update ist auf allen Plattformen kostenlos verfügbar, auf denen das Spiel erschienen ist:

Das Update wurde automatisch bereitgestellt, sodass du keine zusätzliche Installation durchführen musst – einfach das Spiel starten und loslegen.

Sandfall Interactive hat mit diesem Schritt nicht nur das Vertrauen der Community gestärkt, sondern auch ein Zeichen gesetzt, wie man moderne Rollenspiele leben und weiterentwickeln kann.

Wie gefällt dir das neue Update zu Clair Obscur: Expedition 33? Hast du das neue Dungeon schon betreten oder einen der neuen Bosse besiegt? Teile deine Eindrücke gerne in den Kommentaren!