Sims 4-Update verursacht Spielprobleme und beschädigte Spielstände

Ein eigentlich harmloses Update für Die Sims 4 hat sich am 3. Februar 2026 als schwerwiegendes Problem für viele Fans entpuppt. Der Patch mit der Versionsnummer 1.121 sollte neue Inhalte und Verbesserungen bringen, führte bei vielen aber dazu, dass das Spiel nicht mehr startete oder Spielstände beschädigt wurden. Besonders betroffen waren jene, die das Update sofort installiert hatten, bevor es von Maxis wieder zurückgezogen wurde.

Die Entwickler veröffentlichten daraufhin ein Notfall-Update, das die Version wieder auf 1.120 zurücksetzte. Doch genau dieser Schritt sorgte bei vielen für noch größere Probleme. Wer Die Sims 4 bereits mit der fehlerhaften Version gestartet hatte, musste feststellen, dass das Spiel anschließend nicht mehr korrekt geladen werden konnte. Auch das Speichern war nicht mehr möglich, was zu beschädigten Spielständen führte.

Die Ursachen des Problems

Was hat das Update beschädigt? Laut offiziellen Patch Notes enthielt das Update zahlreiche neue Inhalte wie eine überarbeitete Familienbaum-Funktion, neue Treppenarten, einen Africana-Filter für den Erstelle-einen-Sim-Modus sowie das zeitlich begrenzte Event „Verlorene Vermächtnisse“. Doch gleichzeitig griff das Update tief in die Spielmechanik ein – insbesondere in die Beziehungs- und Familiensysteme.

Genau hier begannen die Schwierigkeiten: Mods, die diese Systeme beeinflussen, vertrugen sich nicht mit den Änderungen im Patch. Wer mit solchen Mods spielte, musste mit Problemen rechnen. Maxis hatte zwar im Vorfeld davor gewarnt, Backups zu erstellen, doch viele wurden vom Ausmaß der Fehler überrascht.

So kannst du dein Spiel wieder stabilisieren

Wie lässt sich der Fehler beheben? Einige betroffene Nutzer berichten, dass das Löschen der Datei gameversion.txt im Sims-4-Dokumentenordner geholfen habe, das Spiel wieder korrekt zu starten. Diese Datei speichert die installierte Spielversion und kann beim Zurücksetzen des Updates zu Inkonsistenzen führen.

Wer das Update am 3. Februar 2026 nicht installiert hatte, kann inzwischen bedenkenlos weiterspielen – die aktuell verfügbare Version ist wieder stabil. Alle anderen sollten zunächst versuchen, das Spiel vollständig zu reparieren oder zur Sicherungskopie vor dem Update zurückzukehren.

Ein Update mit bitterem Beigeschmack

Warum ist das Vertrauen der Community erschüttert? Für viele ist es nicht das erste Mal, dass ein Update für Die Sims 4 massive Probleme verursacht. Gerade weil ein Großteil der Community auf Mods und benutzerdefinierte Inhalte zurückgreift, sind Basis-Updates häufig eine heikle Angelegenheit. Maxis hat zwar erneut betont, dass man vor jedem Update ein Backup erstellen sollte, doch nicht jeder rechnet mit solch drastischen Konsequenzen.

Besonders ärgerlich ist die Tatsache, dass das Update auch ohne Mods Probleme verursachte – etwa beim Laden des Spiels oder beim Zugriff auf Speicherstände. Das Vertrauen in die Update-Politik von EA und Maxis hat dadurch erneut gelitten.

Große Erwartungen an die neue Erweiterung

Was bringt das kommende Royalty & Legacy-Pack? Am 12. Februar 2026 erscheint das neue Erweiterungspack Royalty & Legacy für PC und Konsolen. Die kostenpflichtige Erweiterung führt umfassende neue Spielmechaniken ein, darunter Dynastien mit eigenen Werten, Adelsränge, geheime Gänge, das neue Schwertkampf-Feature sowie zahlreiche Kleidungsstücke und Bau-Objekte im royalen Stil.

Highlight ist die neue Welt Ondarion, die in drei Viertel unterteilt ist: Dambele, Verdemar und Bellacorde. Der Fokus liegt dabei auf höfischer Kultur, Intrigen und dem Aufstieg innerhalb eines Adelsgeschlechts. Die Erweiterung soll insbesondere Langzeitspielern neue Möglichkeiten bieten, Geschichten mit Generationen übergreifender Tiefe zu erzählen.

Die Sims-Zukunft bleibt ungewiss

Was passiert mit dem Nachfolger Die Sims 5? Viele hatten gehofft, dass das Projekt Rene ein vollwertiger fünfter Teil der Reihe wird. Inzwischen ist klar: Rene wird ein mobiles Spin-off mit Multiplayer-Fokus und sozialen Interaktionen – kein traditionelles Sims-Spiel für PC oder Konsole. Trotzdem hat Maxis bestätigt, dass man an weiteren Projekten innerhalb des Sims-Universums arbeitet.

Ob darunter auch ein echter Nachfolger zu Die Sims 4 ist, bleibt offen. Für viele Fans wäre das allerdings wünschenswert – nicht zuletzt wegen der technischen Probleme, die sich in den letzten Jahren immer häufiger mit neuen Updates häufen.

Ein Spiel mit Höhen und Tiefen

Wie lebt das Spiel zehn Jahre nach Release weiter? Die Sims 4 erschien bereits im Jahr 2014, hat aber durch regelmäßige Erweiterungen und eine riesige Modding-Community eine bemerkenswerte Lebensdauer erreicht. Gleichzeitig zeigen Updates wie der jüngste Patch, dass die technische Basis des Spiels inzwischen veraltet wirkt und anfällig für Fehler ist.

Wer aktuell mit Die Sims 4 spielt, sollte besonders vorsichtig sein, wenn neue Updates erscheinen – insbesondere, wenn Mods installiert sind. Automatische Backups und eine sorgfältige Mod-Verwaltung können helfen, größere Datenverluste zu vermeiden.

