Rockstar Games hat mit den neuen Bildern zu GTA 6 zahlreiche bislang unbekannte Fahrzeuge gezeigt. Eines davon könnte die Community jetzt namentlich identifiziert haben.

Bei dem roten klassischen Rennwagen aus Wymans Fahrzeugsammlung soll es sich demnach um den Declasse Mamba GT handeln. Der interessante Twist: Der Name des Autos tauchte offenbar bereits 2022 in Entwicklungsdaten zu GTA 6 auf.

Rockstar selbst hat die Bezeichnung bislang nicht offiziell bestätigt.

Der rote Sportwagen soll der Mamba GT sein

Der Fund stammt aus dem GTA-6-Subreddit und wurde anschließend von der GTA-Wiki-Community aufgegriffen. Dort wird der rote Wagen aus Rockstars aktuellem Bildmaterial als Declasse Mamba GT geführt.

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© Rockstar Games

Zu sehen ist ein flacher klassischer Sportwagen mit geschlossener Karosserie, langer Motorhaube und einer stark vom Rennsport geprägten Form.

Damit unterscheidet sich der Mamba GT deutlich von der bereits aus GTA Online bekannten Mamba. Diese orientiert sich als offener Roadster vor allem am AC Cobra.

Der Name tauchte schon 2022 auf

Die Bezeichnung Mamba GT ist nicht völlig neu. Laut den dokumentierten Auswertungen der GTA-Wiki-Community erschien der Name bereits in den 2022 geleakten Entwicklungsaufnahmen von GTA 6. Dort war das Fahrzeug Teil einer Liste von Welt- beziehungsweise Nebenaktivitäten rund um Wyman.

Der damalige Eintrag stellte allerdings noch keinen Beweis dafür dar, wie das Auto aussehen würde oder ob es bis zur Veröffentlichung im Spiel verbleibt.

Durch die neuen offiziellen Bilder scheint sich nun erstmals eine mögliche Verbindung zwischen dem bekannten Namen und einem konkreten Fahrzeugmodell herstellen zu lassen.

Das Auto gehört offenbar zu Wymans Fahrzeugsammlung

Rockstar nennt bei der Ultimate Edition von GTA 6 eine Classic Car Collection als enthaltene Aktivität beziehungsweise Bonuskomponente. Auf der offiziellen Editionsseite wird das Feature zwar aufgeführt, aber nicht im Detail erklärt.

Die Community geht davon aus, dass Wyman dabei eine zentrale Rolle spielt. Der Mechaniker und Autoliebhaber soll den Protagonisten offenbar Aufträge erteilen, bei denen bestimmte klassische Fahrzeuge beschafft werden müssen. Neben dem Mamba GT wurden in älteren Daten auch Namen wie Riata Classic und Transgressor mit diesen Aktivitäten verbunden.

Ob es sich um klassische Fahrzeugdiebstähle, Restaurierungsaufträge oder eine Mischung aus beidem handelt, hat Rockstar noch nicht erklärt.

Welches reale Auto steckt dahinter?

Beim möglichen Vorbild gibt es derzeit unterschiedliche Einschätzungen. Der ursprüngliche Reddit-Beitrag und der offizielle Account der GTA-Wiki-Community vergleichen den Wagen vor allem mit dem Shelby Daytona Coupe. Das passt zur geschlossenen Rennkarosserie und zur historischen Ausrichtung des Fahrzeugs.

Die Fandom-Wiki nennt dagegen den seltenen Kellison J4 Coupe Experimental als entscheidenden Einfluss.

Wie bei vielen GTA-Fahrzeugen dürfte Rockstar mehrere reale Modelle miteinander kombiniert haben. Eine eindeutige Zuordnung ist anhand der bislang verfügbaren Perspektiven deshalb schwierig.

Eine moderne Schwester der bekannten Mamba

Der Name legt nahe, dass der Mamba GT zur gleichen Fahrzeugfamilie wie die bereits bekannte Declasse Mamba gehört.

Während die GTA-Online-Version ein offener klassischer Roadster ist, scheint der neue Wagen stärker auf historische Langstreckenrennen ausgelegt zu sein. Die Ergänzung „GT“ könnte entsprechend für eine geschlossene, leistungsorientierte Variante stehen.

In einer externen Fahrzeugdatenbank wird das Auto ebenfalls als Nachfolger beziehungsweise neue Variante der bekannten Mamba eingeordnet.

Technische Angaben zu Leistung, Preis, Tuning und Fahrzeugklasse gibt es noch nicht.

Weiterhin keine offizielle Namensbestätigung

Trotz der recht überzeugenden Indizien bleibt die Identifikation vorerst eine Community-Auswertung.

Rockstar zeigt das Fahrzeug zwar in offiziellem Material, nennt dort aber keinen Modellnamen. Auch auf der Editionsseite wird lediglich die Classic Car Collection aufgeführt, ohne die beteiligten Autos einzeln aufzulisten.

Bis Rockstar eine Fahrzeugliste, Händlerseiten oder weitere Gameplay-Details veröffentlicht, sollte der Name daher mit einem kleinen Vorbehalt verwendet werden.

Die Verbindung aus dem alten Dateneintrag, Wymans Rolle und dem neuen Bildmaterial macht den Declasse Mamba GT momentan jedoch zur plausibelsten Erklärung.