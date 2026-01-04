Sims 4-Remaster: Erster Leak zeigt neuen Look und weckt Fan-Hoffnungen

Ein mutmaßlicher Leak sorgt derzeit für Aufsehen in der Sims-Community: Ein erstes Bild der angeblichen Remastered-Version von Die Sims 4 ist aufgetaucht. Die Aufnahme zeigt vier Sims-Figuren in einem überarbeiteten, deutlich detaillierteren Stil – begleitet vom bekannten Plumbob-Logo und dem Slogan „Create beyond limits“. Die Bilddatei trägt den Namen „TSXMATERIALSIMS_EXPLORATORY“, was auf einen internen Arbeitstitel oder eine frühe Demo-Version hindeuten könnte.

Electronic Arts hat bislang keine offizielle Ankündigung gemacht, aber die Hinweise verdichten sich, dass es sich bei dem Projekt mit dem Codenamen „Project X“ tatsächlich um eine überarbeitete Version von Die Sims 4 handelt. Viele Fans sehen darin eine Reaktion auf das eingestellte „Project Renee“, das ursprünglich als direkter Nachfolger geplant war.

Was könnte im Remaster enthalten sein?

Welche Inhalte könnten in der Neuauflage enthalten sein? Eine der größten Fragen der Community dreht sich um die Inhalte des möglichen Remasters. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2014 sind über 60 kostenpflichtige DLCs erschienen – darunter Erweiterungspacks, Gameplay-Packs, Accessoires und Mini-Kits. Wer alles zum vollen Preis gekauft hat, hat inzwischen über 1.500 Euro investiert.

Angesichts dieses Umfangs wäre es aus Spielersicht kaum tragbar, wenn die Remaster-Version wieder bei null anfängt. Einige hoffen daher, dass zumindest ein Teil der beliebtesten Erweiterungen in das Basisspiel integriert wird – ähnlich wie damals bei der Legacy Collection von Die Sims 2.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Reaktionen aus der Community

Wie reagieren die Fans auf die ersten Bilder? Die Meinungen fallen gemischt aus. Während viele die verbesserte Grafik loben und sich über eine Rückkehr des vertrauten Stils freuen, gibt es auch kritische Stimmen. Zahlreiche Nutzer äußern die Sorge, für ein Spiel erneut zahlen zu müssen, das sie bereits besitzen – zumal Die Sims 4 nach wie vor mit Updates und neuen Inhalten versorgt wird.

Andererseits sehen viele im Remaster eine Chance, technische Altlasten loszuwerden und Features zu implementieren, die seit Jahren gewünscht werden. Dazu zählen unter anderem:

Eine offenere Welt ohne Ladebildschirme

Verbesserte Lebenssimulation mit realistischeren Tagesabläufen

Mehr Optionen im Baumodus und für die Charaktererstellung

Technische Optimierungen für moderne Hardware

Gerüchte um Preisgestaltung und Veröffentlichung

Was könnte das Remaster kosten und wann erscheint es? EA hat sich bislang nicht offiziell zur Preisgestaltung geäußert. Doch ein zentrales Thema in der Community ist, ob das Remaster kostenlos für bestehende Besitzer erscheint, als kostenpflichtiges Upgrade angeboten wird oder als völlig neues Spiel vermarktet wird.

Besonders kritisch wird beäugt, ob erneut alle DLCs separat verkauft werden. Sollte dies der Fall sein, könnte das Remaster trotz technischer Verbesserungen bei vielen auf Ablehnung stoßen. Ein denkbares Modell wäre ein Basispreis von 60–80 Euro inklusive ausgewählter Inhalte – ein Konzept, das EA schon bei anderen Remaster-Editionen angewendet hat.

Eine offizielle Enthüllung wird für Januar 2026 erwartet. Dann könnte EA im Rahmen eines eigenen Livestreams weitere Details bekannt geben. Bis dahin bleibt das geleakte Bild das einzige greifbare Indiz.

Ein vorsichtiger Blick in die Zukunft

Wie könnte sich ein Remaster auf die Marke Die Sims auswirken? Auch wenn viele Fans sich ein völlig neues Spiel gewünscht hätten, könnte eine technisch überarbeitete Version von Die Sims 4 ein sinnvoller Zwischenschritt sein. Sie würde nicht nur die Community bei der Stange halten, sondern auch moderne Standards erfüllen und neue Zielgruppen ansprechen – etwa auf Plattformen wie der PlayStation 5 oder Xbox Series X.

Zudem bietet ein Remaster die Möglichkeit, die vielen Jahre Feedback und Modding-Innovationen in ein stabileres, offizielles Framework zu überführen. Die Frage bleibt: Wird EA diese Chance ergreifen – oder auf kurzfristige Monetarisierung setzen?

Was hältst du von einem möglichen Remaster von Die Sims 4? Würdest du es kaufen – und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!