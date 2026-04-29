007 First Light – Gratis Casino Suit per Hitman Event bis 25. Mai 2026

IO Interactive stimmt Fans auf den Release von 007 First Light ein und verteilt schon vor dem Launch einen Bonus, der sich sehen lassen kann. Wer bis zum 25. Mai 2026 aktiv wird, kann sich einen kostenlosen Download sichern, der beim Start des neuen James-Bond-Spiels direkt im Kleiderschrank landet.

Konkret geht es um den Casino Suit für James Bond, der über ein zeitlich begrenztes Event in Hitman World of Assassination freigeschaltet wird. 007 First Light erscheint kurz darauf am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC.

So holst du dir den Casino Suit rechtzeitig

Wie bekommt man den kostenlosen Bonus für 007 First Light? Der Casino Suit wird über eine Aktion in Hitman World of Assassination freigeschaltet, in der ihr ein spezielles Ziel übernehmt. Entscheidend ist, dass ihr die Anforderungen bis zum 25. Mai 2026 erfüllt, damit das Outfit zum Launch von 007 First Light am 27. Mai 2026 bereitsteht.

IO Interactive verknüpft dafür beide Spiele über den eigenen Account. Ohne diesen Schritt zählt der Abschluss nicht, selbst wenn ihr die Mission spielt.

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In einen IO-Interactive-Account einloggen Die Mission Le Chiffre als Elusive Target in Hitman World of Assassination spielen Im Account prüfen, ob die Belohnung registriert wurde

Praktisch: Laut Aktion reicht es bereits aus, die Mission zu starten, um den Bonus für 007 First Light zu erhalten. Normalerweise ist Le Chiffre in Hitman World of Assassination an das kostenpflichtige DLC-Paket The Banker Pack gebunden, für das Event ist das Ziel aber erneut zeitweise kostenlos zugänglich.

Warum ausgerechnet Le Chiffre und was das für Bond bedeutet

Wer ist Le Chiffre in diesem Crossover? Le Chiffre gehört zu den bekanntesten Gegenspielern aus Casino Royale und wurde in der Filmadaption von 2006 von Mads Mikkelsen gespielt. Für Hitman World of Assassination kehrt Mikkelsen in dieser Rolle zurück, während ihr als Agent 47 versucht, das Ziel auszuschalten.

Der Clou an der Promo: IO Interactive nutzt eine ikonische Bond-Figur, um den Ton für 007 First Light zu setzen, inklusive passendem Outfit. Gleichzeitig ist es ein gut platzierter Reminder, dass das neue Bond-Spiel einen etwas anderen Ansatz verfolgt als viele Vorgänger.

007 First Light ist als Origin-Story angelegt und zeigt einen jüngeren Bond, der in dieser Kontinuität noch nicht den 00-Status erreicht hat. Die Geschichte soll ihn durch frühe Rückschläge und Lernkurven begleiten, während sich das Spiel laut bisherigen Eindrücken zwischen Stealth und Action bewegt.

Release-Termine und Plattformen im Überblick

Wann erscheint 007 First Light und für welche Systeme? Der Launch ist für den 27. Mai 2026 angesetzt. Bestätigt sind aktuell PlayStation 5, Xbox Series und PC. Für Nintendo Switch 2 wurde die Veröffentlichung verschoben und ist nun für später im Sommer 2026 geplant, ein konkretes Datum steht noch aus.

Thema Info Gratis-Bonus Casino Suit für 007 First Light So wird er freigeschaltet Le Chiffre Elusive Target in Hitman World of Assassination spielen und IO-Account verknüpfen Deadline 25. Mai 2026 Release 007 First Light 27. Mai 2026 Plattformen PS5, Xbox Series, PC; Switch 2 später im Sommer 2026

Neben bekannten Namen deutet IO Interactive außerdem neue Gegenspieler an: Bond bekommt es in 007 First Light unter anderem mit dem Schurken Bawma zu tun, der von Musiker und Schauspieler Lenny Kravitz gesprochen wird.

Holst du dir den Casino Suit über das Hitman-Event, oder wartest du bis zum Release von 007 First Light? Schreib deine Meinung in die Kommentare.