Moonlight Peaks startet stark bei Steam – Cozy-Farmleben als Vampir-Hybrid

Mit Moonlight Peaks ist am 7. Juli 2026 ein neues Cozy-Game erschienen, das sich klar an der beliebten Lebenssimulation-Formel orientiert, ihr aber einen deutlich düstereren Anstrich verpasst. Der Mix kommt offenbar an: Kurz nach Release sammeln sich online bereits viele positive Stimmen, und vor allem auf Steam wirkt der Start überraschend stark.

Statt klassischer Dorfidylle setzt Moonlight Peaks auf eine Gothic-Fantasy-Welt, in der ihr als junger Vampir ein neues Leben aufbauen wollt, weit weg vom Schatten von Graf Dracula. Das Grundgefühl bleibt gemütlich, nur eben mit Mondlicht, Magie und einer Portion übernatürlichem Flair.

Auch thematisch trifft das Spiel einen Nerv, denn Cozy-Games mit eigenem Twist gehören 2026 zu den spannendsten Trends im Genre. Moonlight Peaks positioniert sich damit als Alternative für alle, die sich nach etwas Stardew-Valley-Feeling sehnen, aber keine Lust mehr auf rein klassische Farmromantik haben.

Gothic-Cozy statt Standard-Farmleben

Worum geht es in Moonlight Peaks? Statt Karotten und Kartoffeln stehen hier mystische Pflanzen im Mittelpunkt, die ihr unter dem Mondlicht anbaut. Parallel dazu lernt ihr Zaubersprüche, braut Tränke und richtet euer Zuhause nach euren Vorstellungen ein, ganz im Stil einer Lebenssimulation, nur konsequent im düsteren Märchenlook.

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Zu den größten Unterschieden gegenüber klassischen Genrevertretern zählt die Community: In Moonlight Peaks trefft ihr nicht nur auf normale Dorfbewohner, sondern auf ein magisches Ensemble mit Werwölfen, Hexen, Meerjungfrauen und anderen fantastischen Figuren. Mit ihnen könnt ihr Beziehungen aufbauen und auch Romanzen eingehen, was den Alltag zwischen Farmarbeit und Dekoration angenehm auflockert.

Dazu kommen storylastige Quests, die sich um die alten Familien der Stadt drehen. Dieser Fokus auf Hintergrundgeschichte sorgt dafür, dass das Ganze nicht nur wie ein Sandbox-Farmspiel wirkt, sondern eher wie eine Cozy-Life-Sim, die sich bewusst in eine kleine Gothic-Fantasy-Erzählung einbettet.

Starker Start bei Steam und Metacritic

Wie fallen die ersten Bewertungen aus? Auf Steam liegt Moonlight Peaks kurz nach Veröffentlichung bei 90 Prozent positiven Reviews, basierend auf 40 Nutzerwertungen. Für ein Nischen-Indie im Farming-RPG-Bereich ist das ein bemerkenswert guter Auftakt, auch wenn die Anzahl der Stimmen naturgemäß noch klein ist.

Bei Metacritic fällt das Bild ähnlich aus: Auf PC steht aktuell ein Metascore von 76, auf Nintendo Switch ein Metascore von 80, jeweils im Bereich allgemein positiver Kritiken. Gelobt werden vor allem das Vampir-Setting, die charmante Besetzung, die vielen Systeme und die stimmige Horror-Cozy-Atmosphäre, die es so im Genre nicht allzu oft gibt.

Kritik gibt es aber ebenfalls, und sie zielt vor allem auf den Einstieg: Mehrere Stimmen bemängeln eine zähe Early-Game-Progression sowie teils restriktive Ausdauer- und Mana-Systeme. Unterm Strich scheinen diese Punkte den Gesamteindruck jedoch nicht zu kippen, denn die Lebenssim-Qualitäten werden in vielen Eindrücken als tragendes Fundament hervorgehoben.

Plattformen, Rabatt und der Trend zu Hybrid-Cozy-Games

Wo ist Moonlight Peaks spielbar? Zum Launch ist das Spiel auf PC über Steam, auf Nintendo Switch sowie auf Mobilgeräten verfügbar. Zusätzlich laufen zum Start zeitlich begrenzte Deals: Sowohl auf Steam als auch im Nintendo eShop gibt es 15 Prozent Rabatt, laut aktueller Aktion gültig bis zum 13. Juli 2026.

Spannend ist Moonlight Peaks auch im größeren Kontext: Der Cozy-Markt bewegt sich spürbar in Richtung Hybrid-Ideen, also weg von reinen Wohlfühl-Alltagssimulationen und hin zu Spielen, die ein starkes Genre- oder Story-Gimmick als Kern haben. Moonlight Peaks zeigt das über den übernatürlichen Ansatz sehr deutlich und könnte damit gerade für Fans von Stardew Valley, Animal Crossing und ähnlichen Lebenssimulationen interessant werden, die nach frischen Settings suchen.

In dieselbe Kerbe schlägt 2026 übrigens auch Grave Seasons, das die bekannte Formel mit einem Serial-Killer-Konzept kombiniert, bei dem der Täter zu Beginn jeder Partie zufällig festgelegt wird. Zusammen zeigen beide Projekte vor allem eins: Cozy bedeutet längst nicht mehr automatisch heile Welt, und das Genre hat noch reichlich Platz für Experimente.

Wie gefällt dir der Gothic-Twist von Moonlight Peaks, und bist du eher Team Vampir-Romantik oder doch lieber klassisches Farmleben? Schreib es gern in die Kommentare.