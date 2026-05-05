Switch 2 Bundle mit Pokémon Pokopia angekündigt, aber nur für Australien und NZ

Nintendo bringt ein neues Hardware-Bundle zur Switch 2 an den Start, das vor allem Pokémon-Fans neugierig machen dürfte. Zusammen mit einer Version von Pokémon Pokopia soll das Paket pünktlich zum ersten Konsolen-Jubiläum erscheinen, allerdings mit einem klaren Haken bei der Verfügbarkeit.

Konkret wurde das Bundle über den offiziellen Nintendo-Account für Australien und Neuseeland angekündigt. Für Deutschland und den Rest Europas gibt es zum aktuellen Stand keine Bestätigung, dass das Paket hierzulande ebenfalls in den Handel kommt.

Starttermin und regionaler Haken

Wann erscheint das Switch-2-Pokémon-Pokopia-Bundle? Das Bundle soll am 5. Juni 2026 erscheinen. Das Datum ist nicht zufällig gewählt, denn es fällt auf den ersten Jahrestag der Switch-2-Veröffentlichung in der Region.

Wo wird das Bundle verkauft? Laut der Ankündigung ist das Paket exklusiv für Australien und Neuseeland vorgesehen. Ein Hinweis auf einen globalen Rollout fehlt, und andere Nintendo-Regionen haben sich dazu bislang nicht geäußert.

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Damit reiht sich das Angebot in eine Strategie ein, bei der Nintendo bestimmte Deals regional unterschiedlich ausrollt. Schon bei früheren Switch-2-Bundles gab es je nach Land Unterschiede bei Umfang und Ausführung.

Inhalt des Bundles und offene Details

Was steckt im Paket? Enthalten sein sollen eine Nintendo Switch 2 sowie eine Kopie von Pokémon Pokopia. Viele weitere Details wurden in der Ankündigung allerdings bewusst knapp gehalten.

Digital oder physisch? Ob Pokémon Pokopia als Downloadcode oder als Modul beiliegt, wurde nicht eindeutig bestätigt. Das Design der Verpackung deutet eher auf eine digitale Version hin, eine offizielle Festlegung steht aber aus.

Wie teuer wird das Bundle? Einen Preis hat Nintendo für Australien und Neuseeland noch nicht genannt. Grundsätzlich sind Switch-2-Bundles in der Vergangenheit häufig so kalkuliert gewesen, dass gegenüber dem Einzelkauf ein moderater Rabatt auf das Spiel möglich ist.

Switch 2 Konsole im Bundle-Design

Pokémon Pokopia als enthaltenes Spiel (Art der Version noch nicht offiziell präzisiert)

Verkaufsstart am 5. Juni 2026 in Australien und Neuseeland

Einordnung für Deutschland und Blick auf kommende Aktionen

Was bedeutet das für deutsche Nintendo-Fans? Für Deutschland heißt das vor allem: abwarten. Solange Nintendo das Bundle nicht für Europa ankündigt, bleibt Pokémon Pokopia hierzulande nur der klassische Weg über den separaten Konsolen- und Spielekauf.

Spannend ist das Timing trotzdem, denn Nintendo nutzt Bundles weiterhin sichtbar als Verkaufsargument rund um große Exklusivtitel. Auch andere Bundle-Aktionen, die zuletzt aufgetaucht sind, zeigen: Je nach Region können Umfang und Zusatzangebote deutlich variieren.

Zusätzlich kursieren branchenweit Sorgen über steigende Hardwarekosten, die 2026 auch Konsolenpreise beeinflussen könnten. Ob Nintendo tatsächlich an der Preisschraube dreht, ist offen, aber solche Bundle-Deals wirken in jedem Fall attraktiver, wenn in den kommenden Monaten Preisbewegungen auftreten sollten.

Wie seht ihr das: Würdet ihr euch eine Switch 2 direkt im Bundle mit Pokémon Pokopia holen, und sollte Nintendo solche Pakete auch in Deutschland anbieten? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.