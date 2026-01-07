Fallout-Klassiker kehren zurück – Insider berichten von Remakes in Entwicklung

Die Gerüchteküche rund um die Fallout-Reihe brodelt: Insider berichten, dass Remakes von Fallout 3 und Fallout: New Vegas in Entwicklung sein könnten. Während bisher keine offizielle Ankündigung seitens Bethesda oder Xbox erfolgt ist, verdichten sich die Hinweise auf eine Rückkehr zweier Kultklassiker des postapokalyptischen Rollenspiel-Genres.

Fallout 3 erschien ursprünglich im Jahr 2008 und wurde von Bethesda Game Studios entwickelt. Das Spiel spielt im verwüsteten Washington D.C., rund 200 Jahre nach einem Atomkrieg, und zählt bis heute zu den bedeutendsten Titeln des Genres. Die offene Spielwelt, das flexible Charakterentwicklungssystem und das markante S.P.E.C.I.A.L.-Attributsystem machten Fallout 3 zu einem Meilenstein, der zahlreiche Auszeichnungen gewann und weltweit Millionen verkaufte Einheiten verzeichnete.

Was steckt hinter den aktuellen Gerüchten?

Welche Quellen sprechen über die Remakes? Die Informationen stammen von zwei bekannten Persönlichkeiten der Gaming-Szene: Jez Corden (Windows Central) und Nate The Hate (YouTuber und Podcaster). Beide sind für ihre zuverlässigen Leaks bekannt. Bereits im September 2023 wurden in Gerichtsdokumenten im Rahmen des Microsoft-vs.-FTC-Prozesses Hinweise auf ein Fallout 3-Remaster entdeckt. Diese Dokumente listeten mehrere Projekte auf, die sich laut ZeniMax Media 2020 in Entwicklung befanden – darunter auch ein Fallout 3-Remaster.

Seitdem haben verschiedene Insider immer wieder betont, dass Bethesda tatsächlich an diesem Projekt arbeite. Besonders Nate The Hate äußerte sich mehrfach während des Jahres 2025 zur Existenz des Remasters. Am 7. Januar 2026 legte Jez Corden nach und bestätigte, dass sowohl ein Fallout 3-Remake als auch eine Neuauflage von Fallout: New Vegas geplant seien – auch wenn er ein baldiges Veröffentlichungsdatum ausschloss.

Verwirrung um Begriffe: Remaster oder Remake?

Was ist der Unterschied zwischen Remaster und Remake? Während Nate The Hate von einem Remaster spricht, also einer technisch überarbeiteten Version des Originals, verwendet Jez Corden den Begriff Remake. Ein Remake bedeutet meist eine vollständige Neuauflage mit moderner Technik und überarbeitetem Gameplay, wie es auch bei Resident Evil 2 oder The Last of Us Part I der Fall war. Die Unterschiede in der Wortwahl könnten bedeuten, dass sich die Projekte noch in unterschiedlichen Stadien befinden – oder dass es sich sogar um unterschiedliche Herangehensweisen handelt.

Fallout: New Vegas, das 2010 von Obsidian Entertainment veröffentlicht wurde, gilt dank seiner komplexen Fraktionen, moralisch grauen Entscheidungen und tiefgründigen Dialoge als eines der besten Spiele der Serie. Eine Neuauflage könnte gerade für langjährige Fans ein echter Höhepunkt werden.

Mögliche Ankündigungstermine für die Remakes

Wann könnten die Projekte offiziell vorgestellt werden? Derzeit gibt es zwei wahrscheinliche Zeitfenster: Zum einen das Xbox Developer_Direct, das im Januar 2026 stattfinden soll, zum anderen die Xbox-Sommerpräsentation. Beide Events würden sich gut eignen, um mit einem Trailer oder Teaser den Hype zu entfachen. Besonders spannend ist ein Countdown auf der offiziellen Website zur Fallout-Serie bei Amazon Prime, der am 4. Februar 2026 endet – zeitgleich mit dem Finale der zweiten Staffel. Auch wenn Insider wie Jez Corden bezweifeln, dass hier ein Spiel-Reveal erfolgt, sorgt der Timer für neue Spekulationen.

Ein interessanter Nebenaspekt: In der aktuellen Staffel der Fallout-Serie wurde erstmals ein Ort aus Fallout: New Vegas thematisiert – ein möglicher Hinweis auf die Rückkehr der Spielwelt nach New Vegas?

Warum jetzt? Der perfekte Zeitpunkt für ein Comeback

Weshalb könnte Bethesda gerade jetzt auf Remakes setzen? Der Erfolg des Remasters von The Elder Scrolls IV: Oblivion, das 2025 veröffentlicht wurde und innerhalb einer Woche über vier Millionen Spieler erreichte, zeigt, wie groß die Nachfrage nach modernisierten Klassikern ist. Hinzu kommt die Popularität der Fallout-TV-Serie, die das Franchise auch außerhalb der Gaming-Community wieder ins Gespräch gebracht hat.

Fallout 3 ist nicht nur ein nostalgisches Highlight, sondern immer noch ein starkes Rollenspiel mit über 100 Stunden Inhalt, wie Kritiker betonten. Eine technisch modernisierte Version mit zeitgemäßer Grafik und vielleicht einigen Gameplay-Optimierungen dürfte sowohl alte Fans als auch neue Zielgruppen begeistern.

Wie könnte ein Remake technisch umgesetzt werden?

Welche Engine und Features sind denkbar? Sollte Fallout 3 tatsächlich neu aufgelegt werden, wäre eine Umsetzung in der Creation Engine 2, die auch bei Starfield zum Einsatz kam, wahrscheinlich. Diese würde eine deutlich verbesserte Grafik, moderne Licht- und Physikeffekte sowie möglicherweise eine überarbeitete Benutzeroberfläche mit sich bringen. Auch die Integration von Komfortfunktionen wie Schnellreise, verbesserten Inventar-Management und Barrierefreiheitseinstellungen ist denkbar.

Ob Fallout: New Vegas nur grafisch aufgefrischt wird oder wie bei Resident Evil 4 als vollständiges Remake erscheint, bleibt abzuwarten. Technisch reizvoll wäre besonders eine Kombination aus verbesserten Animationen, neuer Vertonung und einem optimierten Kampfsystem.

Ausblick für die Fallout-Community

Was bedeutet das alles für dich als Fallout-Fan? Auch wenn die bisherigen Informationen noch nicht offiziell bestätigt wurden, sprechen die Insiderberichte eine deutliche Sprache. Nach Jahren des Wartens auf neue Inhalte im Fallout-Universum, könnte 2026 das Jahr sein, in dem zwei der beliebtesten Titel der Serie endlich in neuem Glanz zurückkehren.

Die Kombination aus erfolgreicher TV-Serie, bewährter Markenbekanntheit und technischer Machbarkeit macht Fallout 3 und Fallout: New Vegas zu heißen Kandidaten für ein fulminantes Comeback. Nun liegt es an Xbox und Bethesda, diesen Hype zu nutzen.

Was denkst du: Wünschst du dir ein klassisches Remaster oder lieber ein vollständiges Remake? Und welche der beiden Welten – Washington oder New Vegas – reizt dich mehr? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!