Larian in der Kritik – Fans befürchten Jobverluste durch KI-Verwendung

Larian Studios will sich nach den Feiertagen direkt den kritischen Stimmen aus der Community stellen. Nach dem überwältigenden Erfolg von Baldur’s Gate 3, das nicht nur über 20 Millionen Mal verkauft wurde, sondern auch bei allen fünf großen Game-Awards-Veranstaltungen als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde, steht das Studio nun wegen des Einsatzes von generativer KI in der Kritik.

Vor allem Konzeptzeichnungen zum neuen Divinity-Projekt, die offenbar mithilfe von KI entstanden sind, haben für Unmut gesorgt. Fans befürchten, dass dadurch kreative Arbeitsplätze gefährdet werden und die künstlerische Integrität der Spiele leidet. Studioleiter Swen Vincke kündigte daher eine öffentliche Fragerunde an, bei der sich das Team den Bedenken der Community stellen wird.

Die Kontroverse rund um generative KI

Was hat die Community aufgebracht? Die Diskussion entbrannte, nachdem bekannt wurde, dass Konzeptgrafiken für das neue Divinity-Spiel zum Teil mit Hilfe von KI erstellt wurden. Obwohl es sich um frühe Entwürfe handelte, fühlten sich viele langjährige Fans vor den Kopf gestoßen. Gerade Larian Studios galt bislang als eines der wenigen großen Studios, das stark auf handgemachte Inhalte und kreative Freiheit setzte.

Vincke betonte in seinem Statement, dass Larian großen Wert auf „Agency“ für Entwickler und Spieler lege. Es sei jedoch „unverantwortlich, neue Technologien nicht zu evaluieren“. Diese Aussage sorgte für zusätzliche Diskussionen, da sie von Teilen der Community als Relativierung wahrgenommen wurde.

Geplante Q&A-Session nach den Feiertagen

Wann und wo wird diskutiert? Der genaue Termin steht noch nicht fest, jedoch soll das AMA (Ask Me Anything) nach den Feiertagen stattfinden. Vincke kündigte an, dass verschiedene Abteilungen des Studios Fragen beantworten werden. Ziel sei es, Transparenz zu schaffen und Missverständnisse auszuräumen.

Die Diskussion wird voraussichtlich nicht nur das neue Divinity-Spiel betreffen, sondern auch den allgemeinen Umgang von Larian mit KI in der Spieleentwicklung. Gerade weil Baldur’s Gate 3 für seine Tiefe, seine cineastische Inszenierung und seine handgefertigten Inhalte gelobt wurde, steht das Studio nun besonders im Fokus.

Bedeutung für das nächste Divinity-Spiel

Wie wirkt sich die Debatte auf das neue Projekt aus? Die Rückkehr zur Divinity-Reihe wurde beim Game Awards 2025 mit großer Spannung erwartet. Laut Vincke soll das neue Spiel sogar „größer und tiefgründiger“ werden als Baldur’s Gate 3. Der Aufschrei über den Einsatz von KI könnte jedoch den Hype trüben, sollte Larian nicht überzeugend darauf reagieren.

Vincke räumte ein, dass die bisherigen Aussagen zur KI „missverständlich“ gewesen seien. Die Q&A-Session soll nun dafür sorgen, dass die Position des Studios klarer kommuniziert wird. Dabei dürfte es auch um konkrete Maßnahmen gehen, wie Larian künftig mit KI-Tools umgehen will – etwa, ob sie nur unterstützend eingesetzt werden oder ob ganze kreative Prozesse betroffen sind.

Einfluss auf die Wahrnehmung von Larian Studios

Verliert das Studio seinen Ruf als Vorreiter für Qualität und Handarbeit? Larian Studios hat sich mit Spielen wie Divinity: Original Sin und Baldur’s Gate 3 einen Ruf als Studio mit hohen ethischen und kreativen Standards erarbeitet. Der Einsatz von KI könnte dieses Image ins Wanken bringen – vor allem, wenn keine klare Kommunikation erfolgt.

Der Erfolg von Baldur’s Gate 3 beruhte nicht nur auf seinem Gameplay, sondern vor allem auf der Liebe zum Detail, dem komplexen Storytelling und der engen Verbindung zur Dungeons & Dragons-Vorlage. Viele Spieler sehen den Einsatz von KI als potenziellen Bruch mit diesen Prinzipien.

Ausblick und Erwartungen an das AMA

Kann Larian die Community wieder versöhnen? Das geplante AMA bietet eine große Chance für das Studio, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Die offene Kommunikation über Technologien, kreative Verantwortung und Transparenz wird entscheidend dafür sein, ob Larian seinen Ruf als vertrauenswürdiges Studio behalten kann.

Es bleibt spannend, wie offen und konkret die Antworten auf Fanfragen ausfallen werden. Die Community erwartet klare Aussagen dazu, wie, wann und warum KI eingesetzt wurde – und welche Rolle sie künftig spielen wird.

Was denkst du über den Einsatz von KI in der Spieleentwicklung? Sollte Larian ganz auf generative KI verzichten oder ist ein kontrollierter Einsatz vertretbar? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!