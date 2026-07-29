Pokémon Pokopia: Diese Mechaniken ändern sich im Erweiterungspass Blubbmeeria

Der Erweiterungspass und das kostenlose Update von Pokémon Pokopia erscheinen bald. Mit der Unterwasserwelt Blubbmeeria kommen neue Mechaniken zum Tragen, die ihr zwar aus der Welt über dem Meeresspiegel kennt, für die Tiefsee allerdings angepasst wurden.

Wir erklären euch was sich ändert, was gleich bleibt und worauf ihr euch freuen könnt.

Luft statt Wasser: Gemüseanbau in Blubbmeeria

In Pokémon Pokopia lassen sich auch unter der Wasseroberfläche leckeres Obst und Gemüse anbauen. Während ihr die Tomaten, Bohnen und Kartoffeln an Land wässern müsst, damit sie nicht austrocknen, habt ihr unter Wasser ein ganz anderes Problem: den Sauerstoff.

Ohne Luft wachsen Pflanzen erfahrungsgemäß nur spärlich. Zum Glück haben die Macher von Pokopia vorgesorgt und geben euch eine neue Mechanik an die Hand, mit der ihr eure Pflanzen sprießen lassen könnt.

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Das Pokémon Hydropi kann euch helfen eure Beete zu „belüften“ und die Pflanzen mit Sauerstoff zu versorgen. Wer das ganze automatisieren will, kann sich eine Blubberblasenmaschine bauen, welche die Felder von ganz allein frisch hält.

Wer die herkömmlichen Gemüsesorten vor lauter Spielen mittlerweile satt hat, kann sich auf die neuen Melonen freuen. Diese lassen sich perfekt unter Wasser anbauen und bieten eurem Ditto eine Abwechslung in seiner Nahrungsauswahl.

Pokopia: Schwimmende Gebäude dank neuer Blöcke

Statt hoch in die Luft geht es in der neuen Stadt tief runter in die See. Natürlich könnt ihr auch dort eurer Kreativität freien Lauf lassen, was die Gestaltung der Stadt angeht. Wer unter Wasser ein paar Gebäude errichten möchte, kann dies nicht nur auf dem Meeresboden tun, sondern auch frei schwebend im Wasser.

Dafür wurden die neuen Schwimmblöcke entworfen. Diese erlauben es euch, Gebäude in unterschiedlichen Höhen unter Wasser zu errichten. Baut eine Basis aus ihnen und platziert die gewohnten Baupläne darauf. Eure Helferpokémon stürzen sich dann in die Arbeit und errichten das neue Bauwerk.

Außerdem: Die Habitate werden weiterhin so funktionieren, wie sie es an Land tun. Gras und Blumen brauchen auch hier keine besondere Fürsorge, um wachsen zu können. Die Attacken Blattwerk und Pflüger erlauben es euch Habitate aus Gras und Blumen einzurichten.

Das Pokémon Pokopia Erweiterungspaket „Blubbmeeria“ erscheint am 05. August 2026. Auch das kostenlose Update wird ab diesem Tag für euch zum Download bereitstehen.