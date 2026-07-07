GTA 6 sorgt aktuell wieder mit offiziellen Bildern und kurzen Clips für Staunen. Viele Fans beschreiben Leonida und Vice City inzwischen fast schon wie echte Orte: nasse Straßen, reflektierende Autoscheiben, Glasflächen, Neonlichter, Wasser, Haut, Haare und kleine Details im Hintergrund wirken auffällig glaubwürdig.

Doch hinter diesem Eindruck steckt offenbar mehr als nur eine hohe Auflösung oder hübsche Texturen. Technik-Experten von Digital Foundry haben sich bereits ausführlich mit dem offiziellen Material zu Grand Theft Auto 6 beschäftigt und sehen vor allem bei Reflektionen und Beleuchtung einen der großen Gründe, warum das Spiel so realistisch wirkt.

Digital Foundry sieht Hinweise auf Raytracing-Reflektionen

In der Analyse zum zweiten Trailer spricht Digital Foundry unter anderem über auffällig realistische Reflektionen auf transparenten und glänzenden Oberflächen. Besonders Szenen mit Autos, Glasflächen, Fenstern und feuchten Oberflächen fallen dabei auf. Auch GameSpot fasste die DF-Analyse so zusammen, dass die Experten vor allem die reflektierenden Oberflächen im Trailer lobten, darunter eine frühe Szene mit Jason im Auto, in der mehrere bewegte Reflektionen gleichzeitig zu sehen sind.

Der entscheidende Punkt: Solche Effekte lassen sich mit klassischen Tricks zwar teilweise nachbauen, wirken aber oft nur aus bestimmten Blickwinkeln korrekt. Raytracing kann dagegen glaubwürdigere Reflektionen ermöglichen, weil Lichtstrahlen technisch nachvollziehbarer simuliert werden. Genau das könnte erklären, warum viele Szenen aus GTA 6 so dicht, feucht und „echt“ aussehen.

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Schon beim ersten Trailer hatte Digital Foundry die Technik ausführlich unter die Lupe genommen und dabei unter anderem über Raytracing Global Illumination und Raytracing-Reflektionen gesprochen. Die Kapitelmarken der Analyse nennen diese Punkte sogar explizit.

Nicht nur Spiegelungen: Auch das Licht macht viel aus

Reflektionen sind aber nur ein Teil des Gesamtbildes. Ebenfalls wichtig ist die Beleuchtung. Wenn Digital Foundry mit seiner Einschätzung zu Raytracing Global Illumination richtig liegt, würde das bedeuten, dass Licht in GTA 6 deutlich natürlicher durch die Spielwelt wirkt.

Das betrifft zum Beispiel Sonnenlicht auf Straßen, indirektes Licht in Innenräumen, Neonfarben bei Nacht oder die Art, wie Licht auf Figuren, Autos und Umgebung zurückgeworfen wird. Gerade in einem Florida-inspirierten Setting wie Leonida ist das enorm wichtig: Feuchte Luft, grelle Sonne, bunte Fassaden, reflektierende Oberflächen und nächtliche Neonlichter sind ein großer Teil des Looks.

Deshalb wirkt GTA 6 in vielen Szenen nicht einfach nur „schärfer“ als GTA 5. Es wirkt kohärenter. Die einzelnen Elemente passen glaubwürdiger zusammen.

Fans greifen das Technik-Detail wieder auf

Auch in der GTA-6-Community wird dieses Thema aktuell wieder diskutiert. Im Subreddit r/GTA6 greifen Fans die Digital-Foundry-Analyse erneut auf und verweisen darauf, wie stark Reflektionen und Lichtstimmung im offiziellen Material auffallen. Ein aktueller Reddit-Beitrag dreht sich konkret um die Frage, ob Rockstar bei GTA 6 auf Raytracing-Reflektionen setzt.

Das passt zum allgemeinen Hype um das neue beziehungsweise neu entdeckte Website-Material. Während manche Fans vor allem über den Realismus von Leonida staunen, schauen andere inzwischen genauer auf technische Details: Warum wirken Fensterscheiben, Lack, Wasser und nasse Straßen so überzeugend? Warum scheinen Lichtquellen in vielen Szenen so natürlich mit der Umgebung zu reagieren?

Die Antwort könnte zumindest teilweise in genau diesen Raytracing-Techniken liegen.

Der Preis könnte 30 FPS sein

Die Kehrseite: Solche Effekte sind teuer. Digital Foundry analysierte den zweiten Trailer als 30-FPS-Material und GameSpot fasste die Einschätzung so zusammen, dass ein 60-FPS-Modus zum Launch schwierig werden könnte, wenn Rockstar die visuelle Identität mit Raytracing-Effekten beibehalten will.

Das heißt nicht automatisch, dass GTA 6 final nur eine einzige Darstellungsoption bekommt. Rockstar hat dazu noch keine vollständigen technischen Details genannt. Aber die Analyse macht deutlich, warum viele Experten eher mit einem stark auf Bildqualität und Welt-Detail ausgelegten Konsolen-Erlebnis rechnen.

Für viele Fans wäre das keine Überraschung. Schon Red Dead Redemption 2 setzte stärker auf cineastische Bildqualität, Detailfülle und Atmosphäre als auf 60 FPS auf den damaligen Konsolen.

Offiziell bestätigt ist nicht alles

Wichtig bleibt: Rockstar hat bislang nicht detailliert erklärt, welche Raytracing-Verfahren final in GTA 6 zum Einsatz kommen. Die Einschätzung basiert auf Technik-Analysen des offiziellen Materials, nicht auf einem technischen Datenblatt von Rockstar.

Trotzdem ist genau diese Analyse spannend, weil sie einen guten Hinweis darauf gibt, warum GTA 6 schon jetzt so beeindruckend wirkt. Es geht nicht nur um mehr Polygone, bessere Texturen oder eine größere Karte. Entscheidend ist offenbar, wie Licht, Oberflächen und Reflektionen zusammenspielen.

Und genau deshalb könnten Vice City und Leonida am Ende nicht nur größer, sondern vor allem glaubwürdiger wirken als alles, was Rockstar bisher gebaut hat.