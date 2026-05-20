Saros Update 01.004.003 behebt Run-Killer – alle Patch Notes im Überblick

Housemarque hat am 19. Mai 2026 das neue Update 01.004.003 für Saros veröffentlicht und dazu frische Patch Notes nachgereicht. Der Fokus liegt dieses Mal klar auf Bugfixes, die Runs zerstören oder sogar den Spielfortschritt blockieren konnten. Seit dem Release am 30. April 2026 ist es bereits das vierte Update, mit dem das Studio die PS5-Exclusive weiter glättet und an vielen Ecken nachbessert.

Auch wenn das Mai-Update nicht so groß ausfällt wie der Patch vom 5. Mai 2026, ist es für viele genau die Art Hotfix, die im Alltag am meisten bringt. Vor allem, wenn ihr in bestimmten Arealen festhingt oder euch ein Door-Trigger den nächsten Abschnitt verweigert hat, dürfte 01.004.003 eine spürbare Erleichterung sein.

Diese Probleme behebt Update 01.004.003

Welche Bugs wurden mit dem Mai-Update 2026 behoben? Laut Housemarque zielt 01.004.003 vor allem auf game-breaking Glitches und progression-hindernde Fehler. Mehrere Fixes betreffen Welt-Trigger, Türen, Brücken und Checkpoints, die in ungünstigen Fällen Runs unspielbar gemacht oder Fortschritt verhindert haben.

Daneben räumt der Patch auch im Waffen- und Trait-System auf und nimmt sich sogar einer besonders fiesen Situation an: Bestimmte Artefakte und Waffeneigenschaften konnten während der Second Chance-Zwischensequenz zum Tod führen. Dieser Fehler ist jetzt behoben.

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Gameplay und Balance: Gun Control-Waffentrait funktioniert jetzt wie vorgesehen auf dem Onslaught-Gewehr.

Gun Control-Waffentrait funktioniert jetzt wie vorgesehen auf dem Onslaught-Gewehr. Gameplay und Balance: Growth Incapacitor arbeitet nach einem Neustart des Spiels wieder korrekt.

Growth Incapacitor arbeitet nach einem Neustart des Spiels wieder korrekt. Gameplay und Balance: Bestimmte Artefakte und Waffentraits verursachen keinen Tod mehr während der Second Chance-Zwischensequenz.

Bestimmte Artefakte und Waffentraits verursachen keinen Tod mehr während der Second Chance-Zwischensequenz. Welt und Leveldesign: Fix für einen Bug, bei dem man außerhalb des Solar Cage im Atrium der Kathedrale feststecken konnte.

Fix für einen Bug, bei dem man außerhalb des Solar Cage im Atrium der Kathedrale feststecken konnte. Welt und Leveldesign: Fix für einen Bug in den Ancient Depths, bei dem sich das Vault-Tor nicht öffnete.

Fix für einen Bug in den Ancient Depths, bei dem sich das Vault-Tor nicht öffnete. Welt und Leveldesign: Fix für ein Problem, bei dem das Tor zum Blighted Marsh geschlossen blieb.

Fix für ein Problem, bei dem das Tor zum Blighted Marsh geschlossen blieb. Welt und Leveldesign: Fix für eine zu früh angehobene Brücke Richtung Desecrated Fortress, mit der man Blighted Marsh überspringen konnte.

Fix für eine zu früh angehobene Brücke Richtung Desecrated Fortress, mit der man Blighted Marsh überspringen konnte. Welt und Leveldesign: Fix für eine falsche Autosave-Spawn-Position, wenn man zuvor auf bestimmten Treppen in der Passage stand.

Fix für eine falsche Autosave-Spawn-Position, wenn man zuvor auf bestimmten Treppen in der Passage stand. Welt und Leveldesign: Fix für einen seltenen Fall, in dem man beim Einsatz der Fähigkeit Eclipse Threads an der Yellow Shore sterben konnte.

Fix für einen seltenen Fall, in dem man beim Einsatz der Fähigkeit Eclipse Threads an der Yellow Shore sterben konnte. Audio: Allgemeine kleinere Bugfixes und Verbesserungen.

So ordnet sich der Patch in die bisherigen Updates ein

Warum sind die Hotfixes für Saros gerade jetzt so wichtig? Saros gilt zwar als eines der stärkeren PS5-Exclusives, wenn es um technische Optimierung geht, trotzdem haben sich seit Launch immer wieder Berichte über nicht funktionierende Items und blockierte Progressionsschritte gesammelt. Mit jedem Patch reduziert Housemarque diese Problemfälle sichtbar, und 01.004.003 ist erneut ein Update, das genau auf solche Frustmomente zielt.

Schon das größere Update vom 5. Mai 2026 brachte mehrere Verbesserungen rund um Zugänglichkeit und Performance, darunter neue Farb-Kategorien samt Vorschaubildern sowie Optimierungen bei der Tiefenschärfe. Auch bei der Bildausgabe wurde zuletzt nachgeschärft, unter anderem durch Anpassungen an der Spitzen-HDR-Ausgabe, damit Geräte den kalibrierten Maximum-Luminance-Wert besser erreichen können.

Community-Wünsche nach Foto-Modus und Koop

Welche Features wünschen sich Fans als Nächstes für Saros? Auffällig ist, dass einer der häufigsten Wünsche gar kein Bugfix ist: Viele hoffen auf einen dedizierten Foto-Modus, weil das Worldbuilding und die Sci-Fi-Ästhetik laut Community ähnlich bildstark wirken wie bei Returnal. Ebenfalls regelmäßig gefordert wird ein Koop-Modus, der im Vergleich deutlich aufwendiger wäre, falls er nicht von Anfang an eingeplant war.

Ob Housemarque künftig neue Modi oder größere Komfortfunktionen nachreicht, ist offen. Ziemlich sicher wirkt aber, dass das Studio den aktuellen Kurs beibehält: kritische Spielfehler schnell entschärfen und gleichzeitig an Audio und Visuals weiter feilen.

Was ist euch wichtiger für die nächsten Saros-Updates: ein Foto-Modus, Koop oder erst einmal kompromisslos stabile Runs ohne Progress-Stopper? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.