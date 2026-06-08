Seit Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy ist es ziemlich ruhig um eine der bekanntesten PlayStation-Marken geworden. Naughty Dog hat Nathan Drakes Geschichte einst bewusst zu einem runden Abschluss gebracht und sich danach anderen Projekten gewidmet.

Nun kochen die Gerüchte um eine Rückkehr der Reihe aber erneut hoch. Laut VGC-Journalist Jordan Middler soll ein neues Uncharted tatsächlich auf dem Weg sein. In einer aktuellen Podcast-Ausgabe sprach Middler davon, dass „offensichtlich“ ein neues Uncharted komme.

Eine offizielle Bestätigung von Sony oder Naughty Dog gibt es bislang allerdings nicht.

Insider deutet neues Uncharted an

Middler verwies darauf, dass Naughty Dog die Reihe zwar auf einem sehr hohen Punkt verlassen habe, dies aber nicht automatisch bedeute, dass Uncharted dauerhaft abgeschlossen sei.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Aussage passt zu mehreren früheren Gerüchten. In den vergangenen Monaten und Jahren wurde immer wieder spekuliert, dass Sony intern weiter mit der Marke plant. Auch andere Insider deuteten bereits an, dass ein neues Uncharted-Projekt existieren könnte.

Trotzdem bleibt Vorsicht angebracht. Bisher gibt es weder einen Trailer noch einen Titel, eine Plattformliste oder ein offizielles Statement von PlayStation. Es handelt sich also weiterhin um ein Gerücht – wenn auch um eines, das inzwischen von mehreren Seiten befeuert wird.

Naughty Dog arbeitet zunächst an Intergalactic

Ein möglicher Grund, warum Fans noch lange nichts Konkretes zu Uncharted sehen könnten: Naughty Dog ist aktuell mit einem neuen Projekt beschäftigt.

Das Studio arbeitet an Intergalactic, einer neuen Marke, die zuerst erscheinen soll. Sollte parallel tatsächlich ein neues Uncharted in Entwicklung sein, dürfte es sich vermutlich noch in einer frühen Phase befinden.

Das würde bedeuten: Selbst wenn an den Gerüchten etwas dran ist, sollte niemand kurzfristig mit einer Enthüllung oder gar einem Release rechnen. Ein neues Uncharted könnte noch mehrere Jahre entfernt sein.

Wie könnte ein neues Uncharted aussehen?

Spannend ist vor allem die Frage, in welche Richtung Sony und Naughty Dog die Reihe weiterführen würden.

Eine Möglichkeit wäre ein klassisches Uncharted 5, das die Abenteuerformel mit neuen Figuren fortsetzt. Viele Fans spekulieren dabei seit Jahren über Cassie Drake, die Tochter von Nathan Drake und Elena Fisher. Ein „Passing the Torch“-Ansatz könnte die Reihe weiterführen, ohne Nathan Drakes abgeschlossenes Ende zu beschädigen.

Alternativ wäre auch ein Prequel denkbar. Ein jüngerer Nathan Drake, mehr Abenteuer mit Sully oder eine komplett neue Hauptfigur im selben Universum wären mögliche Wege.

Naughty Dog steht dabei aber vor einer schwierigen Aufgabe. Uncharted 4 gilt für viele Fans als starker Abschluss. Eine Fortsetzung müsste also nicht nur nostalgisch funktionieren, sondern auch beweisen, warum diese Reihe überhaupt zurückkehren muss.

Uncharted bleibt eine der wichtigsten PlayStation-Marken

Dass Sony die Marke nicht einfach vergisst, wäre wenig überraschend. Uncharted gehört zu den bekanntesten Action-Adventure-Reihen der PlayStation-Geschichte.

Die Serie prägte über Jahre hinweg das cineastische Action-Adventure mit spektakulären Setpieces, Schatzsuche, historischen Rätseln und starken Figuren. Auch wenn andere Spiele ähnliche Elemente aufgegriffen haben, bleibt Uncharted für viele Fans bis heute der Maßstab in diesem Bereich.

Dazu kommt: Mit der Filmadaption und den Remaster-Veröffentlichungen blieb die Marke auch nach dem letzten neuen Spiel präsent. Sony hätte also durchaus Gründe, Uncharted irgendwann wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken.

Noch keine offizielle Ankündigung

So spannend die neuen Aussagen sind: Aktuell ist ein neues Uncharted nicht offiziell angekündigt.

Fans sollten die Meldung deshalb als weiteres Indiz, aber nicht als Bestätigung verstehen. Sollte Naughty Dog tatsächlich an einer Rückkehr arbeiten, dürfte Sony den Zeitpunkt der Enthüllung sehr genau wählen.

Bis dahin bleibt die Frage offen, ob wir Nathan Drake wirklich noch einmal sehen – oder ob Uncharted künftig mit einer neuen Generation von Schatzjägern weitermacht.