Senua soll offenbar nicht einfach nur der nächste Teil der Hellblade-Reihe werden. Ninja Theory plant für das neue Action-Adventure eine deutlich längere Reise als bei den beiden bisherigen Spielen.

Nach der überraschenden Enthüllung von Senua beim Xbox Games Showcase 2026 liefert Ninja Theory nach und nach weitere Details zum neuen Projekt. Besonders spannend ist dabei eine Aussage zur Spielzeit: Der neue Ableger soll „quite a bit longer“ werden als die bisherigen Hellblade-Spiele.

Damit reagiert das Studio offenbar auf einen der größten Kritikpunkte an Senua’s Saga: Hellblade 2. Der zweite Teil wurde zwar für seine audiovisuelle Wucht, seine Performance-Capture-Qualität und seine dichte Atmosphäre gelobt, fiel vielen Spielern aber schlicht zu kurz aus. Wer nur der Hauptgeschichte folgte, war je nach Spielstil oft nach rund sechs bis acht Stunden durch. Bei Senua soll sich das nun ändern.

Senua soll deutlich länger werden als Hellblade 1 und 2

Auf Nachfrage aus der Community erklärte Ninja Theory, dass man aktuell noch keine konkrete Zahl zur Spielzeit nennen könne. Das Spiel befinde sich weiterhin in Entwicklung. Allerdings sei das Ziel klar: Senua soll deutlich länger werden als die bisherigen Hellblade-Spiele.

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Wörtlich heißt es sinngemäß, man designe das neue Spiel so, dass es „quite a bit longer“ als frühere Hellblade-Titel werde. Gleichzeitig betont das Studio, dass man nicht einfach nur mehr Umfang um des Umfangs willen liefern wolle.

Some of you have asked how long Senua will be. pic.twitter.com/xRNTNfYvKX — Ninja Theory (@NinjaTheory) June 12, 2026

Stattdessen spricht Ninja Theory von einer umfangreicheren, vollständigeren Action-Adventure-Reise, die weiterhin fokussiert, sorgfältig gebaut und bewusst um Senuas persönliche Geschichte herum inszeniert sein soll.

Das ist ein wichtiger Punkt. Denn genau hier liegt die Herausforderung für das Studio: Hellblade lebte nie von riesigen Welten, Sammelaufgaben oder endlosen Nebenquests. Die Reihe funktionierte bisher vor allem durch ihre Intensität, ihre psychologische Nähe zur Hauptfigur und die fast klaustrophobische Inszenierung von Senuas innerem Kampf.

Ein größeres Senua darf also nicht einfach nur „mehr Spiel“ sein. Es muss mehr Raum bieten, ohne die besondere Identität der Reihe zu verlieren.

Kein klassisches Hellblade 3

Auffällig ist bereits der Titel. Ninja Theory nennt das neue Spiel nicht Hellblade 3, sondern schlicht Senua. Das ist mehr als nur ein Marketing-Kniff.

Der neue Name deutet an, dass das Studio die Reihe breiter aufstellen möchte. Statt erneut ein sehr lineares, filmisch inszeniertes Erlebnis zu liefern, soll Senua stärker in Richtung Action-Adventure gehen. Bereits zur Ankündigung war von Kämpfen, Erkundung, Rätseln und einer größeren Spielstruktur die Rede.

Damit könnte Ninja Theory genau das liefern, was sich viele Fans nach Hellblade 2 gewünscht hatten: ein Spiel, das die emotionale und audiovisuelle Stärke der Reihe behält, aber spielerisch mehr Fleisch auf den Rippen hat.

Hellblade 2 war für viele ein beeindruckendes Erlebnis, aber auch eines, das sich stellenweise eher wie eine extrem hochwertige interaktive Filmreise anfühlte. Senua scheint nun der Versuch zu sein, aus dieser Formel auszubrechen, ohne sie komplett aufzugeben.

Neue Spieler sollen nicht Hellblade 1 und 2 nachholen müssen

Ebenfalls interessant: Senua soll als eigenständige Geschichte funktionieren. Ninja Theory hat bestätigt, dass neue Spieler die ersten beiden Hellblade-Teile nicht zwingend gespielt haben müssen, um der Handlung folgen oder das Gameplay genießen zu können.

