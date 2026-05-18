Steam verschenkt Dino running from a Furry – kostenlos behalten bis 30. Mai 2026

Steam hat wieder eine dieser Aktionen gestartet, bei denen man ein Spiel nicht nur gratis ausprobieren darf, sondern es dauerhaft in der Bibliothek behält. Diesmal ist es ein 2024 veröffentlichter Endless Runner mit dem bewusst schrägen Namen Dino running from a Furry, der bis zum 30. Mai 2026 kostenlos freigeschaltet werden kann.

Wer das Spiel innerhalb des Aktionszeitraums seiner Steam-Bibliothek hinzufügt, behält es dauerhaft. Die Aktion läuft bis zum 30. Mai 2026, 16:00 Uhr deutscher Zeit.

Ein ungewöhnlicher Gratis-Deal mit klarer Deadline

Bis wann könnt ihr das Spiel kostenlos behalten? Entscheidend ist, dass ihr Dino running from a Furry spätestens bis zum 30. Mai 2026, 16:00 Uhr in eure Bibliothek packt. Danach endet die Free-to-Keep-Aktion, und das Spiel ist nicht mehr gratis verfügbar.

Der Titel selbst fällt schon durch seine Prämisse auf: Ihr steuert einen kleinen Dino, der in klassischer Endless-Runner-Manier vor einer Figur im Fursuit davonrennt. Das Ganze wirkt bewusst awkward, was vermutlich auch den Reiz der Aktion ausmacht, gerade weil Steam-Freebies sonst oft eher auf bekannte Indie-Perlen oder ältere AA-Spiele setzen.

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Interessant: Auf Steam steht das Spiel aktuell bei einer Bewertung von 100 Prozent positiven Rezensionen. Gleichzeitig fällt bei einem Blick auf die Inhalte der Reviews auf, dass diese nicht besonders glaubwürdig wirken. Genau deshalb könnte es spannend werden, ob und wie sich die Wertung verändert, wenn durch die Aktion deutlich mehr Leute tatsächlich reinspielen.

So spielt sich Dino running from a Furry

Was bekommt ihr spielerisch geboten? Im Kern ist Dino running from a Furry ein sehr klassischer Endless Runner: ausweichen, durchhalten, Score jagen. Ihr sammelt Münzen, versucht neue persönliche Bestmarken zu setzen und müsst Hindernissen rechtzeitig ausweichen.

Optisch setzt das Spiel auf bunte, simple Grafik und zielt eher auf schnelle Runden als auf tiefes Progressions-System. Dazu kommen Anpassungen für euren Dino, inklusive optionaler kosmetischer Extras, um den Run etwas individueller zu gestalten.

Wichtig für die Erwartungshaltung: Es handelt sich im Grunde um ein Ein-Tasten-Spiel. Wer also auf ein komplexes Movement-System oder anspruchsvolle Steuerung hofft, ist hier falsch. Wer dagegen etwas leichtes, albernes für zwischendurch sucht, bekommt genau das.

Weitere Steam-Aktionen im Mai

Welche anderen Spiele sind gerade ebenfalls relevant? Neben Dino running from a Furry läuft auf Steam im Rahmen der Free-to-Keep-Promotion auch Terrors to Unveil Day Off, allerdings nur für kurze Zeit. Das Horrorspiel ist bis zum 19. Mai 2026, 16:00 Uhr deutscher Zeit gratis zu sichern und dann ebenfalls dauerhaft behaltbar, wenn es rechtzeitig zur Bibliothek hinzugefügt wurde.

Zusätzlich gibt es mehrere Free-Weekend-Angebote, die sich zwar kostenlos spielen lassen, aber nach Ablauf nicht in eurer Bibliothek bleiben. Hier sind die aktuell genannten Titel samt Zeitraum:

GreedFall The Dying World bis zum 17. Mai 2026, 16:00 Uhr deutscher Zeit

V Rising bis zum 18. Mai 2026, 16:00 Uhr deutscher Zeit

Astral Ascent bis zum 18. Mai 2026, 16:00 Uhr deutscher Zeit

Make Way bis zum 18. Mai 2026, 16:00 Uhr deutscher Zeit

Misery bis zum 18. Mai 2026, 16:00 Uhr deutscher Zeit

Genre-technisch ist da einiges abgedeckt: von Fantasy-CRPG über Action-Roguelike bis hin zu Survival und Racing. Wenn euch eines davon packt, lohnt sich meist auch ein Blick auf die Rabatte, die über das jeweilige Free Weekend hinaus gelten können.

Wie steht ihr zu solchen bewusst absurden Free-to-Keep-Spielen auf Steam, nehmt ihr alles mit, was gratis ist, oder muss euch das Konzept wirklich überzeugen? Schreibt es in die Kommentare.