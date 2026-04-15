Gothic Classic Trilogie auf PS5 und Xbox – Termine, Preis und Bonus fix

THQ Nordic bringt die Gothic Classic Trilogie auf PlayStation und Xbox zurück, allerdings nicht als Komplettpaket zum Start. Stattdessen erscheinen die drei Klassiker nacheinander für PS5, Xbox Series X|S sowie PS4 und Xbox One. Jetzt stehen auch die konkreten Release-Termine fest, inklusive Preis und einem Bonus für Vorbesteller des Gothic 1 Remake.

Wer die Reihe noch einmal in der ursprünglichen Form erleben will, bekommt laut Ankündigung genau das: Die Konsolenversionen orientieren sich an den alten PC-Spielen, die Steuerung und Bedienung wurden für Controller angepasst, am Grundspiel selbst soll sich aber nichts ändern.

Release-Plan und Preise für PS5, Xbox Series sowie PS4 und Xbox One

Wann erscheinen die einzelnen Teile der Gothic Classic Trilogie auf Konsole? Den Auftakt macht Gothic Classic am 28. Juli 2026. Weiter geht es mit Gothic 2 Complete Classic am 29. September 2026, bevor Gothic 3 Classic am 24. November 2026 den Abschluss bildet. Damit verteilt THQ Nordic die Releases über mehrere Monate, anstatt alles gleichzeitig als Sammlung zu veröffentlichen.

Wie viel kosten die Spiele auf PS5, Xbox Series X/S und Last Gen? Jeder Teil soll einzeln für 29,99 Euro erscheinen. Eine Trilogie-Box oder ein digitales Gesamtbundle zum Launch ist damit erst einmal nicht vorgesehen.

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Spiel Release Preis Plattformen Gothic Classic 28. Juli 2026 29,99 Euro PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One Gothic 2 Complete Classic 29. September 2026 29,99 Euro PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One Gothic 3 Classic 24. November 2026 29,99 Euro PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One

Vorbesteller-Bonus und bereits verfügbare Versionen

Welchen Bonus gibt es rund um das Gothic 1 Remake? Wer das Gothic 1 Remake vorbestellt, erhält Gothic Classic ohne Aufpreis dazu. Damit lässt sich direkt zum Trilogie-Start in den Klassiker einsteigen, während das Remake selbst wenig später folgt.

Welche Versionen sind schon verfügbar oder geplant? Gothic Classic und Gothic 2 Complete Classic sind bereits auf der Nintendo Switch erhältlich. Zusätzlich ist für den ersten Teil auch eine Version für iOS geplant.

Unabhängig davon ist das Release-Fenster für das Remake bereits gesetzt: Das Gothic 1 Remake erscheint am 5. Juni 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Das steckt in den drei Classic-Versionen

Worum geht es in Gothic Classic? Im ersten Teil verschlägt es euch ins Minental von Khorinis, wo eine magische Barriere die Gefangenen einschließt. Mehrere Lager ringen um Macht, und eure Fraktionswahl beeinflusst, wie sich die Geschichte entwickelt. Dazu kommen eine offene Welt, NPCs mit Tagesabläufen und drei Lager mit klar unterschiedlichen Interessen. Das Original erschien bereits 2001 für den PC.

Was bietet Gothic 2 Complete Classic zusätzlich? Teil 2 führt die Handlung fort und bringt zusätzlich die Erweiterung Die Nacht des Raben mit. Die Spielwelt wird größer und spürbar dichter bevölkert, gleichzeitig steigt die Zahl der Aufgaben deutlich an.

Zu den Inhalten gehören laut Hersteller:

Über 100 Missionen in vielfältigen Umgebungen

500+ NPCs mit eigenen Dialogen & Routinen

Verzweigte Story

200+ Waffen und Zauber

12+ Stunden englische Sprachausgabe

Welche Ausrichtung hat Gothic 3 Classic? Mit dem dritten Teil öffnet sich die Welt noch stärker. Myrtana ist vom Krieg gezeichnet, Orks beherrschen große Landstriche, und ihr könnt euch frei durch die Regionen bewegen und aktiv in den Konflikt eingreifen.

Wichtige Features:

Offene Welt

Hunderte Charaktere mit Vertonung

Klassenloses Charaktersystem

50+ Monster & viele menschliche Gegner

Arsenal: 50+ Zauber, 100+ Waffen

Nahkampf, Wirbelangriffe oder Distanz

Zahlreiche Nebenquests

Wie findet ihr den separaten Release-Plan statt eines Trilogie-Pakets, und welcher Teil ist für euch der wichtigste Comeback-Kandidat auf PS5 und Xbox? Schreibt es gerne in die Kommentare.