Black Flag Resynced – Great Inagua wird zum lebendigen Hideout mit Upgrades

Ubisoft hat einen ausführlichen Deep Dive zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced veröffentlicht und dabei gleich zwei große Baustellen in den Vordergrund gestellt: neue Missionen und ein deutlich aufgewertetes Versteck auf Great Inagua. Nachdem das Remake nach Monaten voller Gerüchte und Leaks inzwischen offiziell ist, rückt damit endlich konkreter Inhalt in den Fokus statt reiner Technikversprechen.

Resynced soll das Originalgefühl von Black Flag grundsätzlich bewahren, aber in vielen Bereichen modernisieren. Das beginnt bei der Technik, denn das Spiel wurde in Ubisofts Anvil Engine neu aufgebaut und setzt unter anderem auf überarbeitete Beleuchtung, dynamisches Wetter, höhere Bildraten und kürzere Ladezeiten. Dazu kommen grundlegende Anpassungen bei Parkour, Schleichen und Kampf sowie mehr Optionen im Schiff-Gameplay.

Das neue Leben auf Great Inagua

Welche Neuerungen bringt das Hideout in Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Great Inagua dient wie im Original als ausbaubares Zuhause von Edward Kenway, wird in Resynced aber deutlich stärker als lebendiger Ort inszeniert. Ubisoft will damit nicht nur mehr Atmosphäre schaffen, sondern auch ein klareres Fortschrittsgefühl, weil sich die Insel mit jedem Upgrade sichtbarer verändert.

Während im Original viele Verbesserungen vor allem funktionale Boni lieferten, soll das Dorf auf Great Inagua nun spürbar wachsen und belebter wirken. Dazu gehören mehr Aktivität auf der Insel und sogar einzigartige NPCs, die dort auftauchen, darunter Milo van der Graaff sowie der Butler Bernard Woodhouse.

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Welche bekannten und neuen Upgrades gibt es? Veteranen dürften Upgrades wie Lagerfeuer, Hafenmeister oder Taverne wiedererkennen, doch Ubisoft erweitert das System. Besonders deutlich wird das am Gemischtwarenladen: Statt einer einmaligen Freischaltung gibt es jetzt drei Ausbaustufen, die nicht nur das Sortiment verbessern, sondern auch das Aussehen des Ladens sichtbar verändern.

Mehrstufiger Gemischtwarenladen mit drei Progressionsleveln inklusive deutlich veränderter Optik

Neue Upgrades, die es im Original nicht gab, darunter Fisherman’s Wharf

Neue Upgrades, die es im Original nicht gab, darunter Treasure Dealer

Neue Missionen, mehr Charakterfokus und zusätzliche Offiziere

Welche neuen Inhalte stecken in den Missionen? Ubisoft geht im Deep Dive auch auf frische Missionen ein und deutet an, dass Resynced nicht nur eine optische Neuauflage ist. So wurde bereits zuvor ein neues Ende für Assassin’s Creed Black Flag Resynced angeteasert, doch zusätzlich sollen auch andere Figuren stärker ausgebaut werden, darunter Blackbeard und Stede Bonnet.

Ein weiterer spürbarer Unterschied betrifft die Jackdaw-Crew: In Resynced lassen sich drei komplett neue Offiziere rekrutieren. Diese sind allerdings nicht einfach im Menü freischaltbar, sondern an spezielle Missionen gekoppelt, wodurch das Rekrutieren stärker nach echter Erweiterung der eigenen Mannschaft wirken soll.

3 neue Offiziere für die Jackdaw, die über Spezialmissionen freigeschaltet werden

Zwei Offiziere werden nach dem Freischalten von Great Inagua verfügbar

Ein weiterer Offizier wird erst näher an der Endgame-Phase verfügbar

Überarbeitete Missionsstruktur mit mehr Freiheit bei Stealth

Wie verändern sich Templar Hunts, Contracts und Stealth-Abläufe? Ubisoft hat nicht nur neue Aufgaben integriert, sondern auch bestehende Missionstypen überarbeitet. Besonders Templer-Jagden und Aufträge wurden neu aufgesetzt, um narrative Elemente zu stärken und besser zur modernisierten Stealth- und Parkour-Logik zu passen.

Wichtig für alle, die sich im Original über starre Fail-States geärgert haben: Stealth-Abschnitte sollen in Resynced weniger gnadenlos sein. Bereits gezeigt wurde, dass Verfolgungsmissionen nicht mehr sofort scheitern, sobald man entdeckt wird. Zusätzlich kommt ein Komfort-Feature dazu, das taktische Planung unterstützt: Ihr könnt Zeit überspringen und damit die Tageszeit gezielt einstellen, etwa um nachts unauffälliger zu agieren oder bei Sonnenuntergang mit maximaler Caribbean-Optik in die Mission zu gehen.

Wann erscheint Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Der Release ist für den 9. Juli 2026 angesetzt. Bestätigt sind Versionen für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Info Details Release-Datum 9. Juli 2026 Plattformen PS5, Xbox Series X|S, PC USK-Einstufung Noch nicht genannt, international: Mature 17+

Freut ihr euch eher auf die neuen Missionen und Offiziere oder darauf, Great Inagua Schritt für Schritt zu einer echten Piraten-Heimat auszubauen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.