ARC Raiders Update 1.6.0 – Wichtige Bugfixes und neuer Patch-Zeitplan

Der Third-Person-Shooter ARC Raiders hat am 11. Dezember 2025 sein neues Update 1.6.0 veröffentlicht. Entwickelt von Embark Studios, bringt das Update wichtige Bugfixes für das PvPvE-Erlebnis und bereitet das Spiel auf das kommende Content-Update Cold Snap vor.

Spielbar auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC, hat sich ARC Raiders trotz der starken Konkurrenz durch Battlefield 6 und Call of Duty: Black Ops 7 erfolgreich im Markt etabliert. Mit regelmäßig über 300.000 gleichzeitigen Steam-Spielern zählt es zu den meistgespielten Titeln auf der Plattform. Das Update 1.6.0 bringt nun entscheidende Verbesserungen für das Gameplay und beseitigt mehrere Exploits.

Alle Änderungen im Update 1.6.0

Was wurde im neuen Patch behoben? Laut den offiziellen Patch Notes von Embark Studios enthält das Update folgende Fixes:

Entfernung einer Zipline in Stella Montis, durch die Spieler außerhalb der Map gelangen konnten

Behebung eines Kollisionsfehlers in Blue Gate, der es ermöglichte, durch eine Wand zu stürzen

Fix für Materialien, die keine Kugeln oder ARC-Sicht blockierten

Schließung einer Lücke in der Kollisionsabfrage am Spaceport Launch Tower, durch die Spieler durch Wände getroffen werden konnten

Diese Korrekturen verbessern vor allem die Fairness im Spiel, da das Ausnutzen solcher Glitches in einem extractionbasierten Shooter massive Nachteile für ehrliche Spieler bedeutet.

Änderungen am Update-Zeitplan

Wann erscheinen zukünftige Patches? Bislang wurden Updates für ARC Raiders stets donnerstags veröffentlicht. Mit dem Dezember-Patch hat Embark Studios jedoch angekündigt, diese Regelmäßigkeit aufzugeben. Künftig erscheinen Patches dienstags, beginnend mit dem Cold Snap Update am 16. Dezember 2025.

Über die Feiertage nimmt sich das Entwicklerteam eine Pause, bevor im Januar 2026 weitere Inhalte folgen sollen.

Vorschau auf das Cold Snap Update

Welche neuen Inhalte erwarten dich nächste Woche? Das für den 16. Dezember 2025 geplante Cold Snap Update bringt gleich mehrere neue Inhalte mit sich:

Ein neues Map-Condition namens Schneefall

Ein neuer Raider-Deck

Das neue Event Flickering Flames

Das erste Expeditionsprojekt mit einem eigenen Abflugfenster

Diese Inhalte dürften nicht nur für neue Spieler, sondern auch für erfahrene Raider frischen Wind ins Spiel bringen. Außerdem sind erneut viele weitere Bugfixes angekündigt.

Hintergrund zu ARC Raiders

Was macht ARC Raiders besonders? ARC Raiders ist ein Extraction-Shooter, der auf der Unreal Engine 5 basiert und im Jahr 2180 spielt. In dieser postapokalyptischen Zukunft kämpfen Menschen gegen außerirdische Maschinen, die als ARC bekannt sind. Du schlüpfst in die Rolle eines Raiders, der auf der Oberfläche nach Ressourcen sucht, während du dich gegen feindliche Maschinen und andere menschliche Gegner verteidigst.

Besonders spannend ist dabei die Kombination aus PvE und PvP, bei der du stets abwägen musst, ob du dich mit anderen verbündest oder dein Glück allein suchst. Die Kämpfe sind dynamisch, die Extraktionen fordernd – und die Belohnungen umso größer, wenn du lebend zurückkehrst.

Ein starkes Jahr für Embark Studios

Wie wurde das Spiel bisher aufgenommen? Seit dem Release am 30. Oktober 2025 hat ARC Raiders laut Bewertungen aus Deutschland und internationalen Medien überwiegend positive Kritiken erhalten. Die kontinuierlichen Updates und die Community-Nähe von Embark Studios tragen maßgeblich dazu bei, dass das Spiel auch sechs Wochen nach Launch nichts von seinem Reiz eingebüßt hat.

Mit dem Cold Snap Update dürfte sich dieser positive Trend fortsetzen. Die Kombination aus neuen Inhalten, technischen Verbesserungen und einem frischen Zeitplan zeigt, dass Embark Studios seine Community ernst nimmt und das Spielerlebnis stetig verbessern will.

Wie findest du die Änderungen im Update 1.6.0? Freust du dich auf Cold Snap? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!