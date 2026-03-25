In der Welt von Crimson Desert gelten klare Regeln. Wer sich nicht daran hält, bekommt die Konsequenzen schnell zu spüren. Egal ob ihr heimlich ein paar Gegenstände einsteckt oder offen Chaos verursacht, das Spiel reagiert konsequent auf jede Straftat. Damit ihr nicht dauerhaft mit Wachen im Nacken unterwegs seid oder Händler euch meiden, solltet ihr verstehen, wie das System aus Bußgeldern und Kopfgeldern funktioniert und wie ihr euren Namen wieder reinwascht.

Dieser Guide erklärt euch Schritt für Schritt, wie Verbrechen bewertet werden, wann ihr mit Strafen rechnen müsst und wie ihr Bußgelder sowie Kopfgelder effektiv loswerdet.

So funktionieren Bußgelder und Kopfgelder

Sobald ihr in Crimson Desert eine Straftat begeht, wird das Spiel aktiv. Dabei ist es völlig egal, ob euch jemand direkt beobachtet oder nicht. Jede Aktion beeinflusst euren Ruf in der jeweiligen Region und kann langfristige Folgen haben.

Wenn ihr beispielsweise in einem abgeschlossenen Gebäude ohne Zeugen stehlt, bleibt ihr zunächst unentdeckt. In diesem Fall erscheint ein Diebstahl-Meter, das anzeigt, dass eure Tat noch nicht vollständig verarbeitet ist. Solange ihr euch von öffentlichen Bereichen fernhaltet, könnt ihr straffrei davonkommen. Der einzige Nachteil ist ein leichter Verlust an Fraktionsbeitrag.

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Sobald jedoch Zeugen ins Spiel kommen, wird es deutlich gefährlicher. Begeht ihr ein Verbrechen in der Öffentlichkeit, erscheint ein roter Tatort-Bereich um euch herum. Dieser zeigt an, wie weit sich eure Tat auswirkt. Je schwerer das Vergehen, desto größer ist dieser Bereich. Euer Ziel ist es dann, diesen Bereich zu verlassen, bevor das Verbrechens-Meter vollständig abläuft.

Gelingt euch das nicht, wird eure Tat registriert und ihr erhaltet eine Strafe. Selbst wenn ihr entkommt, solltet ihr vorsichtig sein. Wenn ihr zu früh an den Tatort zurückkehrt, können NPCs euch nachträglich melden, was ebenfalls zu Konsequenzen führt.

Unterschied zwischen Bußgeld und Kopfgeld

Nicht jedes Verbrechen wird gleich behandelt. Crimson Desert unterscheidet klar zwischen kleineren Vergehen und schweren Straftaten.

Bußgelder erhaltet ihr für leichtere Delikte wie Diebstahl, Taschendiebstahl oder kleinere Sachbeschädigungen. Diese Strafen sind meist überschaubar, beeinflussen aber euren Ruf und können sich summieren, wenn ihr häufiger auffallt.

Kopfgelder hingegen sind die deutlich ernstere Kategorie. Sie werden verhängt, wenn ihr schwere Verbrechen begeht, etwa Angriffe auf NPCs oder sogar Mord. In diesem Fall steigt nicht nur die Geldsumme, die ihr bezahlen müsst, sondern auch eure Gefährdungsstufe.

Ein Kopfgeld in Crimson Desert kann ein ziemlich teures Vergnügen sein. © Pearl Abyss

Je mehr Verbrechen ihr begeht, desto höher steigt euer Kopfgeld-Level. Das führt dazu, dass euch das Spiel zunehmend aggressiver verfolgt und euch das Leben deutlich schwerer macht.

Konsequenzen eines Kopfgelds

Ein aktives Kopfgeld hat spürbare Auswirkungen auf euer gesamtes Spielerlebnis. Besonders Händler reagieren empfindlich auf euren Ruf. Anfangs erhöhen sie lediglich ihre Preise, doch mit steigender Stufe verweigern sie euch irgendwann komplett den Service.

