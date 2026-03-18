Embark trennt sich von CCO Robert Runesson nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens

Embark Studios, das Team hinter ARC Raiders und The Finals, trennt sich von Mitgründer und Chief Creative Officer Robert Runesson. Der Abgang erfolgt nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens, die eine interne Untersuchung nach sich zogen. Studio und Runesson hätten sich laut einer Stellungnahme einvernehmlich darauf verständigt, getrennte Wege zu gehen.

Damit verliert Embark eine der prägenden Führungspersonen seit der Gründung im Jahr 2018. Runesson war zuvor unter anderem als Art Director bei DICE tätig und galt als wichtiger kreativer Kopf beim Aufbau des Studios.

Der aktuelle Stand der Vorwürfe

Worum geht es bei den Anschuldigungen gegen Robert Runesson? Im Zentrum steht der Vorwurf einer unangemessenen Beziehung zu einer bekannten Streamerin aus dem The-Finals-Umfeld. Ein von Embark beauftragtes Anwaltsbüro konnte die erhobenen Vorwürfe laut Statement nicht substantiieren, dennoch sei die Situation für alle Beteiligten am Ende untragbar geworden.

Studio und Runesson haben sich einvernehmlich getrennt, nachdem die Vorwürfe untersucht wurden. Auch wenn die beauftragte Kanzlei die Anschuldigungen nicht belegen konnte, habe sich die Lage als untragbar erwiesen. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Laut einem anonymen Bericht soll es romantische und sexuelle Kommunikation gegeben haben. Später sei bei der Streamerin Unbehagen entstanden, unter anderem wegen wiederholter Bitten um sexuelle Gefälligkeiten. Zusätzlich habe sie sich durch Runessons Position und die damit verbundene Nähe zur Reichweite ihres Contents unter Druck gesetzt gefühlt, Grenzen klar zu ziehen. Am Ende habe sie den Vorgang gemeldet, was die Untersuchung auslöste.

Nach Bekanntwerden der Sache äußerte sich die Streamerin in einem Gespräch mit dem Magazin IGN und betonte, dass ein Teil der online kursierenden Behauptungen missverständlich oder aus dem Zusammenhang gerissen sei. Eine öffentliche Stellungnahme von Runesson liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Auswirkungen auf Embark, ARC Raiders und The Finals

Was bedeutet Runessons Abgang für die Zukunft von Embark Studios? Wie stark sich die Personalie auf die laufende Entwicklung auswirkt, bleibt abzuwarten, doch Embark steht operativ vor einer intensiven Phase. Das Studio betreut weiterhin The Finals und arbeitet parallel an ARC Raiders, das seit dem Launch im Oktober 2025 als eines der stärkeren Extraction-Shooter-Angebote gilt und sich trotz wachsender Konkurrenz weiterhin behauptet.

Der Zeitpunkt ist zudem heikel, weil Embark in jüngerer Vergangenheit bereits mit einem anderen Community-Thema konfrontiert war. 2025 pausierte das Studio seine Esports-Bemühungen rund um The Finals, nachdem mehrere männliche Teilnehmer wegen Fehlverhaltens gegenüber Frauen in der Community beschuldigt worden waren.

Zusätzlich gab es zuletzt eine separate Kontroverse im ARC-Raiders-Umfeld, bei der Nutzer von Accessibility-Controllern gebannt wurden. Embark hatte dazu bereits Stellung bezogen, dort stand ein unbeabsichtigter Fehler im Raum. Unabhängig davon sorgt die aktuelle Personalentscheidung nun für neue Unruhe, auch weil sich Teile der Community mehr Klarheit wünschen.

Wie es für das Studio weitergeht

Welche Projekte stehen bei Embark als Nächstes an? Bestätigt ist, dass Embark an zwei weiteren neuen Spielen arbeitet. Damit laufen derzeit mehrere große Vorhaben parallel: Live-Service-Support für The Finals, weitere Inhalte für ARC Raiders und die Produktion neuer Titel, die das Studio nach dem bisherigen Erfolg strategisch absichern sollen.

Wie sich die Lage kommunikativ und strukturell entwickelt, dürfte in den kommenden Wochen entscheidend sein. Klar ist schon jetzt: Embark muss die nächsten Schritte ohne einen der Mitgründer gehen und gleichzeitig das Vertrauen der Community stabil halten.

Wie blickt ihr auf die Trennung von Embark und Robert Runesson und glaubt ihr, dass sich das spürbar auf ARC Raiders oder The Finals auswirken wird? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.