Das bedeutet aber nicht, dass die bisherigen Ereignisse bedeutungslos werden. Wer Hellblade: Senua’s Sacrifice und Senua’s Saga: Hellblade 2 kennt, soll bekannte Themen, Figuren und Motive wiedererkennen. Dazu gehören Senuas psychische Wahrnehmung, der düstere Ton, mythologische Elemente und ihr fortwährender Kampf mit Verlust, Schuld und inneren Dämonen.

Trotzdem soll der neue Teil bewusst als Einstiegspunkt funktionieren. Das ergibt Sinn: Hellblade ist zwar eine bekannte Marke, aber keine klassische Massenreihe. Ein neues Spiel, das 2027 ein größeres Publikum erreichen soll, kann es sich kaum leisten, zu stark auf zwei sehr spezielle Vorgänger aufzubauen.

Senua steckt erneut zwischen Leben und Tod fest

Inhaltlich bleibt Ninja Theory der düsteren Grundstimmung der Reihe treu. Senua spielt im Hellblade-Universum und folgt erneut der keltischen Kriegerin, die zwischen Leben und Tod gefangen ist.

Die offizielle Beschreibung spricht von einer zerbrochenen Vision des Fegefeuers. Senua kämpft darum, das Jenseits zu erreichen und sich mit den Menschen zu vereinen, die sie geliebt und verloren hat. Auf diesem Weg muss sie sich albtraumhaften Kreaturen und Kräften stellen, die aus Mythos, Angst und innerem Schmerz geboren wirken.

Damit bleibt die Reihe ihrem Kern treu: Senuas Reise ist nie nur ein äußerer Kampf gegen Monster, sondern immer auch ein innerer Kampf gegen Trauer, Trauma und psychische Belastung.

Gerade deshalb könnte eine längere Spielzeit spannend werden. Wenn Ninja Theory mehr Raum für Erkundung, Kampfsysteme und Weltaufbau schafft, könnte Senua erzählerisch und spielerisch deutlich mehr Tiefe bekommen als Hellblade 2.

Mehr Umfang, aber hoffentlich kein aufgeblähtes Abenteuer

Die wichtigste Frage bleibt: Wie viel größer wird Senua wirklich?

„Quite a bit longer“ klingt vielversprechend, ist aber noch keine konkrete Angabe. Ninja Theory nennt bisher keine Stundenzahl. Es wäre also zu früh, aus der Aussage direkt ein 20- oder 30-Stunden-Spiel abzuleiten.

Wahrscheinlicher ist, dass Senua weiterhin ein fokussiertes Action-Adventure bleibt, aber deutlich mehr Spielzeit bietet als die bisherigen Teile. Genau das könnte der richtige Weg sein. Ein Hellblade-Spiel muss nicht zur Open World werden. Es braucht keine überladene Karte voller Symbole. Aber es könnte sehr davon profitieren, wenn Kämpfe, Rätsel, Erkundung und Charakterentwicklung mehr Raum bekommen.

Vor allem nach Hellblade 2 dürfte vielen Fans wichtig sein, dass Senua nicht wieder endet, sobald es gerade richtig losgeht.

Release 2027 für Xbox Series X|S und PC

Senua soll 2027 erscheinen. Bestätigt sind bislang Versionen für Xbox Series X|S und PC. Ob das Spiel später auch für PlayStation 5 erscheinen könnte, ist aktuell nicht offiziell angekündigt.

Nach den jüngsten Xbox-Strategien wäre ein späterer Port zwar nicht völlig ausgeschlossen, doch zum jetzigen Zeitpunkt bleibt Senua ein bestätigter Xbox- und PC-Titel.

Für Ninja Theory ist das Projekt offenbar ein wichtiger Neustart innerhalb der eigenen Marke. Senua soll größer, spielerischer und zugänglicher werden, gleichzeitig aber die psychologische Intensität behalten, für die Hellblade bekannt wurde.

Sollte dieser Spagat gelingen, könnte Senua genau das werden, was viele Spieler bereits von Hellblade 2 erwartet hatten: nicht nur ein beeindruckendes audiovisuelles Erlebnis, sondern ein vollständigeres Action-Adventure mit mehr Substanz.