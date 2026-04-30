Saros Anfänger-Guide: Die besten Tipps für den Einstieg

Der Einstieg in Saros kann ziemlich fordernd sein. Das Spiel erklärt viele Systeme nur oberflächlich und setzt stark darauf, dass ihr durch Runs, Fehler und Experimente lernt. Gerade in den ersten Stunden entscheidet sich aber, ob ihr schnell Fortschritte macht oder immer wieder an denselben Stellen hängen bleibt.

Wenn ihr die wichtigsten Mechaniken früh versteht und richtig priorisiert, wird Saros deutlich zugänglicher und vor allem fairer. Diese Tipps helfen euch dabei, von Anfang an effizient zu spielen.

Nicht zurückgehen, solange euch wichtige Ausrüstung fehlt

Viele Spieler neigen dazu, früh wieder in alte Gebiete zurückzukehren, um verpasste Items einzusammeln. In Saros ist das aber meist Zeitverschwendung.

Der Grund liegt im Progressionssystem. Viele wichtige Upgrades sind an neue Areale und Bosse gebunden. Solange ihr diese nicht freigeschaltet habt, bringt euch Backtracking nur begrenzt weiter. Ihr sammelt zwar Ressourcen wie Lucenit, aber euch fehlen oft die Slots oder Voraussetzungen, um diese effektiv zu nutzen.

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Hinzu kommt, dass euch bestimmte Upgrades wie zusätzliche Ausrüstungsslots oder neue Mechaniken schlicht noch fehlen. Dadurch ist euer Fortschritt gedeckelt.

Der bessere Ansatz ist klar. Spielt die Hauptziele weiter, besiegt Bosse und schaltet neue Systeme frei. Erst wenn ihr einen Großteil der permanenten Upgrades besitzt, lohnt sich ein gezielter Rückblick auf alte Gebiete.

Antriebswert ist euer wichtigster Wert zu Beginn

Die Panzerungsmatrix ist das Herzstück eures Fortschritts. Hier investiert ihr euer gesammeltes Lucenit in dauerhafte Verbesserungen.

Gerade am Anfang solltet ihr euch stark auf den Antriebswert konzentrieren. Dieser bestimmt, wie viel Lucenit ihr von Gegnern erhaltet und wie viel ihr in der Welt findet.

Warum ist das so wichtig? Ganz einfach. Mehr Ressourcen bedeuten schnelleres Wachstum. Jeder zusätzliche Punkt in Antriebswert sorgt indirekt dafür, dass ihr alle anderen Werte schneller steigern könnt.

Das erzeugt einen Schneeballeffekt. Während ihr anfangs vielleicht noch langsam Fortschritte macht, beschleunigt sich euer Ausbau mit jedem Upgrade deutlich. Wer den Antriebswert ignoriert, wird später spürbar langsamer vorankommen.

Halcyon ist begrenzt und extrem wertvoll

Neben Lucenit spielt Halcyon eine zentrale Rolle für euren Build. Diese Ressourcen schalten zusätzliche Verbesserungen frei, die oft direkten Einfluss auf Waffen oder Fähigkeiten haben.

Der entscheidende Unterschied zu Lucenit ist die Verfügbarkeit. Halcyon ist pro Gebiet limitiert. Ihr könnt es nicht einfach farmen, sondern müsst es aktiv beim Erkunden finden.

Das macht jede verpasste Gelegenheit schmerzhaft. Wenn ihr ein Gebiet verlasst, ohne die verfügbaren Halcyon-Items einzusammeln, verliert ihr langfristig Potenzial.

Deshalb lohnt sich ein strukturierter Ansatz. Erkundet Nebenwege, öffnet Container und haltet die Augen offen. Mit der Zeit werdet ihr merken, dass eure Builds deutlich stärker werden, wenn ihr konsequent alles mitnehmt.

Finsternis bewusst hinauszögern

Die Finsternis-Mechanik ist eine der riskantesten Phasen im Spiel. Sobald sie aktiv ist, werden Gegner aggressiver und gefährlicher.

