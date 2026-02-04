GTA 6 erscheint 2026 zeitgleich digital und auf Disc, bestätigt Take-Two

Die monatelangen Spekulationen rund um eine mögliche reine Digitalversion von GTA 6 haben nun ein Ende: Publisher Take-Two hat bestätigt, dass das Spiel auch auf Disc veröffentlicht wird – pünktlich zum Launch am 19. November 2026. Vorangegangene Gerüchte hatten behauptet, physische Editionen könnten sich bis ins Jahr 2027 verzögern. Diese wurden nun offiziell dementiert.

Im Rahmen der aktuellen Quartalsergebnisse äußerte sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick in einem Interview unmissverständlich zum Thema Disc-Version. Laut Zelnick sei es nicht geplant, den physischen Release auf das Folgejahr zu verschieben. Damit dürfte feststehen: Der Verkaufsstart umfasst sowohl digitale als auch retailbasierte Ausgaben.

Was bedeutet das für den Vorverkauf ab Sommer?

Wann startet die Vermarktung von GTA 6? Rockstar Games hat sich für einen klaren Fahrplan entschieden. Im Sommer 2026 beginnt offiziell die Marketingkampagne zu GTA 6. Schon im Rahmen dieser Phase sollen Vorbestellungen freigeschaltet werden – dann vermutlich auch mit genaueren Infos zu Boxart, Preisgestaltung und Collector’s Editions.

Was wird bei der Vorbestellung verfügbar sein? Die bisherigen Hinweise deuten darauf hin, dass Rockstar in mehreren Schritten Details enthüllen wird. Voraussichtlich wird es mindestens folgende Produkte geben:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Standard Edition auf Disc

Digitale Standardversion über PS Store/Xbox Store

Digitale Deluxe Edition mit Zusatzinhalten

Limitierte Collector’s Edition mit physischen Extras

Wie glaubwürdig waren die Leaks im Vorfeld?

Wer steckte hinter den Gerüchten? Die Spekulationen wurden durch einen bekannten Leaker namens „Graczdari“ in Umlauf gebracht. Dieser hatte bereits zuvor zutreffende Informationen zu Titeln wie Microsoft Flight Simulator 2024 oder Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht. Laut seiner Aussage sollte die Disc-Version von GTA 6 nicht pünktlich zum Launch erscheinen, sondern erst viele Wochen später.

Wie hat Take-Two reagiert? CEO Zelnick widersprach diesem Szenario deutlich. Auch wenn seine Formulierung

es ist nicht der Plan

eine gewisse Rest-Unsicherheit zulässt, stellt sie eine klare Absage an eine massive Verzögerung dar. Ein Release Anfang 2027 gilt damit als äußerst unwahrscheinlich.

Was sagt das über Rockstars Strategie aus?

Warum ist eine Disc-Version weiterhin wichtig? Trotz zunehmend digitaler Vertriebswege ist die Nachfrage nach physischen Ausgaben bei einem Blockbuster wie GTA 6 enorm. Für viele bedeutet der Gang zum Laden oder das Paket mit Hülle Sammelwert, Nostalgie – oder schlichtweg den Wunsch, nicht komplett vom Internet abhängig zu sein.

Wie positioniert sich Rockstar gegenüber Retail-Fans? Das Festhalten an einer physischen Version stärkt das Vertrauen vieler. Rockstar setzt damit ein deutliches Zeichen, dass sowohl digitale Käufer als auch klassische Disc-Käufer gleichermaßen bedient werden sollen.

Was erwartet dich beim Verkaufsstart im November 2026?

Mit welchen Plattformen ist zu rechnen? Bisher ist offiziell bestätigt, dass GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint. Eine PC-Version wurde bislang nicht bestätigt, dürfte aber – wie bei früheren Titeln wie GTA V – mit etwas Verzögerung folgen.

Was könnte eine Collector’s Edition enthalten? Zwar gibt es noch keine Details, doch anhand früherer Rockstar-Veröffentlichungen könnten folgende Inhalte denkbar sein:

Artbook und Karte der Spielwelt

Sammelsteelbook

Ingame-Währung für den Story- und Onlinemodus

Limitierte Merch-Artikel wie Schlüsselanhänger, Aufnäher oder Poster

Wie sieht der weitere Zeitplan aus? Rockstar dürfte in den nächsten Monaten Stück für Stück neue Informationen veröffentlichen – eventuell mit mehreren Trailern, Entwickler-Interviews sowie Vorbestellspecials. Spätestens mit dem offiziellen Marketingstart im Sommer wird es klare Antworten auf zentrale Fragen zur Preisgestaltung und verfügbaren Versionen geben.

Die Vorfreude nimmt weiter Fahrt auf

Viele Fans dürften nach dieser Klarstellung deutlich entspannter auf den Release blicken. Ein gleichzeitiger Launch von digitalen und physischen Ausgaben zum 19. November 2026 sorgt für Planbarkeit und beruhigt alle, die GTA 6 gerne ins Regal stellen möchten.

Wie denkst du über diesen Schritt von Take-Two? Freust du dich über die Disc-Version oder setzt du ohnehin nur noch auf Downloads? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!