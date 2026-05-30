Fallout 76 – Infestations kommen am 2. Juni und setzen stärker auf Co-Op

Fallout 76 steht kurz vor einem Update, das den Alltag in Appalachia spürbar verändern dürfte. Schon Anfang Juni 2026 führt Bethesda mit Infestations eine neue Weltaktivität ein, die nicht nur mehr Abwechslung in die offene Welt bringt, sondern vor allem das kooperative Zusammenspiel deutlich stärker in den Mittelpunkt rückt.

Die Grundidee ist schnell erklärt: Bestimmte Orte werden von feindlichen Fraktionen übernommen, und wer das Gebiet zurückerobert, wird mit besonders wertvollen Belohnungen gelockt. Klingt vertraut, soll sich aber deutlich anders anfühlen als vieles, was Fallout 76 im Alltag bislang bietet, denn Infestations sind gezielt als Herausforderung für eingespielte Endgame-Builds gedacht.

Infestations als neues Herzstück von Season 25

Wann erscheint das Infestations-Update für Fallout 76? Der Launch ist für den 2. Juni 2026 geplant und ist als wichtiger Baustein von Season 25 positioniert. Bethesda hatte Infestations bereits am 9. April 2026 im Zuge eines Public-Test-Server-Patches vorgestellt, nun folgt kurz vor Release eine intensivere Kommunikationsphase mit Deep-Dive-Video und weiteren Details.

Worum geht es bei Infestations konkret? Im Kern handelt es sich um eine dynamische Weltaktivität, bei der feindliche Gruppen zufällig ausgewählte Locations besetzen. Wer sich der Aufgabe stellt, muss sich durch Wellen an Gegnern arbeiten, bis es am Ende in einen Bosskampf mündet. Der Boss wird dabei von einer ganzen Schar an Gegnern abgeschirmt, was den Schwierigkeitsgrad gezielt nach oben schraubt.

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Bethesda beschreibt Infestations dabei vor allem über zwei Leitmotive, die das Update tragen sollen.

Im Mittelpunkt stehen Abenteuer und Herausforderung.

Warum das Update Co-Op stärker erzwingt als bisher

Warum sind Infestations ein großer Deal für Co-Op? Weil sie Solo-Runs nicht nur unattraktiv, sondern laut Ausrichtung praktisch kaum machbar machen sollen. Viele Aktivitäten in Fallout 76 lassen sich heute mit einem starken Build relativ routiniert alleine abarbeiten, selbst wenn andere in der Nähe sind. Infestations sollen diesen Komfort bewusst aufbrechen und Teams wieder relevanter machen.

Wie kommen Gruppen schnell zusammen? Die Aktivität ist so aufgebaut, dass das Finden einer Infestation zwar gemeinsam passieren kann, aber nicht muss. Es reicht, wenn eine Person eine Infestation entdeckt. Danach können andere mit einem Knopfdruck dazustoßen. Das macht den Einstieg ähnlich unkompliziert wie bei Daily Ops, nur mit deutlich höherem Anspruch an Koordination und Durchhaltevermögen.

Besonders spannend ist dabei die Zielsetzung: Infestations sollen nicht als Ersatz für Raids verstanden werden, sondern als offeneres, organischeres Gruppenformat. Also weniger geschlossene Instanz, mehr gemeinsames Reagieren auf Ereignisse, die beim normalen Erkunden plötzlich auftauchen.

Diese Fraktionen können Gebiete übernehmen

Welche Gegner-Fraktionen sind bei Infestations dabei? Zum Start sind laut Bethesda mehrere bekannte Gruppen als Invasoren vorgesehen. Zusätzlich wurde bereits angedeutet, dass künftig weitere Fraktionen und auch neue Infestation-Orte dazukommen könnten.

Blood Eagles

Kultisten

PRC-Ghule

Maulwurfsarbeiter

Verbrannte

Supermutanten

Roboter

Die Mischung ist auffällig breit: von menschlichen Fraktionen bis hin zu klassischen Fallout-Gefahren. Das dürfte auch Einfluss darauf haben, welche Resistenzen, Waffenarten und Perk-Kombinationen im Team besonders gefragt sind, je nachdem, wer gerade ein Gebiet infestiert hat.

Belohnungen, Risiko und mögliche Meta-Verschiebungen

Welche Belohnungen machen Infestations so attraktiv? Der hohe Schwierigkeitsgrad soll mit entsprechend starkem Loot einhergehen. Besonders wichtig: Infestation-Bosse eröffnen einen Weg zu Gegenständen mit 4-Sterne-Legendary-Effekten. Das ist ein klarer Anreiz, nicht nur für Veteranen, sondern auch für Mid-Level-Charaktere, die den Sprung in Richtung Endgame vorbereiten.

Wie könnte sich die Fallout-76-Meta verändern? Wenn Infestations tatsächlich dafür sorgen, dass häufiger in Gruppen gespielt wird, könnte das Nebenwirkungen auf Build-Trends haben. Team-orientierte Rollen, die bislang eher selten auftauchen, könnten plötzlich Sinn ergeben, etwa Support- und Heil-Builds oder Setups, die gezielt Synergien auslösen. Fallout 76 spielt sich trotz aller Updates oft noch wie ein Singleplayer mit gelegentlichen Begegnungen, und genau an diesem Punkt setzt Infestations an.

Unterm Strich könnte das Update die offene Welt spürbar unberechenbarer machen, weil es nicht mehr nur um den nächsten Wegpunkt geht, sondern um spontane Notrufe, Gruppenbildung und das gemeinsame Abräumen eines besetzten Areals.

Freust du dich auf Infestations, oder befürchtest du, dass die Aktivität ohne feste Gruppe zu frustig wird? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.