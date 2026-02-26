Pokémon GO – März-Event 2026 bringt drei neue Galar-Pokémon in den Pokédex

Pokémon GO erweitert im März 2026 erneut den Pokédex der achten Generation. Im Rahmen eines kommenden Events sollen drei weitere Pokémon aus Galar erstmals im Mobile-Hit von Niantic auftauchen und damit die Auswahl an Gen-8-Monstern weiter abrunden.

Auch wenn Pokémon GO längst nicht mehr chronologisch nach Generationen arbeitet, bleibt Galar für viele Fans ein spannendes Feld: Einige der beliebtesten Designs und Entwicklungen dieser Ära fehlen bis heute oder sind nur in Teilen vertreten. Das März-Event 2026 soll hier den nächsten Schritt liefern.

Neue Galar-Pokémon im März-Event 2026

Welche Gen-8-Pokémon kommen neu in Pokémon GO? Laut Ankündigung ergänzt Niantic mit dem anstehenden März-Event 2026 insgesamt drei weitere Pokémon der achten Generation. Welche drei konkreten Pokémon es sind, hängt wie üblich vom finalen Event-Detailpost ab, der näher am Startdatum erwartet wird.

Typischerweise werden neue Pokémon in Pokémon GO auf eine von mehreren Arten eingeführt. Gerade bei Gen-8-Debüts hat Niantic in der Vergangenheit häufig eine Mischung aus Wild-Spawns, Raids und Aufgaben genutzt, um die Jagd abwechslungsreich zu halten.

Womit könnt ihr beim Release der drei neuen Pokémon rechnen? In Events dieser Art sind vor allem diese Freischaltwege realistisch:

Erhöhte Spawns in der Wildnis während des Event-Zeitraums

Begegnungen über Feldforschungsaufgaben

Raids, häufig gestaffelt nach Schwierigkeitsgrad

Event-exklusive Boni wie erhöhte Fang-Bonbons oder verlängerte Lockmodule

So bereitet ihr euch sinnvoll auf das Update vor

Wie holt ihr das Maximum aus dem März-Event 2026 heraus? Wenn drei neue Gen-8-Pokémon ins Spiel kommen, lohnt sich eine kurze Vorbereitung, damit ihr nicht erst während des Events Ressourcen zusammensucht. Besonders bei seltenen Spawns oder Raid-exklusiven Neuzugängen entscheidet gutes Timing oft darüber, ob ihr den Eintrag direkt bekommt oder später nachholen müsst.

Welche Items und Ressourcen sind jetzt besonders wichtig? Diese Basics solltet ihr spätestens zum Event-Start parat haben:

Genug Pokébälle, Superbälle und Hyperbälle für längere Fang-Sessions

Beeren, vor allem Sananabeeren und Silberne Sananabeeren für sichere Fänge

Brutmaschinen, falls eines der neuen Pokémon über Eier verfügbar wird

Raid-Pässe, falls das Debüt an Raids gekoppelt ist

Sternenstücke und Glücks-Eier, wenn es zusätzliche EP oder Sternenstaub-Boni gibt

Wenn Niantic die drei Neulinge zusätzlich mit Sammel-Herausforderungen oder zeitlich befristeten Forschungen verknüpft, lohnt es sich außerdem, täglich kurz einzuloggen und die Aufgaben direkt mitzunehmen. So verhindert ihr, dass ihr am Ende auf den letzten Metern unter Zeitdruck geratet.

Das bedeutet der Gen-8-Nachschub für Raids und Sammler

Warum ist die Ergänzung um drei weitere Galar-Pokémon so relevant? Für viele ist die achte Generation in Pokémon GO vor allem deshalb interessant, weil sie immer wieder starke Nischenfüller für Raids und Arenen bringt oder neue Typkombinationen liefert, die im aktuellen Meta plötzlich eine Rolle spielen können.

Ob die drei kommenden Pokémon eher als Sammler-Highlights oder als echte Kampfverstärkungen auftauchen, hängt am Ende von Werten, Attackenpool und Verfügbarkeit ab. Gerade bei neuen Releases ist außerdem spannend, ob es direkt schillernde Varianten gibt oder ob Niantic diese erst später über ein separates Event nachschiebt.

Was erhofft ihr euch vom März-Event 2026 in Pokémon GO und welche drei Gen-8-Pokémon wollt ihr unbedingt als Nächstes im Spiel sehen? Schreibt es in die Kommentare.