Assassins Creed Shadows kostenlos testen – Ubisoft+ Premium gratis ab 18. Juni 2026

Ubisoft öffnet für kurze Zeit die Türen zu Assassin’s Creed Shadows und zwar ohne zusätzliche Kosten. Ab dem 18. Juni 2026 können PC- und Xbox-Nutzer über eine offizielle Gratis-Testphase von Ubisoft+ Premium nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die Erweiterung Claws of Awaji kostenlos spielen. Wer ohnehin schon mit dem Gedanken gespielt hat, in den neuen Ableger reinzuschnuppern, bekommt damit ein ziemlich starkes Zeitfenster zum Ausprobieren.

Wichtig dabei: Das Angebot läuft ausschließlich über Ubisoft+ Premium und ist damit an den Abo-Service gekoppelt. PlayStation-Fans gehen diesmal leer aus, weil Ubisoft+ Premium nur auf PC und Xbox verfügbar ist.

So läuft die Gratis-Aktion mit Ubisoft+ Premium ab

Wie lange ist Assassin’s Creed Shadows kostenlos spielbar? Die kostenlose Testphase startet am 18. Juni 2026 um 15:00 Uhr deutscher Zeit und endet am 23. Juni 2026 um 15:00 Uhr deutscher Zeit. In dieser Zeit könnt ihr Ubisoft+ Premium nutzen, als hättet ihr das Abo regulär abgeschlossen, inklusive Zugriff auf Assassin’s Creed Shadows und Claws of Awaji.

Für die Anmeldung müsst ihr allerdings eine Zahlungsmethode hinterlegen. Wer nicht weiterzahlen möchte, sollte das Abo vor dem Ende der Testphase kündigen, sonst verlängert es sich automatisch und es fällt die reguläre Monatsgebühr an. Ubisoft formuliert das auf der Aktionsseite sinngemäß so, dass nach Ablauf der Gratiszeit automatisch abgebucht wird, bis aktiv gekündigt wird.

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Die Anmeldung soll ab dem 18. Juni 2026 über den Ubisoft Store, Ubisoft Connect oder Blacknut möglich sein. Ubisoft+ Premium ist dabei das Modell, das Zugriff auf neue First-Party-Releases zum Launch bietet und zusätzlich oft DLC ohne Aufpreis im Paket hat.

Mehr als nur Assassin’s Creed im Gratis-Zeitraum

Welche Spiele sind während der Aktion ebenfalls enthalten? Ubisoft nutzt das Probe-Abo nicht nur für Assassin’s Creed Shadows, sondern wirbt im selben Zeitraum auch mit Zugriff auf weitere große Titel aus dem eigenen Portfolio. Genannt werden unter anderem folgende Spiele, die während der Aktion spielbar sein sollen:

Rainbow Six Siege

The Division 2

Far Cry 6

Anno 117: Pax Romana

Star Wars Outlaws

For Honor

Unterm Strich ist das eine klassische Probierwoche für alle, die sich einmal durch mehrere Ubisoft-Blockbuster klicken wollen. Laut Ubisoft umfasst die Bibliothek von Ubisoft+ Premium mehr als 145 Spiele auf PC und Xbox, mit regelmäßigen Neuzugängen.

Genug Zeit für die Kampagne und was ihr beachten solltet

Wie viel Spielzeit steckt in Assassin’s Creed Shadows? Wer sich in den sechs Tagen vor allem auf die Story konzentrieren will, sollte das Zeitbudget im Blick behalten: Laut HowLongToBeat liegt die reine Hauptgeschichte bei ungefähr 35 Stunden. Das dürfte für viele zu knapp sein, um alles in der Testphase abzuschließen, aber locker genug, um Gameplay, Story-Tempo und Fortschrittssysteme sauber zu testen und danach eine Kaufentscheidung zu treffen.

Wenn ihr nach dem Test dranbleibt, lohnt sich auch ein Blick darauf, was Ubisoft+ Premium darüber hinaus abdeckt. Ubisoft betont bei dem Modell vor allem den Zugriff auf neue Veröffentlichungen ab Tag eins und zusätzliche Inhalte ohne Extra-Kauf, was für Vielspieler ein Argument sein kann.

Was sagt ihr zu der Aktion: Nutzt ihr die Gratis-Testphase, um Assassin’s Creed Shadows endlich anzuspielen, oder wartet ihr lieber auf ein klassisches Rabatt-Angebot im Store? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.