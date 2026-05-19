Steam verschenkt AquaDream-Soundtrack bis 25. Mai 2026 dauerhaft

Steam schiebt schon wieder eine Gratis-Aktion nach, allerdings diesmal nicht mit einem kompletten Spiel, sondern mit Musik für eure Bibliothek. Bis zum 25. Mai 2026 könnt ihr euch den Soundtrack zum atmosphärischen Unterwasser-Puzzler AquaDream dauerhaft kostenlos sichern.

Das Angebot läuft im Rahmen einer Free-to-Keep-Promotion, bei der Inhalte für kurze Zeit auf 0 Euro gesetzt werden und anschließend euch gehören. Wer gern Game-OSTs sammelt oder sich beim Arbeiten, Zocken oder Pendeln beschallen lässt, bekommt hier ein kleines, aber feines Paket.

Gratis-OST für AquaDream bis zum Stichtag

Bis wann gilt das Steam-Gratisangebot? Der AquaDream Soundtrack ist nur bis zum 25. Mai 2026 gratis verfügbar. Danach endet die Aktion und der Soundtrack ist wieder regulär kostenpflichtig.

Besonders praktisch: Ihr müsst AquaDream nicht besitzen, um den Soundtrack mitzunehmen. Auf Steam wird er zwar als Zusatzinhalt geführt, kann aber unabhängig davon eurer Sammlung hinzugefügt werden.

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Komponiert wurde die Musik von Joshua Liljeblad. Enthalten sind fünf Tracks aus dem Spiel sowie zusätzliche Reverb-Versionen, also Varianten mit mehr Hall für einen noch verträumteren Klang.

Track Titel Länge 1 Deep Ocean 5:13 2 River Reef Shark 1:49 3 The Hidden Temple 0:58 4 Sunny Shores 1:55 5 The Choral Reef 1:37 6 Deep Ocean (Reverb) 5:34 7 River Reef Shark (Reverb) 1:56 8 The Hidden Temple (Reverb) 1:07 9 Sunny Shores (Reverb) 1:02 10 The Choral Reef (Reverb) 1:51

Das Spiel hinter dem Sound

Worum geht es in AquaDream? In AquaDream erkundet ihr die düstere Meeres-Tiefe als Anglerfisch und löst eher unkomplizierte Rätsel in einem stark stimmungsgetriebenen Abenteuer. Der Fokus liegt klar auf Atmosphäre, Entdeckung und dem Gefühl, sich durch eine fremde, gefährliche Unterwasserwelt zu bewegen.

Unterwegs findet ihr versteckte Schlüssel, öffnet neue Wege über Unterwasser-Türme und nutzt Strömungen, um durch Bereiche mit tödlichen Fallen zu kommen. Zusätzlich gibt es Sammel-Elemente, bei denen ihr verschiedene Muscheln aufspüren sollt.

Parallel zur Soundtrack-Aktion ist auch das Spiel selbst bis zum 25. Mai 2026 stark reduziert. Der reguläre Preis liegt normalerweise bei rund 5 Euro, durch den angegebenen Rabatt landet es in der Aktion bei knapp über 1 Euro, je nach Rundung im Steam-Store.

Weitere Gratis-Deals rund um Steam in diesen Tagen

Welche weiteren Gratis-Inhalte gibt es aktuell? Neben dem AquaDream-Soundtrack laufen rund um Steam noch weitere Aktionen. Bis zum 30. Mai 2026 lässt sich zum Beispiel das Endless-Runner-Spiel Dino running from a Furry kostenlos mitnehmen.

Außerdem ist für den 27. Mai 2026 ein zeitlich eng begrenztes Steam-Key-Gewinnspiel geplant, bei dem Heavy Rain verteilt wird. Solche Giveaways sind oft schnell vergriffen oder laufen nur kurze Zeit, ein Blick zur passenden Uhrzeit kann sich also lohnen.

Holst du dir den AquaDream-Soundtrack und gibst du dem Spiel für den kleinen Preis vielleicht auch eine Chance? Schreib uns in den Kommentaren, welche Steam-Freebies du zuletzt wirklich behalten und gespielt hast.