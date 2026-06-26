Leak zu Dragon Ball Z LEGO-Set, Shenlong-Diorama mit 1.760 Teilen

Ein Leak könnte gerade für ein echtes Sammler-Highlight sorgen: Das erste LEGO-Set zu Dragon Ball Z soll online aufgetaucht sein. Im Zentrum steht offenbar kein klassischer Schauplatz aus der Serie, sondern Shenlong, der ikonische Drache aus dem Dragon-Ball-Mythos, der Wünsche erfüllen kann.

Dragon Ball Z startete 1989 im japanischen Fernsehen und brachte Son Goku samt wachsendem Ensemble an Verbündeten und Rivalen in eine deutlich größere, actionlastigere Stage als noch im ursprünglichen Dragon Ball. Obwohl die Serie nach neun Staffeln endete, blieb das Franchise über Nachfolger wie Dragon Ball GT, Dragon Ball Super und zuletzt Dragon Ball Daima konstant präsent und lieferte auch für Games weiter Stoff, zuletzt etwa mit Dragon Ball: Sparking! Zero.

Erste Details zum angeblichen Shenlong-Set

Welche Inhalte soll das Dragon Ball Z LEGO-Set bieten? Laut einem Leak, der über ein YouTube-Short in Umlauf gebracht wurde, handelt es sich um ein Shenlong-Diorama, das auf ein Display-Set für Fans und Sammler hindeutet. Genannt werden neben dem Drachen auch thematisch passende Elemente wie Dragon Balls und Nimbus-Wolken, die das Ganze als Szene abrunden sollen.

Als konkrete Set-Angaben kursieren außerdem eine Setnummer sowie Umfang und Figur. Sollte sich das bewahrheiten, wäre das ein ziemlich deutlicher Fingerzeig darauf, dass LEGO das Thema nicht nur als Gag oder Promo, sondern als vollwertiges Premium-Produkt positioniert.

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Setnummer: 11390

11390 Teileanzahl: 1.760 Teile

1.760 Teile Enthaltene Minifigur: junger Son Goku

junger Son Goku Zusätzliche Elemente: Dragon Balls, Nimbus-Wolken

Dragon Balls, Nimbus-Wolken Genannter Release-Termin: 1. November 2026

Was ist zum Preis bekannt? Preislich wird das Set in den Leaks als Premium-Release eingeordnet. Genannt wird ein Rahmen von 150 bis 200 US-Dollar, in einem weiteren Detail-Block taucht zudem ein konkreter Dollarpreis auf. Für Deutschland bleibt damit vor allem spannend, wo LEGO am Ende in Euro landet und ob es ein exklusiver Store-Release oder ein breiter Retail-Launch wird.

Hinweise auf eine komplette Set-Welle im Jahr 2027

Wie könnte es nach dem ersten Set weitergehen? Besonders interessant ist der zweite Teil der Gerüchte: Neben dem Shenlong-Set soll 2027 angeblich eine komplette Dragon Ball Z-Set-Welle folgen. Der Fokus soll dabei vor allem auf frühem Dragon Ball Z liegen, was die Tür für ikonische Figuren und Szenen der ersten Arcs weit öffnet.

Zusätzlich ist von vielen neuen Formen für Minifiguren die Rede. Das wäre ein wichtiger Punkt, denn Dragon Ball Z steht und fällt im LEGO-Format mit Frisuren, Gesichtsausdrücken und den typischen Outfits. Welche Sets konkret geplant sein könnten, wie groß die Welle ausfällt und in welchen Preisregionen sie spielt, ist bisher offen.

Weitere LEGO-Leaks im gleichen Paket

Welche anderen Produkte wurden im Leak genannt? Das Shenlong-Set soll nur eines von mehreren geleakten Produkten sein, die im selben Video aufgelistet wurden. Darunter befinden sich sowohl Collectible-Minifigures als auch weitere Lizenzsets und Promo-Artikel, die zeitlich teils schon früher starten sollen.

LEGO Collectible Minifigure Series 30, unter anderem mit venezianischem Gondoliere, Seeungeheuer und Kind-Ritter

LEGO DC BrickHeadz mit Golden-Age-Versionen von Batman und Superman, angeblich mit Release am 1. September 2026

LEGO-Version von Ayrton Sennas Formel-1-Helm, angeblich mit Release am 1. September 2026

Bestätigte Zusatzdetails zum LEGO Donkey Kong Arcade Machine Set, angeblich mit Release am 1. August 2026

Arcade Machine Set, angeblich mit Release am 1. August 2026 Neue Details zum lange gemunkelten LEGO E.T.-Set, angeblich mit Release am 1. August 2026

Zwei LEGO-Insiders-Promos: ein vikingerinspiriertes Seeungeheuer-Set und ein spezielles LEGO City-Flugzeug

Ein angeteasertes Akte X Gift-with-Purchase-Set

Was würdet ihr euch als erstes offizielles Dragon Ball Z LEGO-Set wünschen, und wäre ein großes Shenlong-Diorama für euch ein Must-have oder hofft ihr eher auf Charakter-Sets mit mehreren Minifiguren? Schreibt es gerne in die Kommentare.