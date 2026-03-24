Crimson Desert: Goldbarren früh finden – So verdient ihr sofort Geld (und noch mehr danach)

Wer in Crimson Desert früh an Geld kommen will, hat mehrere Optionen, aber kaum eine ist so effektiv wie dieser versteckte Goldbarren gleich zu Beginn des Spiels.

Denn: Ihr könnt ihn entweder direkt für 500 Silber verkaufen oder deutlich klüger investieren und euch damit langfristig ein Einkommen aufbauen.

Wir zeigen euch, wo ihr den Goldbarren findet und wie ihr das Maximum herausholt.

Goldbarren direkt zu Spielbeginn klauen – so geht’s

Den ersten Goldbarren könnt ihr euch bereits kurz nach dem Start sichern. Dafür müsst ihr zum Löwenmähnen-Anwesen (Lioncrest Manor), das nordwestlich der Stadt Hernand liegt.

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© Pearl Abyss

Der direkte Weg durch den Eingang ist schwierig, da Wachen euch aufhalten. Stattdessen schleicht ihr euch auf die Rückseite des Anwesens, klettert rechts neben der Hintertür die Mauer hoch und steigt durch ein Fenster ein.

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Im Inneren geht ihr ins Erdgeschoss und sucht nach einem Kamin mit einem steinernen Löwenkopf. Löscht das Feuer und untersucht den Bereich unterhalb des Kaminsimses. Dort entdeckt ihr ein verstecktes Fach mit einem Goldbarren.

Wichtig: Achtet darauf, dass euch niemand beobachtet, bevor ihr ihn stehlt.

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Goldbarren verkaufen oder investieren – das ist der Unterschied

Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten:

Option 1: Sofort verkaufen (schneller Start)

Bringt ihr den Goldbarren zur Bank, könnt ihr ihn direkt gegen 500 Silber eintauschen. Gerade am Anfang ist das eine ordentliche Summe, mit der ihr euch Ausrüstung, Ressourcen oder ein Reittier leisten könnt.

Option 2: Investieren (deutlich besser langfristig)

Alternativ könnt ihr für 100 Silber ein Konto eröffnen und den Goldbarren dort einzahlen. Dadurch generiert ihr regelmäßig Einkommen – allerdings mit einem gewissen Risiko.

Wichtig: Während 500 Silber kurzfristig helfen, bringt euch das Bank-System auf Dauer deutlich mehr ein.

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Wo findet ihr die Bank?

Eine Bank findet ihr ganz in der Nähe, südöstlich des Löwenmähnen-Anwesens in der Stadt Hernand.

Dort könnt ihr:

den Goldbarren verkaufen

oder ein Konto eröffnen und investieren

Gerade für längere Spielsessions lohnt sich die zweite Variante deutlich mehr.

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Lohnt sich der frühe Goldbarren?

Definitiv. Der Goldbarren im Löwenmähnen-Anwesen gehört zu den besten Early-Game-Tricks in Crimson Desert.

Während ihr sonst mühsam Silber farmt, bekommt ihr hier direkt:

einen starken finanziellen Boost

oder sogar passives Einkommen

Wenn ihr effizient starten wollt, solltet ihr euch diesen Fund auf keinen Fall entgehen lassen.

Der frühe Goldbarren ist ein perfekter Einstieg in das Wirtschaftssystem von Crimson Desert. Besonders in Kombination mit der Bank könnt ihr euch damit einen klaren Vorteil verschaffen.

Ob ihr den schnellen Weg über 500 Silber geht oder direkt auf langfristiges Einkommen setzt, liegt bei euch. Stark ist dieser Fund in jedem Fall.