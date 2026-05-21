Tomb Raider: Legacy of Atlantis wohl weiter für 2026 geplant – aber Fans sollten genau hinschauen

Rund um Tomb Raider: Legacy of Atlantis herrscht aktuell Verwirrung. Nachdem zuletzt mehrere Gerüchte über eine mögliche Verschiebung auf 2027 kursierten, sorgte der aktuelle Geschäftsbericht der Embracer Group zunächst für Entwarnung.

Denn dort wird das neue Tomb Raider erneut für die „zweite Jahreshälfte“ eingeplant.

Ganz so eindeutig ist die Lage allerdings nicht.

Embracer bestätigt Tomb Raider weiterhin für die zweite Jahreshälfte

Im aktuellen Finanzbericht nennt die Embracer Group Tomb Raider: Legacy of Atlantis weiterhin als einen der wichtigsten Titel für die kommenden Monate. Zusammen mit „Metro 2039“ soll das Spiel die zweite Hälfte des Geschäftsjahres tragen.

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Viele Fans interpretierten das sofort als klare Bestätigung für einen Release noch 2026.

Das Problem dabei: Embracer spricht im Bericht nicht vom normalen Kalenderjahr, sondern vom Fiskaljahr 2026/2027. Dieses läuft vom 1. April 2026 bis zum 31. März 2027.

Die erwähnte „zweite Jahreshälfte“ würde damit grob den Zeitraum zwischen Oktober 2026 und März 2027 umfassen. Genau deshalb bleibt eine mögliche Verschiebung ins nächste Jahr weiterhin realistisch.

Gerüchte über Verschiebung halten sich weiter

Bereits seit einigen Wochen berichten verschiedene Insider und Community-Quellen, dass sich das Spiel intern verschoben haben könnte.

Teilweise wurde sogar bereits über einen konkreten Release im Februar 2027 spekuliert. Offiziell bestätigt wurde das bislang allerdings nicht.

Interessant ist aber, dass es gleichzeitig auch Hinweise auf einen weiterhin geplanten 2026-Release gibt. So verwies das beteiligte Support-Studio Electric Square zuletzt öffentlich darauf, dass das Spiel weiterhin für 2026 vorgesehen sei. Darüber hinaus tauchte in einer begleitenden Präsentation der Embracer Group weiterhin die Angabe „CY 2026“ auf – also ausdrücklich Kalenderjahr 2026.

Aktuell wirkt es deshalb so, als halte sich Embracer bewusst ein Sicherheitsfenster bis Anfang 2027 offen.

Lara Crofts erstes Abenteuer wird komplett neu interpretiert

Tomb Raider: Legacy of Atlantis ist keine einfache Remaster-Version, sondern eine umfangreiche Neuinterpretation des allerersten Tomb Raider aus dem Jahr 1996.

Das Spiel entsteht bei Crystal Dynamics gemeinsam mit Flying Wild Hog und wird in der Unreal Engine 5 entwickelt. Publisher ist Amazon Games.

Laut den Entwicklern soll die Neuauflage die Atmosphäre und Struktur des Originals bewahren, gleichzeitig aber modernes Gameplay, neue Story-Elemente und deutlich größere Inszenierung bieten.

Besonders ikonische Momente wie der berühmte T-Rex-Kampf sollen komplett neu umgesetzt werden.

Schwierigkeit wird modernisiert

Auch beim Gameplay plant das Team offenbar größere Anpassungen.

Die ursprünglichen Tomb-Raider-Spiele galten teilweise als gnadenlos schwer – inklusive tödlicher Fallen und Trial-and-Error-Passagen. Laut Crystal Dynamics wolle man die Herausforderung deshalb stärker an moderne Spieler anpassen. Trotzdem sollen klassische Elemente wie Rätsel, Plattforming und gefährliche Fallen erhalten bleiben.

Das klingt nach einem ähnlichen Ansatz wie bei den modernen Resident-Evil-Remakes: Die Seele des Originals bleibt erhalten, das Spielgefühl wird aber zeitgemäßer gestaltet.

2026 wäre perfekt für das 30-jährige Jubiläum

Ein Release noch 2026 würde natürlich hervorragend passen. Schließlich feiert die Tomb-Raider-Reihe in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum.

Genau deshalb wurde das Projekt ursprünglich überhaupt angekündigt. Laut Crystal Dynamics wollte man Laras erstes Abenteuer rechtzeitig zum Jubiläum neu interpretieren.

Sollte das Team den angepeilten Termin halten können, könnte Legacy of Atlantis eines der größten Nostalgie-Highlights des Jahres werden.

Embracer baut Lara Croft weiter aus

Parallel dazu wird auch die Rolle der Marke innerhalb der Embracer Group immer wichtiger.

Der Konzern bestätigte kürzlich Pläne für die neue Firma „Fellowship Entertainment“, die sich verstärkt auf große Marken wie Tomb Raider, Kingdom Come und Herr der Ringe konzentrieren soll. Ziel ist es offenbar, diese IPs stärker über Spiele, Merchandise, Kooperationen und andere Medien auszubauen.

Gerade deshalb dürfte Embracer großes Interesse daran haben, dass Legacy of Atlantis ein möglichst erfolgreicher Neustart für Lara Croft wird.

Wann könnte es neue Infos geben?

Sollte der Release tatsächlich noch für 2026 geplant sein, dürften die nächsten Monate spannend werden.

Viele Fans rechnen damit, dass Crystal Dynamics spätestens rund um das Summer Game Fest oder eine mögliche PlayStation-Showcase-Präsentation neues Gameplay und vielleicht sogar einen finalen Releasetermin zeigt.

Denn egal ob Ende 2026 oder Anfang 2027: Das Interesse an Lara Crofts Rückkehr scheint aktuell größer denn je.

Wünscht ihr euch lieber eine möglichst originalgetreue Neuauflage oder sollte Legacy of Atlantis das Gameplay stark modernisieren?