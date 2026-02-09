Resident Evil Requiem – Gerüchte und Einordnung zur Story-Spielzeit

Nur noch gut zwei Wochen bis zum Release von Resident Evil Requiem am 27. Februar 2026 und ausgerechnet eine Frage sorgt jetzt für ordentlich Zündstoff in der Community: Wie lang wird die Story? Ein Leak wirft Zahlen in den Raum, doch die Erwartungen gehen weit auseinander. Für die einen klingt das nach genau dem richtigen Umfang für einen straffen Horrortrip, andere hoffen auf ein deutlich größeres Abenteuer, passend zum Anspruch, hier den bislang ambitioniertesten Serienteil zu liefern.

Auch das Timing ist brisant, denn 2026 markiert das 30. Jubiläum der Reihe. Mit der Rückkehr von Leon S. Kennedy und der neuen Protagonistin Grace Ashcroft steht Resident Evil Requiem ohnehin unter besonderer Beobachtung. Umso schneller wird jede Laufzeitangabe zur Messlatte für die Qualität des Gesamtpakets.

Die aktuellen Laufzeit-Gerüchte

Wie lange soll Resident Evil Requiem laut Leak dauern? Im Umlauf sind Schätzungen von 12 bis 15 Stunden für die Hauptgeschichte. Für alle, die wirklich alles sehen wollen, sind demnach 20 Stunden oder mehr im Gespräch. Das wäre ein Rahmen, der bei vielen modernen Singleplayer-Produktionen als Standard gilt und bei einem Action-Survival-Horror-Titel weder überraschend kurz noch außergewöhnlich lang wirkt.

Genau diese Zahlen spalten aber die Fans: Wer Resident Evil vor allem wegen Replayability, Speedruns und mehrfachen Durchgängen liebt, findet 12 bis 15 Stunden oft völlig ausreichend. Wer sich dagegen an besonders umfangreichen Kampagnen orientiert, wünscht sich eher ein Erlebnis, das länger trägt und mehr Raum für Erkundung, Rätsel und optionale Inhalte lässt.

Unterm Strich ist die Diskussion also weniger ein Streit um einzelne Stunden, sondern um die Frage, welche Art Resident Evil Requiem sein will: ein fokussierter Horror-Blockbuster oder ein besonders ausladender Jubiläums-Ableger.

Ein Insider bremst die Erwartungshaltung

Was sagt der Insider zu den kursierenden Zahlen? Der bekannte Insider Dusk Golem hält die aktuell verbreiteten Laufzeit-Gerüchte für nicht korrekt und kritisiert, dass Informationen so zusammengefügt würden, dass am Ende ein falscher Eindruck entsteht. Er beruft sich dabei auf ein Gespräch mit einem Producer.

Die derzeit kursierenden Angaben sind nicht richtig und verzerren Informationen zu einer Schlussfolgerung, die falsche Erwartungen weckt und nicht auf offiziellen Infos basiert.

Laut Dusk Golem soll Resident Evil Requiem in etwa die Länge von Resident Evil 4 erreichen. Als grobe Orientierung wird häufig HowLongToBeat herangezogen, wo Resident Evil 4 mit rund 16 Stunden für die Hauptstory und 21 Stunden oder mehr für einen vollständigen Run gelistet ist. Das würde Requiem zumindest näher an einem der umfangreicheren Serieneinträge verorten, ohne automatisch in gigantische Rollenspiel-Dimensionen zu wachsen.

Warum die Spielzeit trotzdem ein Minenfeld bleibt

Warum ist die Story-Länge bei Resident Evil so schwer zu schätzen? Selbst aus Entwicklerkreisen kommt der Hinweis, dass eine verlässliche Schätzung schwierig ist und Fans eher mit einer typischen Menge an Resident Evil-Content rechnen sollen. Das ist nicht nur eine Floskel, denn gerade bei der Reihe hängt die Spielzeit extrem davon ab, wie du spielst.

Wer jeden Raum abläuft, jede Munition einzeln abwägt, optionale Wege mitnimmt und Rätsel ohne Guide löst, braucht oft spürbar länger. Andere rennen deutlich geradliniger durch, drücken Kämpfe aggressiv durch und sind entsprechend schneller durch. Dazu kommen Faktoren wie Schwierigkeitsgrad, Backtracking, Sammelobjekte und die Frage, ob das Spiel mehr auf Action-Tempo oder auf langsame Spannung setzt.

Hinzu kommt, dass viele Eindrücke vor Release auf Hands-on-Abschnitten basieren. Wie sich Pacing, Kapitelstruktur und optionaler Content im fertigen Spiel anfühlen, zeigt sich erst, wenn alle die komplette Version in den Händen halten.

Was Fans bis zum Release erwarten können

Welche Einordnung ergibt sich kurz vor dem Launch? Der derzeit plausibelste Korridor bewegt sich zwischen der eher kompakten Leak-Schätzung und der Orientierung an Resident Evil 4. Außerdem kursiert in der Gerüchteküche, Requiem könne länger als Resident Evil Village, aber kürzer als Resident Evil 4 sein. Eine klare Zahl dürfte sich unmittelbar nach Release am 27. Februar 2026 durchsetzen, sobald erste vollständige Durchläufe und 100-Prozent-Runs öffentlich dokumentiert sind.

Bis dahin lohnt es sich, die Erwartungen nicht nur an Stunden festzumachen. Entscheidend ist am Ende, wie dicht die Story inszeniert ist, wie abwechslungsreich Locations und Gegnerdesign ausfallen und ob Leon S. Kennedy sowie Grace Ashcroft genug Raum bekommen, um den neuen Serienteil wirklich zu tragen.

Wie wichtig ist dir die reine Spielzeit bei Resident Evil Requiem, und was wäre für dich die perfekte Länge für die Hauptstory? Schreib es gern in die Kommentare.