Die Gerüchte um das nächste God of War nehmen weiter Fahrt auf. Mehrere Insider deuten aktuell darauf hin, dass Sony Interactive Entertainment noch in diesem Monat ein komplett neues God-of-War-Spiel vorstellen könnte und diesmal offenbar nicht Kratos im Mittelpunkt steht.

Stattdessen soll Faye, die Frau von Kratos aus der nordischen Saga, die Hauptrolle übernehmen.

Reveal angeblich bei der nächsten State of Play

Auslöser der neuen Spekulationen ist ein möglicher State of Play-Termin am 24. Mai. Mehrere bekannte Insider behaupten derzeit, dass Sony bereits die nächste große Showcase-Ausgabe vorbereitet.

Zusätzliche Aufmerksamkeit bekam das Ganze durch den bekannten Leaker „The Snitch“, der auf Social Media lediglich die kryptische Aussage „Faye of War“ veröffentlichte.

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Für viele Fans gilt das als direkter Hinweis auf die bereits seit Monaten kursierenden Gerüchte rund um ein neues God of War mit Faye als Protagonistin.

Kratos könnte erstmals in den Hintergrund rücken

Sollten die Berichte stimmen, wäre es einer der größten Richtungswechsel der gesamten Reihe. Denn bislang galt Kratos stets als das zentrale Gesicht der Serie.

Faye spielte zwar besonders in God of War Ragnarök eine wichtige Rolle für die Handlung, war bisher aber nie spielbar.

Gerüchten zufolge könnte das neue Spiel deutlich stärker auf ihre Vergangenheit, ihre Herkunft und ihre Verbindung zur nordischen Mythologie eingehen. Einige Insider spekulieren sogar darüber, dass mehrere Mythologien miteinander verbunden werden könnten.

Santa Monica Studio arbeitet wohl schon länger am Projekt

Seit dem Release von God of War Ragnarök sind inzwischen fast vier Jahre vergangen. Viele Fans warten daher bereits gespannt auf Hinweise zum nächsten großen Projekt von Santa Monica Studio.

Offiziell hat Sony bislang allerdings noch nichts angekündigt. Auch ein konkreter Titel oder Gameplay-Details existieren bisher nicht.

Trotzdem verdichten sich die Hinweise, dass sich das Studio bereits relativ nah an einer offiziellen Enthüllung befinden könnte.

Fans reagieren gemischt auf die Gerüchte

In der Community sorgen die aktuellen Spekulationen bereits für Diskussionen. Viele Fans zeigen sich neugierig darauf, die God-of-War-Welt einmal aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben.

Andere wiederum fragen sich, ob ein Hauptteil ohne Kratos überhaupt funktionieren kann. Gerade nach der enorm beliebten nordischen Saga dürfte ein Wechsel der Hauptfigur für viele Spieler ungewohnt wirken.

Sollte Sony tatsächlich noch im Mai ein neues God of War ankündigen, dürfte die kommende State of Play jedenfalls schnell zu einer der spannendsten PlayStation-Präsentationen des Jahres werden.