Gleichzeitig verändert sich auch das Loot-System. Es erscheinen verderbte Artefakte, die zwar stärkere Boni bieten, aber immer mit negativen Effekten verbunden sind. Das können zusätzlicher Schaden, Ressourcenverlust oder andere Einschränkungen sein.

Für unerfahrene Spieler ist das oft ein großer Nachteil. Ihr bekommt zwar mehr Power, aber verliert gleichzeitig Kontrolle und Stabilität.

Deshalb solltet ihr die Finsternis möglichst lange vermeiden. Wartet, bis ihr gut ausgerüstet seid oder das Spiel euch dazu zwingt. In späteren Runs kann es sinnvoll sein, die Phase bewusst früher zu starten, um bestimmte Builds zu maximieren. Am Anfang überwiegen aber klar die Risiken.

Waffen nicht nur nach Level auswählen

Ein häufiger Fehler ist es, Waffen ausschließlich nach ihrem Level zu bewerten. In Saros greift dieses System aber zu kurz.

Jede Waffe hat neben ihrem Grundwert auch:

individuelle Stat-Boni

mehrere Fähigkeiten

zusätzliche Traits, die das Verhalten verändern

Diese Kombination entscheidet oft stärker über die Effektivität als der reine Schaden.

Ein Beispiel: Eine Waffe mit passenden Boni für euren Build kann deutlich stärker sein als eine höherstufige Alternative ohne Synergien. Besonders wichtig ist das bei Builds, die auf bestimmte Werte wie Command oder spezielle Effekte setzen.

Natürlich gibt es Grenzen. Wenn der Levelunterschied zu groß wird, solltet ihr wechseln. Innerhalb eines ähnlichen Bereichs lohnt sich aber immer ein genauer Vergleich.

Artefakte aktiv managen statt einfach behalten

Artefakte sind einer der wichtigsten Bausteine eures Builds. Sie geben euch passive Boni und können euren Spielstil massiv verändern.

Viele Spieler machen den Fehler, einmal gefundene Artefakte einfach zu behalten. In Saros ist es aber oft sinnvoll, aktiv auszutauschen.

Mit dem passenden Upgrade könnt ihr Artefakte entfernen und neue einsetzen. Das erlaubt euch, euren Build flexibel anzupassen.

Gerade vor Bosskämpfen oder nach wichtigen Drops lohnt sich ein Blick ins Inventar. Vielleicht passt ein neues Artefakt besser zu eurer aktuellen Ausrichtung oder gleicht eine Schwäche aus.

Dieses aktive Management ist einer der Schlüssel zu erfolgreichen Runs.

Lucenite effizient sammeln und Risiken abwägen

Ein kleines, aber wichtiges Detail betrifft die Ressourcensammlung. Lucenit bleibt nicht dauerhaft liegen. Nach kurzer Zeit verschwindet es wieder.

Das zwingt euch zu schnellen Entscheidungen. Holt ihr die Ressource sofort und riskiert Schaden oder konzentriert ihr euch erst auf den Kampf?

Die richtige Antwort hängt von der Situation ab. In ruhigen Momenten solltet ihr alles einsammeln. In hektischen Gefechten kann es sinnvoll sein, bewusst darauf zu verzichten.

Später helfen Upgrades dabei, die Zeitspanne zu verlängern. Trotzdem bleibt das Ressourcenmanagement ein wichtiger Bestandteil eures Gameplays.

Warum diese Grundlagen so wichtig sind

Der Einstieg in Saros belohnt vor allem effizientes Spielen. Wer sich zu früh verzettelt oder wichtige Systeme ignoriert, wird deutlich häufiger scheitern.

Wenn ihr euch stattdessen auf Fortschritt, sinnvolle Upgrades und einen klaren Build-Fokus konzentriert, entwickelt sich schnell ein stabiler Spielfluss. Genau dann beginnt Saros, sein volles Potenzial zu entfalten.