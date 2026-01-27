ARC Raiders bringt Solo-vs-Squad-Modus – 20 % Bonus-EP für mutige Spieler

Embark Studios hat das Jahr 2026 für ARC Raiders mit einem umfassenden Update eingeleitet. Die neue Version 1.13.0, bekannt als Headwinds, ist ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Neben zahlreichen Fehlerbehebungen bringt das Update eine Vielzahl an neuen Inhalten ins Spiel, darunter ein innovativer PvP-Modus, langfristige Projekte und ein frischer Zustand für die Map Buried City.

Solo gegen Squads: Eine neue Herausforderung für Veteranen

Was steckt hinter dem neuen Matchmaking-Modus? Mit dem Headwinds-Update führt ARC Raiders den Modus Solo vs Squad ein. Dieser richtet sich an alle, die Level 40 erreicht haben und sich einem Dreierteam im Alleingang stellen wollen. Wer sich dieser Herausforderung stellt, erhält 20 % Bonus-EP – unabhängig davon, ob die Extraktion gelingt oder nicht.

Dieser Modus hebt den kompetitiven Aspekt des Spiels deutlich an und dürfte gerade für Solo-Spielende mit Ambitionen eine spannende Ergänzung sein. Durch das Belohnungssystem wird Risikobereitschaft klar gefördert.

Langzeitprojekt Trophäen-Vitrine bringt neue Belohnungen

Welche neuen Inhalte motivieren langfristig? Das neue Projekt „Trophäen-Vitrine“ erweitert die Progressionsmöglichkeiten. Ziel ist es, gefährliche ARC-Gruppen zu jagen und ihre Einzelteile für Belohnungen einzureichen. Über fünf Stufen hinweg wird eine Vitrine gefüllt, wobei jede Stufe neue Items freischaltet.

Als Belohnungen winken Blaupausen, Raider-Tokens, ein exklusives Howl-Emote, eine Gitarre und satte 300.000 Coins. Das Projekt ist nicht an ein Enddatum gebunden und wird auch bei künftigen Expeditionen nicht zurückgesetzt.

Buried City bekommt dauerhaft neue Map-Bedingungen

Wie verändert sich die Spielwelt? In der Karte Buried City zieht mit dem Update eine neue permanente Map-Bedingung ein. Vögel nisten nun in Schornsteinen, wo sie lootbare Nester hinterlassen. Außerdem gibt es neue Vogel-Fallen, zusätzliche Ziplines und verstärkten Feindkontakt auf den Dächern.

Die neue Umgebung sorgt für vertikalere Kämpfe und mehr Dynamik in den Feuergefechten. Die Bedingung wird wöchentlich in die Rotation aufgenommen und sorgt regelmäßig für frischen Wind in der Spielwelt.

Weitere Inhalte und Verbesserungen im Überblick

Was bringt das Update sonst noch? Neben den Hauptfeatures bietet Patch 1.13.0 zahlreiche Neuerungen:

2 neue epische Augments

7 neue Quests

Neues Feature: Offene Partys für nahtlose Freundeseinladungen

Verbesserte Squad-Einladungen – nicht nur Party-Leader können einladen

Erweiterte Gamepad-Rebinding-Optionen

Neue Anti-Cheat-Maßnahmen mit Drei-Verwarnungs-System (30/60 Tage, dann Permaban)

Auch die Karten wurden überarbeitet. In Stella Montis wurde z. B. ein Extraktionsfehler behoben, während in Spaceport schwebende Objekte entfernt wurden. Zudem gibt es nun neue Interaktionen in bestehenden Quests und zahlreiche UI-Verbesserungen.

Roadmap 2026: Was erwartet dich demnächst?

Welche Inhalte erscheinen in den nächsten Monaten? Headwinds ist nur der Auftakt für eine Reihe großer Updates. Im Februar 2026 folgt Shrouded Sky mit einer neuen Map-Bedingung, einem zusätzlichen ARC-Gegner, einem Raider Deck und mehr. Im März erscheint Flashpoint, gefolgt von Riven Tides im April, das endlich eine komplett neue Karte und einen dritten großen ARC-Gegner einführt.

Damit setzt Embark Studios seine ambitionierte Update-Strategie fort und zeigt, dass ARC Raiders auch im zweiten Halbjahr nach Release weiter wachsen soll. Spieler dürfen sich auf abwechslungsreiche Inhalte und stetige Weiterentwicklung des Spiels freuen.

ARC Raiders bleibt in Bewegung

Warum lohnt sich ein Blick auf ARC Raiders gerade jetzt? Seit dem Release am 30. Oktober 2025 hat sich ARC Raiders kontinuierlich weiterentwickelt. Das Spiel, das dich in ein dystopisches Italien des Jahres 2180 versetzt, kombiniert taktisches PvPvE-Gameplay mit packender Atmosphäre und stetigem Fortschritt. Mit Headwinds wird das Spiel nicht nur stabiler, sondern auch abwechslungsreicher und fordernder – besonders für erfahrene Raider.

Wie gefällt dir das neue Update? Hast du den Solo-vs-Squad-Modus schon ausprobiert oder arbeitest du an deiner Trophäen-Vitrine? Teile deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren!