Fallout: New Vegas Jubiläumsbundle mit exklusiven Sammlerstücken angekündigt

Die Fallout-Reihe erlebt 2026 ein besonderes Highlight, denn zum 15-jährigen Jubiläum von Fallout: New Vegas erscheint ein umfangreiches Sammlerpaket. Diese spezielle Edition richtet sich vor allem an Fans der ersten Stunde und bringt neben der digitalen PC-Version des Spiels auch eine Vielzahl physischer Sammlerstücke mit.

Ursprünglich 2010 veröffentlicht, wurde Fallout: New Vegas von Obsidian Entertainment entwickelt und gilt heute als eines der besten Spiele der Reihe. Die Handlung spielt im postapokalyptischen Mojave-Ödland, wo du als Kurier in einen Machtkampf zwischen verschiedenen Fraktionen hineingezogen wirst. Dank seines starken Storytellings und der offenen Welt wurde das Spiel über die Jahre mehrfach neu bewertet und wird heute von vielen als Klassiker geschätzt.

Inhalte des Jubiläumsbundles

Was ist im Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle enthalten? Bethesda hat die Inhalte des Pakets offiziell bestätigt, und es handelt sich um ein echtes Sammlerstück für Fans:

Fallout: New Vegas Ultimate Edition als digitaler PC-Code (inkl. aller DLCs)

Statue von Victor (Securitron) aus PVC (20 cm hoch)

Doc Mitchells Evaluierungskarten (Satz aus Karton im Format 7×7 cm)

Vault Boy Emaille-Pin (3,8 cm groß)

Mojave Express Stoffaufnäher (8,9 x 4,8 cm)

NCR-Recon Stoffaufnäher (8,3 x 8,9 cm)

Große Sammlerbox im Retro-Stil

Die Box wird ab Juni 2026 ausgeliefert, ein konkretes Datum steht jedoch noch nicht fest. Der Preis für das Bundle beträgt 154,99 Euro zuzüglich eventueller Versandkosten.

Timing und Bedeutung für die Fallout-Community

Warum erscheint das Bundle gerade jetzt? Der Release fällt in eine Phase, in der die Fallout-Reihe dank der erfolgreichen TV-Serie auf Prime Video wieder stark im Rampenlicht steht. Besonders Fallout 4 und Fallout 76 konnten in den letzten Monaten von einem deutlichen Anstieg der aktiven Spielerschaft profitieren. Letzteres erhielt im Dezember 2025 mit „Burning Springs“ ein großes Inhaltsupdate, das eine neue Region einführt.

Auch die Gerüchte um ein mögliches Remake von Fallout: New Vegas reißen nicht ab. Obwohl Obsidian Entertainment seit dem Originaltitel keinen Fallout-Teil mehr entwickelt hat, hoffen viele Fans auf eine Rückkehr des Studios. Microsofts anstehendes Xbox Developer Direct am 22. Januar 2026 könnte hier neue Hinweise bringen, auch wenn offiziell Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation im Fokus stehen.

Was du zum Spiel wissen solltest

Was macht Fallout: New Vegas so besonders? In Fallout: New Vegas steuerst du einen Kurier, der nach einem Attentat überlebt und sich in einem politisch aufgeladenen Konflikt wiederfindet. Die Entscheidungen, die du triffst, beeinflussen deinen Ruf bei verschiedenen Fraktionen wie der Neuen Kalifornischen Republik oder Caesar’s Legion. Die Spielwelt ist offen und bietet zahlreiche Nebenquests, die dich mehr als 100 Stunden beschäftigen können.

Besonderheiten wie das VATS-Kampfsystem (Zielsystem basierend auf Aktionspunkten), der ikonische Pip-Boy 3000 und eine dichte postapokalyptische Atmosphäre machen das Spiel zu einem Dauerbrenner unter Rollenspielfans. Die vollständige Ultimate Edition beinhaltet außerdem alle Story-DLCs, darunter das beliebte Old World Blues.

Preis-Leistungs-Verhältnis und Plattformdetails

Für wen lohnt sich das Bundle? Mit einem Preis von 154,99 Euro richtet sich die Anniversary Edition klar an Sammler und Fallout-Liebhaber. Die enthaltenen Goodies sind hochwertig und liebevoll gestaltet, wobei besonders die Victor-Statue und die Retro-Sammlerbox im Fokus stehen.

Bisher ist jedoch unklar, für welche Plattform der beiliegende PC-Code gedacht ist. Bethesda hat noch nicht bestätigt, ob es sich um einen Code für Steam, GOG oder den Microsoft Store handelt. Wichtig: Die Codes werden erst mit dem Versand des Bundles im Juni 2026 per E-Mail verschickt.

Ein Highlight für Fans – mit Luft nach oben

Könnte das Bundle ein Vorbote für ein Remake sein? Die Veröffentlichung dieses Pakets zur Feier des 15-jährigen Jubiläums könnte ein Testlauf für das Faninteresse an einem Remake sein. Immerhin wurde Fallout: New Vegas trotz technischer Schwächen bei Release mittlerweile zu einem der beliebtesten Teile der Reihe.

Ob ein Remake wirklich in Entwicklung ist, wird sich möglicherweise bald zeigen. Bis dahin bietet das Anniversary Bundle eine nostalgische Reise zurück in die Mojave-Wüste – inklusive aller DLCs und passender Fanartikel für das Regal.

Wirst du dir das Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle sichern? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare!