GTA 6 bleibt werbefrei: Take-Two erteilt Product Placement klare Absage

Keine echten Marken, keine Kooperationen: Für Grand Theft Auto VI verfolgt Take-Two Interactive offenbar eine klare Linie. CEO Strauss Zelnick hat jetzt bestätigt, dass Spieler im neuen Open-World-Blockbuster keine realen Marken oder Product Placements erwarten sollten.

„Die Welt von GTA muss fiktiv bleiben“

Auf einem Branchen-Event in Las Vegas erklärte Zelnick, dass es entscheidend sei, die Identität der Reihe zu bewahren:

Die Welt von GTA ist fiktiv – und genau so sollen auch alle Marken darin bleiben.

Damit grenzt sich die Reihe bewusst von anderen Titeln ab, die stark auf echte Marken setzen. Ein prominentes Beispiel ist etwa die NBA 2K series, die regelmäßig mit realen Werbepartnern arbeitet.

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Für GTA gilt dagegen seit jeher ein anderer Ansatz: Parodie statt Werbung.

Parodien statt Werbung: Das ist GTA-DNA

Schon in Grand Theft Auto V wurde klar, wie Rockstar mit Marken umgeht. Statt Kooperationen gibt es bissige Satire:

Lifeinvader als offensichtliche Anspielung auf Facebook

als offensichtliche Anspielung auf Facebook Cluckin’ Bell als GTA-Version von KFC

als GTA-Version von KFC Weazel News als Seitenhieb auf konservative TV-Sender

Dieses Prinzip dürfte auch in GTA 6 fortgeführt werden. Da das Spiel stark an Florida angelehnt ist, erwarten viele Fans bereits Parodien rund um Themenparks wie Walt Disney World.

Trotz Mega-Hype: Chef bleibt vorsichtig

Neben dem Thema Werbung äußerte sich Zelnick auch zur enormen Erwartungshaltung rund um GTA 6. Trotz gigantischem Hype zeigt er sich überraschend zurückhaltend:

Der Druck sei „multipliziert um ein Vielfaches“

Man dürfe sich nie zu sicher fühlen

Erfolg sei erst real, wenn das Spiel tatsächlich erschienen ist

Kein Wunder: Der Vorgänger Grand Theft Auto V hat sich über 225 Millionen Mal verkauft und zählt zu den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten.

Release steht bereits fest

Der Release von GTA 6 ist aktuell für den 19. November 2026 angesetzt. Erscheinen soll das Spiel für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Rockstar selbst hält sich weiterhin mit neuen Details zurück, doch solche Aussagen zeigen bereits klar, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln wird.