Live-Ticker – Earning Call bei Take-Two Interactive (zuletzt aktualisiert: 21.05., 18:26 Uhr)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier findet ihr alle wichtigen Infos rund um den Earning Call von Publisher Take-Two Interactive Update in Echtzeit.

18:26 Uhr – Kurz vor dem heutigen Earnings Call verdichten sich die Erwartungen rund um GTA 6 weiter. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass Take-Two-CEO Strauss Zelnick heute erneut bestätigen könnte, dass Grand Theft Auto VI weiterhin für November 2026 geplant ist.

Außerdem erwarten Analysten und Investoren neue Details zu den Marketingausgaben im laufenden Geschäftsjahr sowie aktualisierte Prognosen für das Geschäftsjahr 2027. Gerade diese sogenannten Net-Bookings-Zahlen gelten als wichtiger Hinweis darauf, wie stark Take-Two intern mit GTA 6 plant.

Auch Red Dead Redemption 2 könnte heute einen neuen Meilenstein erreichen und laut aktuellen Einschätzungen zum drittmeistverkauften Spiel aller Zeiten aufsteigen.

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Zusätzlich spannend: IGN erhält rund um die Earnings Calls häufig die Möglichkeit zu einem Interview mit Strauss Zelnick. Größere Aussagen oder neue GTA-6-Zitate könnten deshalb auch kurz vor oder nach dem eigentlichen Call auftauchen.

18:19 Uhr – Willkommen zu unserem Live-Ticker zum heutigen Earnings Call von Take-Two Interactive. Noch vor Beginn des Calls dürfte das Unternehmen seine aktuellen Quartalszahlen veröffentlichen.

Heute richtet sich der Blick der GTA-Community auf den nächsten Earnings Call von Take-Two Interactive. Der Publisher hinter GTA 6 spricht heute Abend über aktuelle Geschäftszahlen, Prognosen und kommende Spiele. Viele Fans hoffen dabei auf neue Hinweise zu GTA 6, auch wenn Rockstar Games bislang keine neue Ankündigung bestätigt hat.

Der Earnings Call startet heute um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Bereits im Vorfeld sorgte die enorme Erwartung rund um GTA 6 für Bewegung an der Börse. Die Aktie von Take-Two konnte in den vergangenen Tagen deutlich zulegen, nachdem neue Gerüchte rund um mögliche Vorbestellungen und den weiteren Marketingplan die Runde machten.

Wir begleiten das Event hier im Live-Ticker und aktualisieren den Artikel laufend mit allen wichtigen Aussagen, Zahlen und möglichen GTA-6-Hinweisen.

Wo man neue GTA-6-Infos zum Earnings Call am schnellsten mitbekommt

Wer den heutigen Earnings Call von Take-Two live verfolgen möchte, sollte vor allem die offiziellen Investorenseiten und Social-Media-Kanäle im Blick behalten. Besonders wichtig ist die Investor-Relations-Seite von Take-Two, auf der meist schon kurz vor Beginn des Calls die aktuellen Quartalszahlen und Präsentationen veröffentlicht werden.

Wichtige Links zum Earnings Call:

Auch auf X verfolgen viele bekannte Brancheninsider den Call live und posten wichtige Aussagen oft innerhalb weniger Sekunden. Gerade kleinere Formulierungen zu GTA 6, dem Releasezeitraum oder möglichen Vorbestellungen sorgen dort regelmäßig sofort für Diskussionen.

Warum der Earnings Call für GTA-6-Fans wichtig ist

Auch wenn Rockstar Games neue Trailer oder Gameplay-Enthüllungen meist unabhängig von solchen Finanzveranstaltungen veröffentlicht, gelten die Earnings Calls von Take-Two seit Jahren als wichtiger Gradmesser für die Entwicklung großer Projekte.

Vor allem bei GTA 6 achten Fans und Investoren auf:

den geplanten Releasezeitraum,

Aussagen zur Marketingstrategie,

mögliche Hinweise zu Vorbestellungen,

sowie auf die allgemeine Einschätzung des Projekts durch Take-Two-CEO Strauss Zelnick.

Bereits kleine Formulierungen sorgen regelmäßig für Diskussionen in der Community.

Wie realistisch sind neue GTA-6-Ankündigungen heute?

Die Erwartungen in der Community sind wie so oft enorm hoch. Allerdings sollte man nicht vergessen: Earnings Calls richten sich in erster Linie an Investoren und Aktionäre, nicht direkt an Spieler.

Größere Enthüllungen wie Trailer, Gameplay-Demos oder konkrete Pre-Order-Ankündigungen erfolgen bei Rockstar normalerweise separat.

Trotzdem könnten heute neue Details zum Zeitplan oder zur weiteren Vermarktung von GTA 6 auftauchen. Genau deshalb verfolgen so viele Fans den heutigen Abend mit Spannung.

Was erwartet ihr heute vom Take-Two Earnings Call?

Glaubt ihr an neue GTA-6-Infos oder bleibt Rockstar weiter komplett still? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.