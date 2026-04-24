Baldurs Gate 3 – Astarion bekommt offiziellen Prequel-Roman ab 2026

Fans von Baldur’s Gate 3 bekommen schon bald neuen offiziellen Stoff rund um einen der beliebtesten Begleiter: Astarion erhält einen eigenen Prequel-Roman. Das Buch spielt in den Vergessenen Reichen und soll tiefer in Astarions Vergangenheit eintauchen, lange bevor die Ereignisse des Rollenspiel-Hits starten.

Im Mittelpunkt steht dabei vor allem seine Zeit in der Abhängigkeit von Cazador Szarr. Wer nach dem Abspann von Baldur’s Gate 3 mehr Kontext zu Astarions Leben, seinen Zwängen und den Schatten seiner Vergangenheit sucht, dürfte hier genau das bekommen, was im Spiel nur in Fragmenten und Dialoghäppchen aufblitzt.

Der Prequel-Roman zu Astarion

Wann erscheint Baldur’s Gate 3: Astarion? Der Roman trägt offiziell den Titel Baldur’s Gate 3: Astarion und erscheint am 29. September 2026.

Inhaltlich geht es um Astarions Beziehung zu Cazador Szarr in den Jahren vor den Ereignissen von Baldur’s Gate 3. Damit rückt das Buch bewusst eine Phase in den Vordergrund, die für die Figur prägend ist, im Spiel aber naturgemäß nur über Rückblicke und Enthüllungen erzählt wird.

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Wer stellt sicher, dass Astarion wie im Spiel klingt? Für die Authentizität wurde Stephen Rooney, einer der Astarion-Autoren aus dem Spiel, als Berater hinzugezogen. Das soll gewährleisten, dass Stimme, Ton und Lore stimmig bleiben und sich das Prequel wie ein natürlicher Teil des Baldur’s Gate-3-Kanons anfühlt.

Parallel erscheint auch ein Hörbuch, das von Penguin Random House Audio veröffentlicht wird. Als Sprecher ist Neil Newbon dabei, also die Stimme, mit der Astarion für viele überhaupt erst zur Fan-Lieblingsfigur wurde.

Neue Buch-Offensive rund um Baldur’s Gate 3

Was steckt hinter der Veröffentlichungsoffensive? Der Astarion-Roman ist Teil einer neuen Partnerschaft von Wizards of the Coast mit dem Verlag Random House Worlds. Zwischen 2026 und 2027 soll eine ganze Reihe an Veröffentlichungen rund um die Welt von Dungeons and Dragons und die Vergessenen Reiche erscheinen.

Für 2026 sind mindestens vier Baldur’s Gate-3-Publikationen angekündigt, darunter neben dem Roman auch Sammler- und Fan-Produkte. Die bislang genannten Releases im Überblick:

Baldur’s Gate 3: The Necromancy of Thay am 21. Juli 2026 als Reproduktion des In-Game-Gegenstands, inklusive Folienprägung, geprägtem Totenkopf auf dem Cover und illustrierten Klammern, die das Geheimnis der Inhalte im Lore-Stil bewahren sollen

Ein offizielles Baldur’s Gate-3-Malbuch später im Sommer 2026 mit 40 Schwarzweiß-Linearts zu Figuren, Schauplätzen und Kreaturen aus den Vergessenen Reichen und Baldur’s Gate als Stadt

Ein offizielles Baldur’s Gate-3-Kochbuch am 3. November 2026 mit 65 Rezepten, die sich an Lagerplätzen orientieren, inklusive Gerichten, die als Romanceable zum Teilen gedacht sind, als Anspielung auf die Romance-Optionen im Spiel

Baldur’s Gate 3: Astarion am 29. September 2026 als Prequel-Roman

Wann gibt es Infos zu 2027? Details zur 2027er-Line-up sollen später im Jahr 2026 folgen. Gerade nach dieser ersten Ankündigungswelle liegt die Vermutung nahe, dass auch weitere Companion-Romane möglich wären, sofern das Programm erfolgreich anläuft.

Ein Lichtblick während das nächste Baldur’s Gate noch auf sich warten lässt

Warum kommt der Roman jetzt zur richtigen Zeit? Während Larian Studios inzwischen an einem neuen Divinity-Spiel arbeitet und nicht mehr an der Baldur’s Gate-Marke beteiligt ist, bleibt die Zukunft der Videospielreihe zwar ein großes Thema, aber ohne kurzfristig greifbare neue Releases. Gleichzeitig ist auch eine Baldur’s Gate-3-TV-Serie in Arbeit, die zeitlich ebenfalls noch weit entfernt wirkt.

Genau deshalb könnten die neuen Bücher für viele die perfekte Brücke sein: mehr Lore, mehr Begleiter-Fokus und ein offizieller Blick auf Inhalte, die im Spiel bewusst nur angedeutet werden. Vor allem Astarion-Fans bekommen damit eine neue, kanonische Perspektive auf eine Figur, die Baldur’s Gate 3 maßgeblich geprägt hat.

Freut ihr euch auf den Astarion-Prequel-Roman und würdet ihr euch ähnliche Bücher zu weiteren Begleitern wünschen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.