Subnautica kostenlos auf Steam – Free-Weekend bis 6. April 2026

Wer schon lange wissen wollte, warum Subnautica bis heute als eines der prägendsten Survival-Spiele auf Steam gilt, bekommt an diesem Wochenende die perfekte Gelegenheit: Das Unterwasser-Abenteuer ist dort bis zum 6. April 2026 kostenlos spielbar. Die Aktion läuft als Free-Weekend und ist zeitlich limitiert.

Passend dazu gibt es parallel einen Franchise-Sale rund um die Reihe. Heißt: Du kannst nicht nur gratis reinschnuppern, sondern bei Gefallen auch direkt mit Rabatt dauerhaft zuschlagen.

Kostenlos spielen und Angebote im Überblick

Bis wann ist Subnautica gratis auf Steam? Das Free-Weekend endet am 6. April 2026 um 19:00 Uhr (CET). Damit bleibt nur ein kurzes Zeitfenster, um in den Alien-Ozean abzutauchen, erste Basen zu bauen und zu testen, ob dich die Mischung aus Erkundung und Überlebenskampf packt.

Die Gratis-Aktion ist Teil einer größeren Steam-Promotion und laut Aktion ein besonderes Highlight, weil Subnautica damit erstmals in dieser Form zeitlich begrenzt kostenlos spielbar ist.

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Welche Deals laufen parallel zur Gratis-Aktion? Neben dem Free-Weekend ist die Subnautica-Reihe gleichzeitig im Angebot. Während das kostenlose Probe-Spielen am 6. April endet, läuft der Sale noch ein paar Tage länger.

Aktion Zeitraum Hinweis Subnautica Free-Weekend bis 6. April 2026, 19:00 Uhr (CET) Kostenlos spielbar, zeitlich begrenzt Subnautica Franchise-Sale läuft einige Tage länger als das Free-Weekend Rabatte auf Spiele und Editionen

Darum gilt Subnautica als Survival-Klassiker

Was macht Subnautica so besonders? Statt dich in erster Linie mit Dauer-Kampf und endlosem Loot-Grind zu beschäftigen, setzt Subnautica auf ein Gefühl, das im Genre selten so konsequent durchgezogen wird: Verletzlichkeit. Du startest auf einem fremden Planeten und musst in einer riesigen, offenen Unterwasserwelt mit knappen Ressourcen klarkommen.

Genau dieser Ozean ist das Herzstück. Helle, farbenfrohe Riffe können innerhalb von Minuten in eine Zone kippen, in der du plötzlich nur noch nach Luft schnappst, dich orientieren musst und im schlimmsten Moment nicht weißt, was da unten gerade auf dich zukommt.

Wie kommt das Spiel auf Steam an? Über die Jahre hat sich Subnautica auf Steam eine massive Community aufgebaut und kommt mittlerweile auf knapp 175.000 Nutzer-Reviews mit einer Zustimmung von rund 96 Prozent, was dort als Überwiegend positiv eingeordnet wird. Für ein Survival-Spiel, das schon 2018 nach längerer Early-Access-Phase als Version 1.0 veröffentlicht wurde, ist das eine Ansage.

Ausblick auf Subnautica 2

Wann erscheint Subnautica 2? Der Nachfolger soll 2026 in die Early-Access-Phase starten. Ursprünglich war ein Release-Zeitfenster für 2025 im Gespräch, inzwischen ist klar, dass das Team den Start verschoben hat.

Rund um die Entwicklung gab es zuletzt außerdem juristische Turbulenzen zwischen Publisher Krafton und früherer Studioführung. Im März 2026 ordnete ein Gericht im US-Bundesstaat Delaware an, dass der frühere CEO Ted Gill wieder eingesetzt und seine Befugnisse im Zusammenhang mit dem Early-Access-Release wiederhergestellt werden.

Hast du Subnautica damals schon durchgespielt, oder nutzt du das Free-Weekend jetzt zum ersten Mal für einen Tauchgang? Schreib uns in den Kommentaren, wie du das Spiel findest und ob du dich auf Subnautica 2 freust.