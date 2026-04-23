Die deutsche Vertonung von Pragmata spielt eine größere Rolle, als man zunächst vermuten könnte. Das Sci-Fi-Abenteuer setzt stark auf Dialoge, Atmosphäre und die Beziehung zwischen seinen beiden Hauptfiguren.

Entsprechend lohnt sich ein genauer Blick auf die Sprecher hinter Hugh und Diana. Anders als viele AAA-Spiele setzt Pragmata dabei nicht auf die üblichen „Blockbuster-Stimmen“, sondern auf eine Besetzung, die vor allem durch Vielseitigkeit im Synchronbereich auffällt.

Vincent Fallow als Hugh – Erfahrung aus Film, Serien und großen Games

Die deutsche Stimme von Hugh stammt von Vincent Fallow.

Fallow ist seit Jahren als Synchron-, Hörspiel- und Hörbuchsprecher aktiv und deckt dabei ein breites Spektrum ab. Besonders auffällig ist seine Präsenz im Gaming-Bereich, wo er bereits mehrere große Rollen übernommen hat.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zu seinen wichtigsten Arbeiten zählen unter anderem:

Clive Rosfield in Final Fantasy XVI

in Final Fantasy XVI Sub-Zero / Noob Saibot in Mortal Kombat 1

in Mortal Kombat 1 Dr. Nefarious in Ratchet & Clank: Rift Apart

in Ratchet & Clank: Rift Apart Rollen in Call of Duty-Titeln und weiteren AAA-Produktionen

Auch im Serienbereich ist er regelmäßig zu hören, etwa in Produktionen wie The Boys oder Criminal Minds.

Diese Bandbreite macht ihn zu einer starken Besetzung für Hugh, der im Spiel sowohl ruhige als auch intensivere Momente abdecken muss.

Jana-Dunja Gries als Diana – starke Präsenz in Anime und Games

Die Rolle von Diana wird von Jana-Dunja Gries gesprochen.

Gries ist vor allem durch zahlreiche Anime-, Serien- und Game-Synchronisationen bekannt und hat sich früh eine breite Rollenpalette aufgebaut.

Zu ihren bekannteren Einsätzen gehören:

Briar in League of Legends

in League of Legends Mila Alexander in Apex Legends

in Apex Legends O-Tama in One Piece

in One Piece Rollen in Anime-Serien wie Horimiya oder My Teen Romantic Comedy SNAFU

Gerade im Anime-Bereich bringt sie viel Erfahrung mit emotionalen und lebendigen Figuren mit, was hervorragend zur Rolle von Diana passt.

Warum die Besetzung gut zu Pragmata passt

Pragmata lebt stark von der Dynamik zwischen seinen beiden Hauptfiguren. Viele Szenen funktionieren über Dialoge, leise Momente und Charakterentwicklung.

Die Wahl von Vincent Fallow und Jana-Dunja Gries wirkt deshalb stimmig:

Beide haben Erfahrung in Gamesynchronisation

Beide decken ein breites emotionales Spektrum ab

Die Stimmen wirken weniger „verbraucht“ als klassische AAA-Besetzungen

Gerade letzter Punkt kann ein Vorteil sein, weil die Figuren dadurch weniger nach bekannten Schauspielern klingen und eigenständiger wirken.