Ab einem höheren Kopfgeld-Level wird die Situation deutlich angespannter. Wachen patrouillieren häufiger, reagieren aggressiver und versuchen aktiv, euch festzunehmen. Zusätzlich tauchen spezialisierte Kopfgeldjäger auf, die euch sogar außerhalb von Städten verfolgen.

Diese Gegner sind deutlich stärker als normale Wachen und können euch ernsthaft in Bedrängnis bringen. Besonders gefährlich wird es, wenn ihr zu Boden gerissen werdet. In diesem Moment müsst ihr ein Quick-Time-Event bestehen, um euch zu befreien. Scheitert ihr, endet eure Flucht direkt im Gefängnis.

© Pearl Abyss

Ein kleiner Trost: Das maximale Kopfgeld ist gedeckelt. Selbst auf der höchsten Stufe kann eure Schuld 100 Silbermünzen nicht überschreiten. Ihr könnt euch also nicht in unendlich hohe Schulden manövrieren.

Bußgelder und Kopfgelder bezahlen

Um eure Vergehen loszuwerden, gibt es in Crimson Desert mehrere Möglichkeiten. Der einfachste und sicherste Weg führt euch in die Kirchen von Pywel.

Im Osten von Hernand stoßt ihr auf einen Beichtstuhl, in dem ein Händler Ablassbriefe verkauft. Dort könnt ihr eure Bußgelder und Kopfgelder schnell und einfach bezahlen. © Pearl Abyss

Dort findet ihr sogenannte Beichtstühle, bei denen ihr eure Strafen begleichen könnt. Über den Händler im Beichtstuhl habt ihr die Option, einen Ablassbrief zu kaufen. In der Übersicht seht ihr alle offenen Bußgelder und Kopfgelder aus verschiedenen Regionen.

Im Beichtstuhl-Menü seht ihr eure offenen Kopfgelder und könnt sie direkt beim Händler bezahlen. © Pearl Abyss

Sobald ihr die entsprechende Summe bezahlt, werden eure Vergehen vollständig gelöscht. Händler akzeptieren euch wieder, Wachen verlieren das Interesse und ihr könnt ohne Einschränkungen weiterspielen.

Alternativ könnt ihr euch absichtlich festnehmen lassen und ins Gefängnis gehen. Auch dadurch werden eure Schulden beglichen. Allerdings hat diese Methode einen großen Nachteil.

Wenn euer Kopfgeld höher ist als euer aktuelles Vermögen, rutscht ihr in Schulden. In diesem Fall zieht das Spiel automatisch jedes verdiente Geld ein, bis eure Schuld vollständig abbezahlt ist. Ihr habt keine Möglichkeit, das zu umgehen, was euren Spielfortschritt deutlich bremsen kann.

Tipps, um Probleme mit dem Gesetz zu vermeiden

Auch wenn das Verbrechenssystem spannend ist, lohnt es sich, nicht dauerhaft auf der Flucht zu sein. Achtet darauf, eure Taten gut zu planen und unnötige Risiken zu vermeiden.

Wenn ihr stehlen wollt, sucht euch Orte ohne Zeugen und verlasst den Bereich rechtzeitig. Behaltet immer den Tatort-Radius im Auge und zieht euch früh genug zurück. Solltet ihr bereits ein Kopfgeld haben, lohnt es sich oft, dieses schnell zu begleichen, bevor die Situation eskaliert.

Quests und kleine Spenden helfen außerdem dabei, euren Ruf wieder zu verbessern und negative Effekte auszugleichen.

Das System aus Bußgeldern und Kopfgeldern in Crimson Desert sorgt dafür, dass eure Entscheidungen echte Konsequenzen haben. Kleine Vergehen lassen sich noch leicht ausbügeln, doch wer es übertreibt, muss mit ernsthaften Einschränkungen rechnen.

Wenn ihr eure Schulden regelmäßig bezahlt und nicht unnötig eskaliert, bleibt euch viel Frust erspart. Gleichzeitig bietet das System aber auch genug Freiheit, um bewusst mit dem Gesetz zu spielen und euren eigenen Weg durch die Welt von Pywel zu gehen.