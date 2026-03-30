Epic Games Store – Symmetry kurzzeitig gratis, diese Freebies gibt es jetzt

Im Epic Games Store gibt es gerade einen kleinen Bonus obendrauf: Das Sci-Fi-Survival-Managementspiel Symmetry lässt sich nur für kurze Zeit gratis sichern. Wer das Spiel seiner Bibliothek hinzufügen will, sollte sich beeilen, denn das Angebot läuft am 1. April 2026 ab.

Damit ist Symmetry nicht nur Teil der üblichen Gratis-Aktionen, sondern ein zusätzlicher Freebie neben den aktuellen Wochenangeboten. Einmal beansprucht, bleibt das Spiel dauerhaft in eurem Account, auch nachdem die Aktion vorbei ist.

Symmetry als zeitlich begrenzter Bonus

Was ist Symmetry? Symmetry ist ein 2018 veröffentlichtes Survival-Managementspiel des Studios Sleepless Clinic mit starkem Sci-Fi-Einschlag. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Raumschiffcrew, die nach einer Bruchlandung auf einem verlassenen Planeten ums Überleben kämpfen muss.

Im Zentrum stehen klassische Aufbau- und Überlebensaufgaben: Crew-Mitglieder brauchen Nahrung und Erholung, während ihr parallel wichtige Reparaturen organisiert, um die Mission überhaupt fortsetzen zu können. Der Planet macht es euch zusätzlich schwer, denn extremes Wetter und unheimliche Bedrohungen können die Lage jederzeit eskalieren lassen.

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Spannend ist außerdem der moralische Unterbau: Entscheidungen unterwegs beeinflussen, wie sich eure notdürftige Kolonie entwickelt und welche Zukunft der Gruppe bleibt. Kritisch aufgenommen wurde Symmetry zum Launch vor allem wegen der als sperrig empfundenen Steuerung, wenig Umfang und einer teils sehr hohen Schwierigkeit, gelobt wurden dagegen Atmosphäre, Stil und die Grundidee der Geschichte.

Diese Gratis-Spiele sind aktuell im Epic Games Store verfügbar

Welche kostenlosen Spiele könnt ihr gerade sichern? Stand 27. März 2026 sind insgesamt vier Titel gratis verfügbar. Wichtig: Symmetry läuft früher aus als die restlichen Wochenangebote.

Gratis-Spiel Genre Kostenlos bis Symmetry Sci-Fi-Survival-Management 1. April 2026 Wave Gods: Ammo Night First-Person-Zombie-Horde-Shooter, 6-Spieler-Koop 29. März 2026 Havendock Cozy-Colony-Sim auf dem Ozean 2. April 2026 Hyper Echelon Retro-Sci-Fi-Shoot-em-up 2. April 2026

Wave Gods: Ammo Night setzt auf Koop-Action gegen Zombiehorden aus der Ego-Perspektive und ist nur bis zum 29. März 2026 kostenlos. Wer mit Freunden loslegen will, sollte also besonders fix sein.

Havendock dagegen ist die entspanntere Alternative: Ihr baut aus Treibgut eine Siedlung auf dem Meer, errichtet neue Einrichtungen, baut Nahrung an, haltet Tiere und erweitert euer schwimmendes Zuhause Schritt für Schritt bis zur geschäftigen Floßstadt. Hyper Echelon liefert als Kontrastprogramm Retro-Arcade-Feeling, während ihr mit Wingmen an eurer Seite durch zehn Welten fliegt, Aliens wegballert und euer Schiff mit Upgrades aufrüstet.

Ausblick auf das nächste Gratis-Spiel ab April

Was kommt nach dem 2. April 2026? Am 2. April 2026 werden Havendock und Hyper Echelon im Epic Games Store durch den nächsten kostenlosen Titel ersetzt: Clone Drone in the Danger Zone. Das Spiel bleibt dann im Zeitraum 2. April 2026 bis 9. April 2026 gratis verfügbar.

In Clone Drone in the Danger Zone erwartet euch ein voxeliger Sci-Fi-Ansatz mit Arena-Action: Ihr schlüpft in die Rolle eines Robotergladiators und tretet in PvP- und PvE-Kämpfen an. Dazu kommen verschiedene Waffen und Gadgets sowie mehrere Modi, darunter Online-Multiplayer, Koop und eine Solo-Story.

Habt ihr Symmetry schon gespielt oder nehmt ihr das Spiel einfach als Bonus für eure Sammlung mit? Schreibt in die Kommentare, welche der aktuellen Gratis-Games ihr euch sichert.