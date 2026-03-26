Crimson Desert Lioncrest Watchtower – Eingang öffnen, Ranken verbrennen

Im Verlauf der Hauptquest von Crimson Desert führt dich der Weg irgendwann zum Lioncrest Watchtower, einem Areal, das von Banditen und Goblins bewacht wird. Viele versuchen hier instinktiv, sich außen an der Fassade hochzuarbeiten, doch das ist gar nicht nötig. Der einfachere Trick ist direkt am Eingang versteckt und hat mit Feuer zu tun.

Statt dich mit riskanten Sprüngen und Kletterpassagen aufzuhalten, kannst du die grünen Ranken an der Mauer gezielt verbrennen. Sobald sie weg sind, öffnet sich der Zugang ins Innere und der Aufstieg wird deutlich entspannter.

Der schnellste Weg ins Innere

Wie kommst du ohne Außenkletterei in den Lioncrest Watchtower? Der Schlüssel ist der Eingang, der durch grüne Ranken blockiert ist. Vor der Tür stehen bereits angezündete Feuerbecken, die du als Zündquelle nutzen kannst, um dir den Durchgang freizubrennen.

Das Vorgehen klappt klassisch mit Bogen und Pfeilen, funktioniert aber auch dann, wenn dir die Munition ausgegangen ist. Du musst also nicht extra umkehren oder farmen, um weiterzukommen.

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Ranken verbrennen mit Bogen und Feuerbecken

Welche Schritte führen dich sicher durch die blockierte Stelle? Wenn du einen Bogen dabei hast, ist das die direkteste Methode, weil du die Ranken aus sicherer Position anzünden kannst. Halte dich an diese Abfolge und du bist in wenigen Sekunden durch.

Halte L2 gedrückt, um deinen Bogen auszurüsten. Gehe zu den brennenden Feuerbecken vor dem Eingang des Lioncrest Watchtower. Ziele mit der Pfeilspitze in die Flamme, um den Pfeil zu entzünden. Lasse L2 los, während du auf die grünen Ranken an der Wand zielst, damit sie Feuer fangen und abbrennen.

Sobald die Ranken vollständig verbrannt sind, wird der Eingang freigelegt. Ab hier kannst du ganz normal hineinlaufen, ohne dich draußen mit Gegnerdruck und Kletterei aufzuhalten.

Alternative ohne Pfeile mit einer Fähigkeit

Was kannst du tun, wenn du keine Pfeile mehr hast? Falls dir die Munition ausgegangen ist, gibt es trotzdem einen sauberen Weg nach vorn. Du kannst die Ranken auch über die Fähigkeit Blinding Flash entzünden, die du früher in der Story freischaltest.

Die Idee bleibt identisch: Du willst die Pflanzenbarriere loswerden, damit der Eingang zugänglich wird. Sobald die Ranken brennen und verschwinden, ist der Weg ins Innere ebenfalls frei.

Aufstieg im Turm und Belohnung

Wie geht es nach dem Öffnen des Eingangs weiter? Im Inneren des Lioncrest Watchtower führt dich der Weg nach oben über eine Wendeltreppe. Danach folgt eine Leiter, die den letzten Abschnitt zum Ziel markiert.

Oben wartet eine storyrelevante Belohnung, die für den weiteren Questfortschritt gedacht ist. Wenn du also nur schnell weiterkommen willst, ist das Abbrennen der Ranken der klare Zeitgewinn gegenüber dem Klettern außen am Turm.

Hast du den Lioncrest Watchtower beim ersten Besuch auch außen erklommen, oder hast du den Feuer-Trick sofort entdeckt? Schreib es gerne in die Kommentare.